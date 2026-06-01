La compra de una vivienda se ha convertido en un desafío para miles de familias en Estados Unidos debido al alto costo de las propiedades y a la dificultad de reunir el dinero necesario para el pago inicial; sin embargo, tanto en Nueva York como en Nueva Jersey existen programas de ayuda que pueden aportar desde $20,000 hasta más de $100,000 para quienes cumplen determinados requisitos.

Estas iniciativas buscan facilitar el acceso a la vivienda y reducir las barreras económicas que enfrentan los compradores.

Comprar una casa puede ser más accesible de lo que parece

En ciudades donde el alquiler supera fácilmente los $2,500 mensuales, muchas familias destinan una gran parte de sus ingresos al pago de renta sin generar patrimonio.

Mantener un alquiler de ese nivel durante cinco años puede representar un desembolso cercano a los $150,000.

Por el contrario, quienes acceden a programas de asistencia para la compra de vivienda pueden transformar parte de ese gasto en una inversión a largo plazo mediante la adquisición de una propiedad.

Algunas ayudas pueden superar los $100,000, especialmente para compradores primerizos que cumplen con ciertos requisitos de ingresos. (Foto referencial: Freepik)

Ayudas disponibles para compradores en la ciudad de Nueva York

La ciudad de Nueva York cuenta con distintos programas dirigidos a compradores de vivienda por primera vez. Estas ayudas suelen cubrir parte del pago inicial y los costos de cierre mediante préstamos diferidos que no requieren pagos mensuales.

Generalmente, el dinero solo debe devolverse cuando la vivienda se vende, se refinancia o deja de ser la residencia principal del propietario.

La cantidad otorgada depende de factores como los ingresos familiares, el valor de la propiedad y el tipo de financiamiento utilizado.

Además, quienes participan deben completar cursos de educación para compradores de vivienda, muchos de ellos disponibles en español. Estas capacitaciones permiten comprender mejor temas como las hipotecas, las tasas de interés y las obligaciones asociadas a ser propietario.

Programas estatales que pueden aportar hasta $100,000

A nivel estatal, Nueva York también ofrece incentivos para ayudar con el pago inicial y los gastos de cierre. Algunas iniciativas combinan hipotecas con tasas preferenciales y asistencia económica adicional destinada principalmente a compradores primerizos con ingresos bajos o moderados. Entre ellas destaca HomeFirst, que puede otorgar hasta $100,000 en determinadas circunstancias.

Para acceder a estos beneficios es necesario cumplir con límites de ingresos, restricciones sobre el precio de la vivienda y el compromiso de utilizar la propiedad como residencia principal durante un período determinado.

Para muchas familias hispanas que actualmente pagan rentas elevadas, estos programas pueden representar una oportunidad real para convertirse en propietarias.

También existen fondos destinados a propietarios que enfrentan dificultades para pagar su hipoteca y desean evitar una ejecución hipotecaria. (Foto referencial: Freepik)

Nueva Jersey también ofrece apoyo económico a los compradores

Los residentes de Nueva Jersey pueden acceder a programas administrados por la autoridad estatal de financiamiento de vivienda, así como a iniciativas impulsadas por ciudades y condados. Estas ayudas suelen estar dirigidas a compradores de primera vivienda y pueden utilizarse para cubrir parte del pago inicial y los costos de cierre.

Además, el programa NJHMFA ofrece asistencia de hasta $15,000 para compradores elegibles y puede llegar a $22,000 en los llamados condados “Gold”.

Entre los requisitos figura contar con una puntuación crediticia mínima de 620 puntos. Para muchas familias, este apoyo puede marcar la diferencia entre seguir alquilando o dar el paso hacia la compra de una vivienda propia.

Fondos para propietarios con dificultades hipotecarias

Cabe agregar que las ayudas no están destinadas únicamente a quienes desean comprar una casa. Tanto Nueva York como Nueva Jersey mantienen programas para propietarios que enfrentan problemas para pagar la hipoteca, los impuestos de la propiedad o algunos servicios esenciales. Estos recursos surgieron con fuerza tras la pandemia y continúan disponibles para casos de dificultades financieras justificadas.

En determinadas situaciones, los fondos permiten cubrir pagos atrasados, renegociar deudas o evitar procesos de ejecución hipotecaria.

Para familias que atraviesan una etapa económica complicada, solicitar asistencia a tiempo puede ser fundamental para conservar su vivienda y evitar consecuencias financieras más graves.

Expertos recomiendan buscar asesoría en agencias aprobadas por el gobierno para conocer las opciones disponibles y aprovechar estos beneficios. (Foto referencial: Freepik)

Dónde buscar orientación y apoyo

El mejor punto de partida es contactar a una agencia de asesoría de vivienda aprobada por el gobierno. Muchas de estas organizaciones ofrecen atención en español y ayudan a revisar el historial crediticio, elaborar un presupuesto familiar e identificar los programas más adecuados para cada situación. También acompañan a los solicitantes durante el proceso de obtención de hipotecas y subsidios.

Asimismo, es recomendable consultar los portales oficiales de vivienda de Nueva York y Nueva Jersey, donde se actualizan periódicamente los requisitos, los montos disponibles y las fechas de inscripción.

Informarse y buscar asesoría profesional puede ser el primer paso para convertir el sueño de tener una casa propia en una meta alcanzable.

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