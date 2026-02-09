Durante la noche del lunes 9 de febrero, el cielo de los Estados Unidos podría transformarse en un escenario espectacular gracias a la llegada de auroras boreales . Este fenómeno astronómico promete pintar el horizonte con destellos de colores vibrantes en varios estados del país. Si no tuviste la oportunidad de presenciar este ambiente de luces naturales desde tu propia región, ahora existe una nueva posibilidad. En los siguientes párrafos, te mencionaré qué estados serán los beneficiados y unos consejos clave para que disfrutes al máximo de este evento.

Probablemente te peguntes cómo surge un aurora boreal. Te lo explicaré; se produce debido a tormentas geomagnéticas. Estas ocurren cuando el sol lanza partículas cargadas que impactan con los gases de la atmósfera, generando ondas luminosas de colores.

Eso sí, existen un dos factores clave que influyen para observarlas: qué tan fuerte es la tormenta geomagnética y el lugar donde estés habitando.

Para esta ocasión, los meteorólogos espaciales de la NOAA señalaron que se registrarán condiciones inestables a activas que se extenderían hasta la próxima semana, producto del impacto de una eyección de masa coronal (CME) de baja intensidad y la persistencia de fuertes vientos solares Tierra.

En pocas palabras, hay una posibilidad de que se registren avistamientos de auroras boreales en zonas de latitudes altas durante esta noche, siempre y cuando las condiciones meteorológicas se mantengan favorables.

Las auroras boreales suelen surgir a causa de tormentas geomagnéticas. (Crédito: Charlie Riedel / AP Photo) / Charlie Riedel

A continuación, te brindaré una serie de respuestas relacionadas a este evento meteorológico que suele impactar visualmente.

¿En qué estados de EE.UU. se podrán ver las auroras boreales?

Bajo condiciones climáticas favorables y con una visibilidad despejada hacia el norte, los residentes de Alaska, Minnesota, Dakota del Norte, Montana, la Península Superior de Michigan y Washington tendrán la oportunidad de presenciar auroras boreales durante la noche del 9 de febrero.

¿Cómo observar una aurora boreal en su máximo esplendor?

Debido a que las auroras boreales suelen manifestarse de forma sorpresiva y en oleadas, deberás tener paciencia y alejarte de zonas con contaminación lumínica. El uso de mapas de luz nocturna o detectores de oscuridad es clave para encontrar el sitio adecuado; también es recomendable estar atento a los reportes meteorológicos.

Las auroras boreales se apreciarán en las zonas rurales del estado de Washington. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

¿A qué hora serán visibles las auroras boreales?

Si estás interesado en observar las auroras boreales, tendrás una buena oportunidad esta noche en el rango de horario entre el atardecer y las 2:00 a.m. (hora local). A pesar de que la llegada de una eyección de masa coronal solar detectada el pasado 3 de febrero podría intensificar el espectáculo visual, el fenómeno no alcanzará la magnitud de una tormenta solar severa.

