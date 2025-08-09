Con el inicio del ciclo escolar 2025-2026 en el horizonte, la ciudad de Nueva York se prepara para una de las contrataciones docentes más grandes de su historia reciente. La meta: incorporar miles de nuevos maestros para cumplir con una ley estatal que exige reducir el tamaño de las clases. Esta iniciativa no solo busca cubrir vacantes, sino también renovar la fuerza laboral educativa con profesionales motivados y comprometidos.

Para lograrlo, la ciudad ha presentado un tabulador salarial que llama la atención, acompañado de un atractivo paquete de beneficios. Más allá del sueldo base, los educadores contratados podrán acceder a una serie de prestaciones que hacen que la profesión resulte altamente competitiva para quienes buscan estabilidad y proyección en el ámbito educativo.

Todos los nuevos maestros formarán parte del sindicato United Federation of Teachers (UFT), firmando un contrato colectivo que contempla incrementos automáticos, bonos anuales por retención y un aumento programado para septiembre de 2025. Este respaldo sindical busca garantizar que las condiciones laborales se mantengan sólidas a largo plazo.

¿CUÁL ES EL SALARIO ACTUAL DE UN PROFESOR EN NY Y A CUÁNTO AUMENTARÁ EN SEPTIEMBRE?

Actualmente, un maestro con maestría y sin experiencia docente en Nueva York percibe un salario inicial de US$75,017 anuales, mientras que uno con licenciatura y sin experiencia gana US$66,733.

Sin embargo, a partir del 14 de septiembre de 2025 , estos sueldos se ajustarán a US$77,455 y US$68,902 , respectivamente. Un incremento que, sumado a las prestaciones, convierte esta oferta en una de las más atractivas del país.

Entre los beneficios adicionales destacan aumentos automáticos anuales, bonificaciones por retención (incluida una bonificación prorrateada en el primer año), planes de seguro médico, cobertura dental y de visión, medicamentos recetados, así como servicios de jubilación, discapacidad y beneficios por fallecimiento. Todo un paquete pensado para dar seguridad financiera y profesional a los educadores.

LOS MEJORES SALARIOS PARA PROFESORES A NIVEL NACIONAL

A nivel nacional, los salarios de los docentes en Estados Unidos varían ampliamente según la ciudad y el estado. Según datos de la Asociación de Educación Nacional (NEA), el sueldo promedio de un profesor puede ir desde US$45,000 en los distritos con menos recursos hasta cerca de US$90,000 en aquellos con mayor presupuesto. Esto representa una notable diferencia frente a los ingresos de los maestros en la mayoría de los países de América Latina.

El estudio de Stacker coloca a Yonkers, al norte de la ciudad de Nueva York, como el distrito con el salario promedio más alto del país para un profesor, alcanzando los US$94,654 anuales. Esta cifra supera incluso los ingresos de muchos profesionales en otros sectores, consolidando a la enseñanza como una carrera viable y bien remunerada en ciertas regiones.

Otro dato relevante es que, en promedio, los docentes de escuelas secundarias perciben sueldos más altos que los de educación básica o educación diferencial. En estos últimos casos, el ingreso promedio se sitúa en torno a los US$65,910 anuales, evidenciando diferencias no solo geográficas, sino también por nivel educativo.

