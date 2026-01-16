La pregunta no es menor y, en los últimos días, se ha vuelto tema de conversación en Estados Unidos. Todo surge a raíz de un caso que se hizo viral: una repartidora que, al verse acorralada durante una redada de ICE, se refugió dentro de la casa de una familia que no esperaba verse envuelta en una situación tan delicada. Las imágenes despertaron dudas, miedos y opiniones encontradas: ¿qué pasa con la persona indocumentada?, ¿qué derechos tienen los dueños de la casa?, ¿ayudar puede convertirse en un delito federal? Para aclarar este escenario complejo, un abogado explicó cuáles eran las opciones legales de todos los involucrados.

¿Qué pasa con la persona indocumentada?

Según explicó Alex Gálvez, abogado de inmigración, en declaraciones a Univision Los Ángeles, en este tipo de casos hay que diferenciar muy bien las responsabilidades legales de cada parte. Por un lado, la inmigrante tenía derecho a guardar silencio, un principio básico protegido por la Constitución. Además, el hecho de haber entrado a la vivienda no constituye automáticamente un delito para los dueños de la casa.

“El inmigrante podía estar ahí, estaba dejando comida, y tiene derecho a mantener silencio”, señaló el abogado. Sin embargo, el problema surge cuando la ayuda deja de ser pasiva y se convierte en una acción activa para evitar un arresto.

¿Ayudar a un inmigrante buscado por ICE puede convertirse en un delito?

En cuanto a los propietarios de la vivienda, el abogado fue claro: los residentes, al ser ciudadanos, tenían todo el derecho de no abrir la puerta y de no permitir la entrada de los agentes de inmigración si estos no contaban con una orden judicial firmada por un juez federal.

“Bajo la Cuarta Enmienda, la persona tiene el derecho de no abrir la puerta y de no contestar ninguna pregunta”, explicó Gálvez. Una orden administrativa de ICE, por sí sola, no autoriza el ingreso forzado a una casa.

La repartidora buscada por ICE se refugió en una casa para evitar ser detenida durante una redada reciente. | Crédito: StormiBabyy27 / TikTok

Ahora bien, donde la situación se complica es si los dueños de la vivienda ayudan activamente a ocultar a la persona indocumentada.

“Si el ciudadano activamente ayudó al inmigrante a entrar a la casa con el propósito de huir de los oficiales, eso es un delito: obstrucción de justicia”, advirtió el abogado. En otras palabras, no es lo mismo que alguien entre a tu casa por su cuenta a que tú lo metas, escondas o encierres deliberadamente para evitar que sea detenido.

Los agentes de ICE no pueden entrar a una casa sin una orden judicial. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

Mentir también puede tener consecuencias graves. Gálvez fue especialmente enfático en este punto: “Si el oficial pregunta si hay un inmigrante dentro de la casa y el ciudadano dice que no, y después se descubre que sí lo había, eso es quebrantar la ley y puede resultar en cargos federales por obstrucción de justicia”. Por eso, la recomendación principal no es mentir ni confrontar, sino guardar silencio.

¿Qué habría pasado si la dueña de la casa no hubiera abierto la puerta de manera voluntaria? De acuerdo con el abogado, nada ilegal. “El oficial de inmigración no puede entrar a la fuerza sin una orden judicial. Si lo hace, estaría violando la ley”, explicó. El problema, añadió, es que en la práctica se han visto casos donde agentes exceden sus límites, lo que genera aún más confusión y temor entre los ciudadanos.

ICE recomienda que los ciudadanos conozcan sus derechos para evitar problemas legales. | Crédito: Octavio JONES / AFP

Finalmente, Gálvez resumió el mayor error que se comete en estas situaciones: actuar por impulso. “La mejor “policy” para no ponerse en riesgo es no hacer nada de forma activa y no contestar preguntas”, señaló. Ayudar desde la emoción, mintiendo o interviniendo directamente, puede transformar un acto de solidaridad en un problema legal serio.

En conclusión, ayudar activamente a un inmigrante buscado por ICE sí puede llevar a cargos federales, especialmente si implica mentir u obstruir una detención. Conocer los derechos, y también los límites, es clave para no cruzar una línea que la ley castiga con severidad.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!