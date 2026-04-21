El Centro de Predicción del Clima Espacial de la NOAA informó que una aurora boreal podría verse la noche del 21 de abril de 2026 en casi 25 estados de Estados Unidos. El extremo noroeste sería el lugar con mayores probabilidades de observar este fenómeno, que además coincidirá con el punto máximo de la lluvia de meteoros Líridas.

En los próximos días, especialmente durante esa noche, las auroras (también conocidas como luces del norte) podrían aparecer en distintas zonas del país. Este evento coincide con el momento en que la lluvia de meteoros alcanza su mayor intensidad, lo que aumenta el interés de quienes disfrutan observar el cielo.

De acuerdo con el Centro de Predicción del Clima Espacial de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, los estados del norte de EE. UU. tendrán más posibilidades de ver este espectáculo natural el martes 21 de abril. Alaska y las zonas cercanas a la frontera con Canadá encabezan la lista de los lugares con mejor visibilidad.

Este evento coincidirá con el pico de la lluvia de meteoros Líridas, que permitirá observar entre 10 y 20 meteoros por hora. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Perplexity)

Sin embargo, el alcance del fenómeno podría extenderse más al sur de lo habitual. Según las previsiones, casi 25 estados, incluso hasta Nebraska, se encuentran dentro del área donde las auroras podrían ser visibles, aunque con menor intensidad.

Además, existe la posibilidad de que las luces del norte coincidan con el pico de la lluvia de meteoros Líridas, lo que permitiría observar una mayor cantidad de meteoros en el cielo durante la misma noche.

Este pronóstico se da luego de que la herramienta de seguimiento de auroras estuviera fuera de servicio, como reportó previamente USA TODAY. Actualmente, ya fue restablecida y se encuentra nuevamente disponible en el sitio web de la NOAA.

Aunque la visibilidad será menor en estados más al sur, algunos como Nebraska también podrían apreciar el fenómeno. (Foto referencial: Pixabay)

En cuanto a las fechas, la mejor oportunidad para ver la aurora boreal será la noche del martes 21 de abril. También podría observarse el miércoles 22, aunque las probabilidades son menores, según indicó la NOAA.

Entre los estados con posibilidades de ver este fenómeno, además de Alaska, se encuentran Connecticut, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Maine, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Montana, Nebraska, New Hampshire, New Jersey, New York, North Dakota, Ohio, Pennsylvania, Rhode Island, South Dakota, Vermont, Washington, Wisconsin y Wyoming.

Por otro lado, la lluvia de meteoros Líridas, que comenzó el 14 de abril, alcanzará su punto máximo entre la noche del 21 y la madrugada del 22 de abril, según la Sociedad Americana de Meteoros. Durante este periodo, se pueden observar entre 10 y 20 meteoros por hora.

El mejor momento para observar el fenómeno será durante las horas más oscuras, después de las 10 p.m. y antes del amanecer. (Foto referencial: Pixabay)

Aunque en algunos casos pueden aparecer bolas de fuego, los meteoros de las Líridas suelen no tener largas colas como las típicas “estrellas fugaces”.

Para verlos mejor, se recomienda observar el cielo en las horas más oscuras, después de la puesta de la luna y antes del amanecer, mirando hacia el este.

¿Qué estados tienen posibilidad de ver la aurora boreal?

Alaska tiene la mayor probabilidad de ver la aurora boreal de cualquier estado de EE. UU., según la NOAA.

Sin embargo, a partir de las 8 a.m. (hora del Este), la NOAA predice que la aurora boreal también podría ser visible en los siguientes estados, aunque las probabilidades son menores:

Connecticut

Idaho

Illinois

Indiana

Iowa

Maine

Massachusetts

Michigan

Minnesota

Montana

Nebraska

New Hampshire

Nueva Jersey

Nueva York

Dakota del Norte

Ohio

Pensilvania

Rhode Island

Dakota del Sur

Vermont

Washington

Wisconsin

Wyoming

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