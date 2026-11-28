Un residente de Illinois logró ganar $1 millón de manera inesperada, lo que causó una alegría desenfrenada. Aunque muchos consideran que la suerte influye en demasía para obtener este cuantioso monto, el ciudadano confesó que se trata de una bendición por un noble acto que realizó días antes de enterarse de este gran premio. Para conocer más detalles, sigue leyendo esta nota.

Para el ganador —quien decidió no revelar su identidad y prefirió que sea llamado “Felizmente jubilado”—, su bondad jugó un rol fundamental para que obtenga este millonario monto que lo obligaría a dejar de laborar.

Según el comunicado difundido por la Lotería de Illinois, antes de comprarse su boleto, este hombre había entregado una suma de dinero a un extraño con el propósito de que solucione el inconveniente que pasaba.

Este ganador quedó atónito al descubrir que fue ganador de $1 millón. (Crédito: Pexels / Imagen referencial) / ENGIN AKYURT

Su noble acto le permitió que reciba halagos por parte de los transeúntes. En ese preciso momento, pensó que en algún momento también le “ocurrirá algo bueno” sin imaginar que el destino le brindaría una sorpresa que jamás imaginó.

Una sorpresa que jamás olvidará

Durante el 26 de octubre, este hombre se acercó que al establecimiento Route 3 Fuel and Liquor, situado en 2401 Mississippi Ave., en Illinois para comprar varios boletos del juego Lotto.

En esa ocasión, decidió usar unos números que encontró en distintas galletas de la fortuna. Cuando revisó la combinación, estalló de felicidad al enterarse que era el ganador de este millón de dólares.

“Este es el regalo perfecto para mi jubilación. Por fin puedo relajarme”, contó ‘Felizmente jubilado’.

El ciudadano de Illinois solo agradeció al destino por la posibilidad de acceder a este cuantioso monto. (Crédito: @illinoislottery / Instagram)

Cuando fue consultado de qué hará con este millonario monto, el individuo afirmó que comprará una minivan y cumplirá su sueño de viajar a Las Vegas.

La historia fue compartida por la Lotería de Illinois un día antes de celebrarse el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos mediante su sitio web; un relato que ha causado sorpresa en centenares de usuarios.