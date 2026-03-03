La noche cayó sobre el río Hudson y, por unos minutos, la tensión volvió a apoderarse de Nueva York. Una avioneta monomotor se vio obligada a realizar un aterrizaje de emergencia sobre las aguas heladas, desatando una rápida movilización de equipos de rescate y autoridades locales. Lo que pudo convertirse en una tragedia terminó siendo, en palabras de la gobernadora, “otro milagro en el Hudson”. El piloto y su pasajero no solo sobrevivieron al impacto, sino que lograron salir por sus propios medios y nadar hasta la orilla, en medio del frío intenso y la incertidumbre.

De acuerdo con el Departamento de Bomberos de Middle Hope, la aeronave, una Cessna 172, había despegado desde Long Island cuando el piloto se vio forzado a descender en el río poco después de las 8 p.m. La emergencia activó de inmediato a los equipos de respuesta, que fueron despachados hacia la zona cercana a la ciudad de Newburgh.

Tras una breve búsqueda, los rescatistas localizaron la avioneta dentro de los límites de la ciudad. Según las autoridades, ambos ocupantes lograron liberarse de la aeronave por su cuenta y nadaron hasta un lugar seguro. Posteriormente, personal de Newburgh Emergency Medical Services los evaluó en el sitio antes de trasladarlos a un hospital cercano para recibir atención adicional. Presentaban lesiones menores.

Las frías aguas del río Hudson en Nueva York pusieron a prueba la resistencia de los ocupantes. | Crédito: Facebook / Middle Hope Fire Department

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) inició una investigación para determinar las causas del aterrizaje de emergencia. Hasta ahora, no se han precisado detalles sobre qué obligó al piloto a descender sobre el agua.

La gobernadora de Kathy Hochul calificó el incidente como “otro milagro en el Hudson”. En un mensaje publicado en X, agradeció que tanto el piloto como el pasajero fueran hallados con heridas leves y destacó la rápida acción de los equipos de emergencia.

Por su parte, el representante Pat Ryan aseguró que estuvo monitoreando de cerca los reportes sobre la aeronave que realizó el aterrizaje cerca del puente Newburgh-Beacon. También expresó su gratitud hacia los socorristas del Hudson Valley por su pronta respuesta y por arriesgar sus vidas para proteger a otros.

Una vez más, el río Hudson en Nueva York fue protagonista de una historia que terminó en alivio. | Crédito: Facebook / Middle Hope Fire Department

El caso permanece bajo investigación mientras las autoridades buscan esclarecer qué provocó la maniobra de emergencia en el río Hudson, escenario que, una vez más, fue testigo de una historia que pudo tener un desenlace muy distinto.

El llamado “Milagro en el Hudson” hace referencia al aterrizaje de emergencia del vuelo 1549 de US Airways en 2009, cuando el capitán Chesley Sullenberger logró posar el avión sobre el río tras el impacto con aves. A bordo viajaban 155 personas, 150 pasajeros y 5 tripulantes, y todas sobrevivieron, convirtiendo el hecho en uno de los rescates más impactantes y recordados en la historia reciente de la aviación en Nueva York.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!