Las autoridades de salud de Carolina del Norte emitieron una alerta por una posible exposición al sarampión luego de que un viajero que posteriormente dio positivo visitara un restaurante popular en la ciudad de Gastonia a finales del mes pasado. El virus es altamente contagioso y los funcionarios buscan identificar a posibles personas expuestas. Según informó The Charlotte Observer, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte (NCDHHS) indicó el sábado 3 de enero que cualquier persona que haya estado en el establecimiento después de las 8:30 p. m. del 26 de diciembre podría haber estado en riesgo.

Las autoridades recomendaron vigilar la aparición de síntomas hasta el 16 de enero.

El lugar en cuestión es Constantine’s Restaurant, ubicado en Gastonia, un local conocido en la zona por su oferta de comida turca, griega e italiana. Las autoridades no precisaron cuántos clientes o empleados podrían haber sido afectados.

Funcionarios de salud estatales instaron a quienes presenten síntomas compatibles con sarampión a comunicarse de inmediato con su departamento de salud local y permanecer en casa, salvo que necesiten atención médica.

La advertencia se refiere a personas que estuvieron en Constantine’s Restaurant la noche del 26 de diciembre. (Foto: Google Maps)

También recomendaron llamar con anticipación antes de acudir a un consultorio o sala de emergencias, para que el personal médico pueda tomar precauciones y evitar nuevas exposiciones.

El NCDHHS aclaró que no divulgará más detalles sobre la persona infectada. “Para proteger la privacidad del individuo, no se divulgará información adicional sobre este caso”, señaló la agencia en un comunicado oficial.

Las autoridades también informaron que el viajero visitó Christmas Town USA, el tradicional evento de luces navideñas en McAdenville; sin embargo, precisaron que la persona no ingresó a espacios cerrados, por lo que el riesgo de transmisión en ese lugar se considera bajo.

El aviso se produce en medio de un aumento de casos de sarampión en la región y refuerza el llamado a la vacunación. (Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de "Perplexity")

La alerta se produce en un contexto de creciente preocupación por la actividad del sarampión en la región.

Funcionarios estatales reiteraron que la vacunación sigue siendo la principal medida de protección.

“Vacunarse contra el sarampión sigue siendo el paso más importante que podemos dar para protegernos a nosotros mismos y a nuestros seres queridos”, afirmó el doctor Zack Moore, epidemiólogo del NCDHHS.

Cómo actuar si tú o un conocido presentan posibles síntomas de sarampión

Si sospechas que tienes sarampión en EE. UU., los CDC sugieren llamar por teléfono al médico antes de acudir a cualquier centro de salud. No entres directamente a una clínica o sala de emergencias, ya que podrías contagiar a otros en la sala de espera. Al llamar, informa sobre tus síntomas para que el personal pueda coordinar una entrada aislada y evitar la propagación del virus, el cual permanece en el aire hasta por dos horas.

Mientras esperas atención, debes aislarte por completo en casa y evitar ir al trabajo, escuela o lugares públicos. El sarampión se identifica inicialmente por fiebre alta, tos, moqueo y ojos rojos, seguidos de un sarpullido que comienza en la cara. Si estuviste expuesto y no estás vacunado, la vacuna MMR puede prevenir la enfermedad si se aplica dentro de las 72 horas posteriores al contacto, por lo que la rapidez es vital.

El sistema de salud de EE. UU. considera el sarampión una enfermedad de notificación obligatoria, por lo que las autoridades locales de salud pública te contactarán para realizar un rastreo de contactos. Esto ayuda a proteger a personas vulnerables, como niños pequeños o personas con sistemas inmunitarios débiles, quienes tienen un mayor riesgo de complicaciones graves.

