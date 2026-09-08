El cielo podría ofrecer un espectáculo poco habitual durante la noche de este martes 8 de septiembre de 2026. Varias erupciones registradas en el Sol entre el sábado 5 y el domingo 6 de septiembre podrían acercarse a la Tierra entre este martes y las primeras horas del miércoles 9, coincidiendo con una corriente rápida de viento solar que ya se encuentra en movimiento.

La llegada de estas partículas podría alterar temporalmente el campo magnético terrestre y generar una tormenta geomagnética menor. El pronóstico del Met Office del Reino Unido contempla incluso la posibilidad de una actividad moderada si hasta tres eyecciones de masa coronal, conocidas como CME, alcanzan nuestro planeta en una configuración favorable.

¿Por qué aparecen las auroras boreales?

Las auroras boreales se producen cuando partículas cargadas procedentes del Sol interactúan con los gases de la atmósfera terrestre. Esa interacción libera energía en forma de luces que pueden adquirir tonalidades verdes, rojas, violetas y otros colores, creando las conocidas ondas luminosas que atraviesan el cielo nocturno.

Aunque existe la posibilidad de que el fenómeno sea visible esta noche, los pronósticos no son idénticos. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) mantiene una previsión más prudente, con condiciones G1 y un índice Kp de 5 hasta el jueves 10 de septiembre, por lo que la intensidad y el alcance de las auroras todavía pueden cambiar.

NOAA mantiene un pronóstico de condiciones G1, aunque un escenario más intenso permitiría que las luces lleguen más al sur. (Foto referencial: Pixabay)

¿A qué hora podrían verse?

La mayor posibilidad de observarlas se concentra entre la noche del martes 8 de septiembre y las primeras horas del miércoles 9.

Según el Met Office británico, uno de los momentos más favorables sería alrededor de la medianoche UTC, que corresponde aproximadamente a las 8 p.m. del martes en horario del Este, 7 p.m. en el Centro, 6 p.m. en la zona de Montaña y 5 p.m. en la costa del Pacífico.

La ubicación también será determinante. Cuanto más al norte se encuentre una persona y cuanto más oscuro sea el lugar desde donde observe, mayores serán sus posibilidades.

Bajo el pronóstico G1 de NOAA, las auroras podrían aparecer cerca del horizonte norte en Alaska y partes de Washington, Montana, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Minnesota, Wisconsin, Michigan, Maine, Vermont y New Hampshire.

Si finalmente se desarrolla un escenario más intenso, equivalente a una tormenta G2, el espectáculo podría extenderse hacia zonas situadas más al sur. En ese caso, también podrían existir posibilidades de observación en partes de Oregon, Wyoming, Nebraska, Iowa, Illinois, Indiana, Ohio, Pensilvania y Nueva York.

¿Cómo ver las auroras boreales?

Para aumentar las probabilidades de observarlas, lo primero es alejarse de las luces de las ciudades. Las auroras pueden resultar bastante tenues a simple vista cuando la actividad geomagnética es débil, por lo que buscar un sitio con un cielo oscuro puede marcar una diferencia importante.

También conviene tener paciencia, ya que el fenómeno puede cambiar rápidamente y pasar de un resplandor casi imperceptible a estructuras luminosas claramente visibles.

Además, es recomendable consultar las condiciones en tiempo real antes de salir. El pronóstico de auroras de 30 minutos de NOAA permite comprobar cómo está evolucionando la actividad y puede ayudar a determinar si las condiciones son favorables en una determinada zona.

Para observarlas, se recomienda alejarse de las ciudades y consultar los pronósticos en tiempo real. (Foto referencial: Pexels) / Stein Liland

¿Se pueden fotografiar con un celular?

Sí. Incluso un teléfono inteligente puede captar una aurora que resulta difícil de distinguir a simple vista cuando la tormenta geomagnética no es demasiado intensa.

Para intentarlo, se recomienda activar el modo nocturno o de larga exposición y mantener el teléfono completamente estable, preferiblemente utilizando un trípode o apoyándolo sobre una superficie firme.

La estabilidad es especialmente importante porque las exposiciones prolongadas necesitan varios segundos para captar suficiente luz.

Con un cielo despejado, poca contaminación lumínica y las condiciones solares adecuadas, esta noche podría convertirse en una buena oportunidad para intentar fotografiar uno de los espectáculos naturales más llamativos asociados con la actividad del Sol.