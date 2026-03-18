Algunos afortunados en Estados Unidos podrían disfrutar esta semana de uno de los espectáculos naturales más impresionantes: auroras boreales. Este fenómeno, también conocido como luces del norte, podría ser visible en casi 20 estados del país. Según el Centro de Predicción del Clima Espacial de la NOAA, las auroras podrán observarse desde la noche del miércoles 18 de marzo hasta la madrugada del jueves 19. El mejor momento para verlas suele ser entre las 10 p.m. y las 2 a.m., aunque esto puede variar según la ubicación y las condiciones climáticas.

Los expertos anticipan una tormenta geomagnética de intensidad moderada a fuerte, lo que permitiría que las luces se vean más al sur de lo habitual. Este aumento en la actividad también se debe a la cercanía del equinoccio de primavera del 20 de marzo, un evento que favorece la intensidad de las auroras.

Las aurorales boreales se producen cuando las partículas cargadas del sol chocan con los gases de la atmósfera terrestre, generando destellos de luz que se mueven en el cielo. El campo magnético de la Tierra dirige estas partículas hacia los polos, donde se forman los característicos colores y formas brillantes.

El fenómeno, también conocido como luces del norte, podría ser visible en casi 20 estados del país. (Foto: Charlie Riedel / AP Photo) / Charlie Riedel

Estados donde se podrán ver las auroras

Dependiendo de la intensidad de la tormenta y las condiciones del clima, estos son los estados con mayor probabilidad de ver el fenómeno:

Alaska

Idaho

Iowa

Maine

Michigan

Minnesota

Montana

Nebraska

New Hampshire

North Dakota

Oregon

South Dakota

Vermont

Washington

Wisconsin

Wyoming

Norte de Indiana

Norte de Ohio

Norte de Pennsylvania

Consejos para ver las auroras

Para tener la mejor experiencia, lo ideal es alejarse de las luces de la ciudad y buscar un lugar oscuro. Cuanto menor sea la contaminación lumínica, mayor será la visibilidad del fenómeno.

También se recomienda mirar hacia el norte y elegir un punto con el horizonte despejado. Las auroras no siempre aparecen de forma constante, por lo que es importante tener paciencia, ya que pueden presentarse en intervalos.

Otra opción útil es utilizar aplicaciones móviles como “My Aurora Forecast & Alerts” que permiten seguir el pronóstico de auroras en tiempo real, lo que ayuda a saber cuándo y dónde hay mayores probabilidades de verlas.

Para tener la mejor experiencia, lo ideal es alejarse de las luces de la ciudad y buscar un lugar oscuro. (Foto: Freepik / Imagen referencial)

La ciencia detrás de una aurora boreal

Según la NASA, las auroras boreales se originan cuando el Sol expulsa ráfagas de partículas cargadas, conocidas como viento solar, que viajan por el espacio hasta encontrarse con la Tierra. El campo magnético de nuestro planeta actúa como un escudo, desviando estas partículas hacia los polos, donde logran penetrar en la atmósfera superior.

Una vez allí, estas partículas chocan con átomos de oxígeno y nitrógeno. Esta colisión libera energía en forma de luz, creando un espectáculo visual donde el oxígeno suele generar luces verdes y el nitrógeno tonos azulados o púrpura.

En esencia, se trata de una enorme descarga eléctrica natural que ocurre a gran altura.

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