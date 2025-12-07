¿Alguna vez has presenciado una aurora boreal en Estados Unidos ? Probablemente la respuesta sea negativa o capaz no lo recuerdes. Sin embargo, tendrás una gran oportunidad de presenciar este fenómeno astronómico que brinda un espectáculo maravilloso. A continuación, te mencionaré en qué fecha y cuáles estados ofrecerán la posibilidad de visualizarla mejor.

La presencia de este fenómeno se origina mediante una llamarada solar de clase MO.12, ocasionando que haya periodos de tormenta geomagnética G3, según lo señalado por el Centro de Predicción de Clima Espacial (SWPC) de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés).

Para comprender mejor de qué trata una tormenta geomagnética, es una alteración temporal que ocurre en el magnetosfera de nuestro planeta. Puede ser provocado cuando el campo magnético terrestre interactúa con una fuente energía solar muy poderosa, como puede ser una onda de choque proveniente del viento solar o una eyección de masa coronal.

Si bien se trata de un espectáculo para disfrutar, también este evento tiene sus puntos en contra. Por suponer, dicha tormenta alteraría las redes de comunicaciones, las redes eléctricas y los satélites GPS.

A continuación, te revelaré en qué fecha y cuáles son los estados para presenciar auroras boreales en Estados Unidos. Presta atención.

Este fenómeno astronómico suele ser un espectáculo. Los residentes de EE.UU. tendrán la oportunidad de visualizarlo. (Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de "Perplexity")

Fecha y estados para visualizar mejor las auroras boreales en Estados Unidos

Según las predicciones de la NOAA, las auroras boreales se harán presentes durante la noche del próximo martes 9 de diciembre. Sin embargo, son contados los estados estadounidenses que tendrán mejores posibilidades de observar este fenómeno astronómico, que son:

Alaska

Washington

Idaho

Montana

Wyoming

Las Dakotas

Minnesota

Wisconsin

Michigan

Nueva York

Maine

Vermont

Nueva Hampshire

A excepción de Alaska, la agencia precisó que aquellos ciudadanos situados más al norte de cada estado tendrán un mejor panorama o mejor vista de las auroras boreales.

El estado que brinda un mejor panorama para observar un aurora boreal es Alaska. (Foto: Dennis Welker/iStock) / Dennis Welker/iStock

Cómo tener un mejor avistamiento de auroras boreales por tormenta geomagnética en EE.UU.

La agencia recomendó a los interesados en la observación astronómica que se sitúen en áreas rurales oscuras con poca contaminación lumínica, lejos de la iluminación artificial y que permitan que sus ojos se adapten a la oscuridad de la noche. También añadió que es crucial monitorear las actualizaciones del pronóstico.

