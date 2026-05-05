El Internal Revenue Service (IRS) ya había procesado más de 130 millones de declaraciones federales de impuestos hasta mediados de abril, según sus datos más recientes; sin embargo, muchas personas que presentaron su declaración hace varias semanas todavía siguen esperando recibir su reembolso.

Existen varias razones por las que el IRS puede tardar más de lo normal en enviar el dinero. Una de las más comunes es que la declaración incluya errores, información incompleta o solicitudes de créditos fiscales adicionales, lo que obliga a la agencia a revisar el caso con mayor detalle.

Entre los principales motivos de retraso que señala el IRS en su sitio web oficial, están errores frecuentes como olvidar firmar la declaración o cometer fallos matemáticos. También pueden generarse demoras si el contribuyente reclamó el Crédito por Ingreso del Trabajo, el Crédito Tributario Adicional por Hijos, presentó una declaración enmendada o solicitó alivio por cónyuge perjudicado.

Entre las principales causas de retraso están errores en la declaración, créditos fiscales y formularios enmendados. (Foto: Magnific / Imagen referencial)

Quienes quieran verificar el estado de su dinero pueden hacerlo mediante la herramienta oficial de seguimiento de reembolsos del IRS. Para consultar el progreso, es necesario ingresar el número de Seguro Social, el estado civil tributario y el monto exacto del reembolso esperado que aparece en la declaración.

Tiempo estimado para recibir el reembolso del IRS

El recurso financiero Kiplinger elaboró este calendario aproximado para ayudar a los contribuyentes a calcular cuándo podría llegar su devolución, aunque los tiempos pueden variar según cada caso y posibles revisiones adicionales.

Tiempo de entrega Método de presentación y entrega 3 semanas Declaración electrónica + depósito directo 4 semanas Declaración electrónica + cheque físico 4 a 8 semanas Declaración enviada por correo + depósito directo 4 a 9 semanas Declaración enviada por correo + cheque físico

Además, los datos del IRS muestran que el reembolso promedio en 2026 alcanzó los $3,275 hasta el 18 de abril, lo que representa un aumento del 11.1% frente a los $2,942 registrados en el mismo periodo del año pasado.

En total, la agencia ya ha devuelto más de $296 mil millones a los contribuyentes, una cifra 17% superior a la del año anterior.

¿Qué hacer si tu reembolso supera el tiempo de espera estimado?

Si ya consultaste la herramienta “Where’s My Refund?” (¿Dónde está mi reembolso?) y el sistema indica que tu declaración sigue en procesamiento después de 21 días (en envío electrónico), es momento de tomar medidas adicionales.

Aunque el IRS pide paciencia, existen situaciones específicas donde la acción del contribuyente es necesaria:

Revisa tu buzón (físico y digital): Antes de llamar, asegúrate de no haber recibido la Carta 12C, la cual solicita información adicional para verificar tu identidad o corregir un dato sobre tus ingresos.

Evita las llamadas innecesarias: El IRS recomienda no llamar a sus oficinas a menos que hayan pasado más de 21 días desde tu declaración electrónica o si la herramienta de seguimiento te indica explícitamente que te pongas en contacto con ellos.

Verificación de Identidad: En 2026, los filtros de seguridad contra el fraude se han intensificado. Muchos retrasos se deben simplemente a que el IRS necesita confirmar que tú realmente presentaste la declaración. Tener a mano tu declaración del año anterior puede agilizar este proceso.

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