La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) pronosticó un evento intenso de auroras boreales para los días 16 y 17 de abril de 2026. Si las condiciones del cielo lo permiten, este fenómeno podría observarse en distintas zonas de Estados Unidos, lo que generó gran expectativa entre los aficionados a la astronomía.

Según el Centro de Predicción del Clima Espacial, las luces del norte alcanzarán su punto máximo durante esas dos noches. Por ello, quienes vivan en determinadas regiones del país podrían tener la oportunidad de ver este espectáculo natural sin necesidad de viajar demasiado al norte.

En total, hay al menos 18 estados dentro de la zona donde podría observarse el fenómeno, siempre que el cielo esté despejado. Entre ellos se encuentran Alaska, Montana, Minnesota, Nueva York, Wisconsin y Washington, entre otros.

Para quienes deseen anticipar si podrán ver la aurora, la NOAA publica diariamente un pronóstico conocido como “viewline”. Además, recomienda revisar su previsión de tres días y prestar atención al índice Kp, un indicador que mide la actividad geomagnética y ayuda a estimar qué tan al sur podrían verse las luces.

El fenómeno podría observarse en hasta 18 estados de EE. UU., siempre que el cielo esté despejado. (Foto referencial: Pixabay)

Las auroras boreales se producen cuando el Sol libera partículas cargadas que viajan hacia la Tierra. Al chocar con los gases de la atmósfera, estas partículas generan energía que se libera en forma de luz.

Dependiendo del tipo de gas, los colores pueden variar: el oxígeno produce tonos verdes y rojos, mientras que el nitrógeno genera colores azules y púrpuras.

El campo magnético de la Tierra actúa como una barrera protectora frente al viento solar; sin embargo, cuando este flujo de partículas es más intenso, puede alterar temporalmente esa protección y dar lugar a auroras más visibles y espectaculares.

Expertos recomiendan revisar el índice Kp para conocer la visibilidad en cada zona. (Foto: Freepik / Imagen referencial)

Aunque lo habitual es que este fenómeno se observe en latitudes altas, en eventos más fuertes puede verse mucho más al sur.

De hecho, en casos extremos registrados en el pasado, las auroras fueron visibles incluso en regiones como México, lo que demuestra la magnitud que pueden alcanzar estos eventos.

Dónde podrán verse las auroras boreales

Aquí tienes la lista completa de los estados donde podrían verse las auroras boreales, según el pronóstico:

Alaska

Idaho

Iowa

Illinois

Maine

Michigan

Minnesota

Montana

Nebraska

New Hampshire

New York

North Dakota

Oregon

South Dakota

Vermont

Washington

Wisconsin

Wyoming

La ciencia detrás de una aurora boreal

Según la NASA, las auroras boreales se originan cuando el Sol expulsa ráfagas de partículas cargadas, conocidas como viento solar, que viajan por el espacio hasta encontrarse con la Tierra. El campo magnético de nuestro planeta actúa como un escudo, desviando estas partículas hacia los polos, donde logran penetrar en la atmósfera superior.

Una vez allí, estas partículas chocan con átomos de oxígeno y nitrógeno. Esta colisión libera energía en forma de luz, creando un espectáculo visual donde el oxígeno suele generar luces verdes y el nitrógeno tonos azulados o púrpura.

En esencia, se trata de una enorme descarga eléctrica natural que ocurre a gran altura.

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