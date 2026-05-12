Muchos conductores en Estados Unidos creen que mientras respeten el límite de velocidad marcado en la carretera no tendrán ningún problema con la policía. Sin embargo, esa idea no siempre es correcta. Existen situaciones en las que un oficial puede detener a un conductor incluso si circula exactamente a la velocidad permitida. Esto suele ocurrir cuando las condiciones del clima hacen que manejar a esa velocidad represente un riesgo para la seguridad vial. Lluvia intensa, neblina, nieve o carreteras mojadas pueden convertir una velocidad “legal” en una conducción peligrosa. Por eso, las autoridades recuerdan que el límite de velocidad no significa automáticamente que sea seguro conducir a ese ritmo en cualquier circunstancia.

El sargento Carlos Cornejo explicó cómo funciona esta norma y por qué es completamente legal que la policía detenga a un conductor bajo esas condiciones.

“¿Puedes ir al límite de velocidad y la policía todavía te puede parar por exceso de velocidad? Sí y es completamente legal”, señaló el oficial al explicar un escenario común en las carreteras interestatales de EE.UU.

Las autoridades en EE.UU. recomiendan reducir la velocidad cuando el clima empeora. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

El límite de velocidad en EE.UU. aplica para condiciones ideales

Según explicó Cornejo, cuando una carretera marca un límite de 75 millas por hora, esa velocidad está pensada para las mejores condiciones posibles: clima despejado, buena visibilidad y pavimento seco. Sin embargo, cuando el tiempo cambia, también debe hacerlo la velocidad del conductor.

El experto detalló que situaciones como lluvia, nieve, neblina o cualquier condición que reduzca la tracción o la visibilidad obligan a manejar más despacio, incluso si la señal de tránsito no cambia. De lo contrario, un oficial podría considerar que el conductor va demasiado rápido para las condiciones del momento.

“Te pueden parar por ir a exceso de velocidad para las condiciones del clima”, advirtió el sargento.

Por qué esta regla en las carreteras de EE.UU. busca evitar accidentes

Más allá de las multas, el objetivo principal de esta medida es prevenir accidentes. Con carreteras mojadas o poca visibilidad, un vehículo necesita más distancia para frenar y reaccionar ante cualquier emergencia.

Por eso, las autoridades recomiendan adaptar siempre la velocidad al entorno y no confiar únicamente en el número que aparece en las señales de tránsito. Aunque legalmente el límite siga siendo el mismo, conducir a esa velocidad durante una tormenta o en medio de neblina puede poner en peligro al conductor y a los demás vehículos.

“Ese número es para las mejores condiciones y lo más seguro es que reduzcas esa velocidad si es que el clima cambia porque esto te va a mantener seguro”, explicó Cornejo.

En EE.UU., conducir demasiado rápido bajo lluvia o neblina también puede considerarse una infracción. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Lo que debes recordar si manejas en EE.UU.

La recomendación de los expertos es simple: si el clima empeora, reduce la velocidad aunque sigas dentro del límite permitido. Esto no solo puede ayudarte a evitar una multa o una detención policial, sino también a llegar con seguridad a tu destino.

“Lo oíste bien: puedes ir al límite y de todos modos te puede parar la policía”, concluyó el sargento Carlos Cornejo.

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