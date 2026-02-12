Los habitantes del estado de Florida están experimentando variaciones climáticas; desde climas fríos hasta temperaturas que superan el promedio. Aunque el ‘Estado del Sol’ ha gozado de días apacibles en los últimos días, los servicios meteorológicos advierten sobre probabilidades de lluvias en lo que resta de la semana, las cuales podrían coincidir incluso con la celebración del Día de San Valentín. Ante este panorama, te revelaré de manera detallada sobre los días posibles en los que se esperan las precipitaciones y la evolución del pronóstico para las próximas jornadas de la presente semana.

De acuerdo al equipo meteorológico de CBS News , durante la mañana de este jueves 12 de enero se hizo presente una niebla densa en los condados de Broward y Miami-Dade. Es más, los registros térmicos se posicionaron entre 50 a 60°F.

A pesar de este ligero frío en Florida, éste fue desapareciendo conforme llegaba la tarde de hoy, pues se espera que los valores térmicos máximos alcancen los 80°F. Es decir, los habitantes percibirán un clima sumamente agradable, bajo un cielo mayormente soleado.

El clima en Florida ha sido inestable durante estos últimos días. (Crédito: TravelScape / Freepik)

¿Habrá lluvias en Florida para lo que resta de la presente semana?

Esta alerta de precipitaciones fue emitida por el medio citado y el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés). Ambos servicios coinciden la presencia de lluvias en el sur de Florida, pero de manera dispersas; es decir, los acumulados no generarán inconvenientes entre los habitantes de las principales ciudades.

Para el presente día, el clima se mantendrá seco; sin embargo, el panorama cambiará en los días restantes. Para CBS News, el viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de febrero existe una posibilidad de lluvias de hasta un 20%.

La jornada con mayor probabilidad de precipitaciones se registraría para el lunes 15 de febrero, durante el Día del Presidente, con un 30%. A pesar de esta alerta, los pronósticos señalan que no causará complicaciones durante las celebraciones en esta región.

Las parejas de Florida podrán disfrutar de un buen Día de San Valentín ante el buen tiempo que se registrará este viernes 14. (Crédito: AFP)

Panorama climático en Florida este fin de semana

En lo que resta de la semana, los residentes de las ciudades ubicadas en el sur del ‘Estado del Sol’ amanecerán con temperaturas que oscilarán entre los 60 y 70°F. Conforme pasen las horas, el ambiente será más cálido y ventoso, ya que los termómetros alcanzarían máximas de hasta 80°F.

En resumen, este fin de semana, Florida presentará un clima ideal para realizar actividades al aire libre. Esto representa una buena oportunidad para que las parejas disfruten de un buen Día de San Valentín, ya que las condiciones climáticas serán favorables durante el viernes 14 de febrero.

