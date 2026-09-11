Para muchas familias de Nueva York, la tarde comienza con una carrera contra el reloj: salir de la escuela, tomar el subway o el autobús de regreso al Bronx, Manhattan o Staten Island, preparar la cena y encontrar un sitio tranquilo para completar los deberes. Cuando los padres aún están trabajando, tienen turnos variables o no pueden asumir el costo de un tutor particular, la New York Public Library (NYPL) cuenta con una opción sin costo: NYPL After School. El servicio está dirigido a menores de 6 a 12 años y ofrece acompañamiento académico al terminar la jornada escolar, junto con lectura, actividades educativas, propuestas STEAM y refrigerios en bibliotecas seleccionadas.

La iniciativa puede resultar útil para hogares que necesitan un lugar seguro y accesible donde los niños avancen con sus asignaciones antes de regresar a casa. En zonas como Washington Heights, Inwood, Mott Haven, Hunts Point o Harlem, donde muchas familias combinan trabajo, trayectos largos y tareas de cuidado, una sucursal cercana puede convertirse en un respaldo importante durante la semana.

Dos estudiantes en un bus escolar de la ciudad de Nueva York (Foto: AFP)

¿QUIÉNES PUEDEN RECIBIR AYUDA GRATUITA?

NYPL After School está destinado a niños de entre 6 y 12 años. Funciona bajo la modalidad drop-in, por lo que no exige inscripción previa, solicitud de admisión ni comprobantes de ingresos.

Los estudiantes pueden presentarse directamente en una de las sedes participantes durante los días y horas establecidos. Antes de ir, las familias deben confirmar la programación de la biblioteca elegida, ya que el cronograma puede cambiar según la ubicación.

Característica Detalle Programa NYPL After School Edad Niños de 6 a 12 años Costo Gratis Días De lunes a jueves Cuándo funciona Después del horario escolar, cuando las escuelas están en sesión Inscripción No se requiere registro previo Servicios Ayuda con tareas, lectura, escritura, actividades STEAM, enriquecimiento y refrigerios Zonas con sedes participantes Bronx, Manhattan y Staten Island Cómo confirmar el horario Consultando directamente con la biblioteca o escribiendo a afterschool@nypl.org

La red de bibliotecas públicas de Nueva York indica que la iniciativa se desarrolla en más de 50 sedes ubicadas en el Bronx, Manhattan y Staten Island.

¿CÓMO OBTENER AYUDA CON LAS TAREAS?

El procedimiento es sencillo. La familia debe ubicar una sede participante cerca de su vivienda, de la escuela o de una ruta habitual de transporte. Luego, el menor puede acudir al espacio de apoyo al finalizar las clases.

Estos son los pasos recomendados:

Confirmar que el estudiante tenga entre 6 y 12 años. Identificar una biblioteca incluida en la iniciativa. Consultar el día y la hora de atención de esa ubicación. Acudir de lunes a jueves, después de la salida escolar, cuando haya clases. Presentarse directamente, ya que no existe un proceso de inscripción previa.

Los participantes pueden recibir orientación de tutores y Teen Reading Ambassadors, jóvenes que apoyan con actividades de lectura y acompañamiento académico. La propuesta no se limita a resolver ejercicios de matemáticas o estudiar para una prueba: también incluye escritura, exploración de libros y dinámicas de aprendizaje práctico.

BIBLIOTECAS CON NYPL AFTER SCHOOL

Las ubicaciones se concentran en tres distritos: Bronx, Manhattan y Staten Island. Antes de salir, es recomendable revisar la agenda de la sede elegida, especialmente durante feriados, recesos de invierno, spring break o jornadas sin clases en las escuelas públicas.

Bronx

Allerton Library

Baychester Library

Bronx Library Center

Clason’s Point Library

Eastchester Library

Edenwald Library

Francis Martin Library

Grand Concourse Library

High Bridge Library

Hunts Point Library

Jerome Park Library

Kingsbridge Library

Melrose Library

Morris Park Library

Morrisania Library

Mosholu Library

Mott Haven Library

Parkchester Library

Pelham Bay Library

Soundview Library

Tremont Library

Van Cortlandt Library

Wakefield Library

West Farms Library

Westchester Square Library

Manhattan

125th Street Library

96th Street Library

Bloomingdale Library

Chatham Square Library

Columbus Library

Countee Cullen Library

Epiphany Library

Fort Washington Library

George Bruce Library

Hamilton Grange Library

Harlem Library

Harry Belafonte 115th Street Library

Inwood Library

Macomb’s Bridge Library

Muhlenberg Library

Riverside Library

Roosevelt Island Library

Seward Park Library

Washington Heights Library

Staten Island

Charleston Library

Port Richmond Library

Richmondtown Library

St. George Library Center

Stapleton Library

Todt Hill-Westerleigh Library

West New Brighton Library

¿QUÉ OFRECE ADEMÁS DEL APOYO ACADÉMICO?

El servicio no es solamente un lugar para sentarse a terminar una asignación. También ofrece espacios de lectura, ejercicios de escritura, propuestas de enriquecimiento y experiencias STEAM, una sigla utilizada en Estados Unidos para actividades relacionadas con ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas.

Para un hogar con una agenda apretada, esto puede ser una ayuda concreta. El menor puede avanzar con sus deberes, pedir orientación si no entiende una instrucción en inglés, buscar materiales para un proyecto escolar o participar en una actividad antes de volver a su vivienda.

La NYPL también cuenta con otros recursos educativos para estudiantes y cuidadores:

Tutoría académica individual por internet mediante Brainfuse.

Libros, materiales de lectura y recomendaciones para distintas edades.

Herramientas para estudiantes que están aprendiendo inglés.

Talleres y actividades vinculadas con ciencia, tecnología, arte y matemáticas.

Kits STEAM disponibles para préstamo en sedes seleccionadas.

Para padres y estudiantes es crucial que las tareas estén hechas y de la manera correcta (Foto: AFP)

HORARIOS, DÍAS SIN SERVICIO Y CONTACTO

La atención se brinda de lunes a jueves después de la salida escolar. No funciona en días de cierre de las escuelas, incluidos determinados feriados, vacaciones de invierno y recesos de primavera.

Cada biblioteca puede manejar una hora diferente. Una sede puede iniciar a las 3 p.m., mientras otra puede abrir el espacio más tarde o contar con un calendario particular. Esta diferencia es importante para padres, madres y cuidadores que deben coordinar el trayecto, el recojo o la llegada desde la escuela.

Para resolver dudas sobre las ubicaciones o confirmar la disponibilidad, las familias pueden escribir al siguiente correo electrónico: afterschool@nypl.org

También es aconsejable consultar el calendario oficial y la página de la biblioteca del vecindario antes de acudir. De esa manera, se puede comprobar si el programa está disponible ese día y conocer cualquier modificación de último minuto.

Para familias de Nueva York que requieren acompañamiento escolar sin pagar un tutor privado, NYPL After School representa una alternativa accesible. Basta con localizar una sede incluida, verificar la atención correspondiente y acudir durante los días lectivos.