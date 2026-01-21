Cuando el sol se “enciende” de verdad, en Estados Unidos se nota. Y es que, de pronto, puedes ver las redes llenas de fotos del cielo en verde y morado. En estas horas, esa actividad solar se está traduciendo en uno de los espectáculos naturales más llamativos que se ven: las auroras boreales, visibles mucho más al sur de lo habitual gracias a una tormenta geomagnética clasificada en niveles severos por la NOAA. No es algo cotidiano para buena parte del territorio continental, por eso la expectativa es enorme y también la confusión entre quienes viven en comunidades hispanas repartidas por estados como Illinois, Colorado o New Jersey y quieren saber hasta cuándo durará el fenómeno y en qué zonas conviene realmente mirar el cielo. En barrios donde normalmente se habla más de la próxima fiesta patronal, del clásico de la Liga MX o del Super Bowl, hoy la pregunta pasó a ser si se alcanzarán a ver “luces del norte” desde el patio de la casa, el rooftop del edificio o el estacionamiento del mall.

UN EVENTO POCO COMÚN POR SU INTENSIDAD

Lo primero que conviene tener claro es que se trata de un evento poco común por su intensidad, asociado a una tormenta geomagnética que la NOAA ha llevado a la escala G4, considerada severa. Esa actividad está ampliando de forma excepcional la zona donde pueden observarse las luces del norte, algo que explica por qué el tema ha saltado a la conversación diaria de costa a costa. Dicho en sencillo: personas que nunca han visto una aurora, incluidas muchas familias latinas que viven lejos de la frontera con Canadá, podrían tener su primera oportunidad real o ya la tuvieron en los últimos días.

“Las tormentas geomagnéticas, causadas por eyecciones de masa coronal (CME), pueden intensificar de forma considerable las auroras boreales y hacer que sean visibles sobre áreas mucho más extensas. A principios de mayo de 2024, por ejemplo, una poderosa tormenta geomagnética hizo que se vieran tan al sur como Florida, en Estados Unidos, y el norte de la India”, manifestó el astrónomo Tom Kerss.

¿HASTA CUÁNDO SE PODRÁN VER LAS AURORAS BOREALES?

Según los modelos del Space Weather Prediction Center (SWPC) de la NOAA, el momento más intenso del fenómeno se concentra entre la noche del martes 20 de enero y la madrugada del miércoles 21, en horario local de Estados Unidos, lo que quiere decir que mientras la mayoría dormía, este fenómeno era visible en gran parte del país, aunque esto ha sido visible desde el lunes 19. El pronóstico geomagnético contempló valores del índice Kp cercanos a 8 sobre 9, lo que empuja la visibilidad de auroras bastante más al sur de lo normal. La base de todo es el impacto de una eyección de masa coronal (CME), una enorme nube de plasma y campo magnético expulsada por el Sol, que elevó la tormenta hasta niveles considerados severos en la escala de la NOAA.

Después de esta ventana principal, las probabilidades empiezan a bajar con rapidez, como suele pasar en este tipo de episodios. A partir del miércoles 21, el campo magnético terrestre seguirá algo alterado, pero la tormenta debería ir perdiendo fuerza, por lo que las auroras aún se podrían ver en gran parte de Estados Unidos hasta que queden cada vez más restringidas a zonas cercanas a Canadá y Alaska, salvo que ocurra una nueva tormenta solar importante.

LA MEJOR FRANJA HORARIA PARA MIRAR EL CIELO

De acuerdo con varios expertos y entidades especializadas, el mejor momento para observarlas es cuando el cielo está más oscuro y el ojo se adapta a la noche. En este episodio, la ventana más favorable se ubica aproximadamente entre las 22:00 y las 02:00 hora local, justo cuando muchas ciudades ya reducen su tráfico y las luces de negocios empiezan a apagarse.

No se ven durante el día y tampoco garantizan un espectáculo constante, algo importante para quienes salen en familia o manejan varias horas hacia zonas rurales. A veces aparecen como arcos tenues en el horizonte norte y, en cuestión de minutos, se intensifican y cambian de forma, por lo que la paciencia y un lugar alejado de las luces de la ciudad marcan la diferencia, incluso si eso implica salir de los suburbios donde vive buena parte de la comunidad hispana.

¿EN QUÉ ESTADOS DE EE. UU. SE PODRÍAN VER AURORAS?

De acuerdo con el pronóstico de la NOAA, cerca de dos docenas de estados están total o parcialmente dentro de la llamada “línea de visibilidad”, que indica el punto más al sur desde donde podría observarse la aurora en el horizonte norte. Esa franja incluye regiones que normalmente no asocian su paisaje nocturno con las auroras, pero que en esta ocasión entran en el mapa por la fuerza de la tormenta geomagnética.

Estos son los estados con posibilidades hasta la madrugada del 21 de enero:

Alaska

Washington

Oregon

Idaho

Montana

Wyoming

North Dakota

South Dakota

Minnesota

Wisconsin

Michigan

Iowa

Nebraska

Missouri

Illinois

Indiana

Ohio

Pennsylvania

New York

Vermont

New Hampshire

Maine

Massachusetts

Rhode Island

Connecticut

New Jersey

Colorado

Sin embargo, para después del miércoles 21 de enero, las posibilidades bajan. Esto significa que las auroras seguirán siendo posibles en Canadá y en el norte de Estados Unidos (por ejemplo, Alaska, Montana, Dakota del Norte, Minnesota, Michigan, Nueva York y Maine), pero será cada vez más difícil verlas en estados más al sur.

¿QUÉ ESPERAR DESPUÉS DEL MIÉRCOLES?

Para quien se pregunte si esto seguirá durante varios días, conviene mantener expectativas realistas y no pensar en una “temporada” continua de auroras en Estados Unidos. La noche del miércoles podría dejar algo de actividad residual, pero principalmente en estados muy al norte, mientras que en el resto del territorio lo habitual es que el cielo vuelva a su situación normal sin colores en movimiento.

