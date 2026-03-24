Un grave accidente aéreo ocurrido el domingo por la noche en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York dejó escenas impactantes y múltiples heridos. Una azafata de Air Canada fue expulsada con fuerza del avión tras el choque contra un camión de bomberos en plena pista. La mujer, identificada como Solange Tremblay, fue encontrada aún sujeta a su asiento, a varios metros del lugar del impacto. Su hija, Sarah Lépine, relató lo sucedido y destacó lo increíble de su supervivencia.

“Es un completo milagro”, dijo Lépine en una entrevista con el medio canadiense TVA Nouvellas. “En el momento del impacto, su asiento fue expulsado a más de [300 pies] del avión”.

“La encontraron, y todavía estaba atada a su asiento. Tenía un ángel guardián cuidándola. Podría haber sido mucho peor”, agregó.

Tremblay sufrió varias lesiones, entre ellas una pierna rota. El accidente ocurrió cuando el vuelo 8646 de Air Canada, que había salido de Montreal, chocó contra un camión de bomberos en la pista alrededor de las 11:40 p.m., impactando la parte central del vehículo.

La mujer, identificada como Solange Tremblay, resultó con algunas lesiones leves. (Foto: Solange Tremblay / Facebook)

El camión se dirigía a atender una emergencia relacionada con un avión de United Airlines cuando fue alcanzado por la aeronave. Como consecuencia del choque, los dos pilotos de Air Canada murieron, mientras que decenas de pasajeros, tripulantes y dos agentes resultaron heridos.

Según información preliminar, tanto el avión como el camión habían recibido autorización para usar la pista al mismo tiempo. Las grabaciones del control aéreo captaron los momentos previos al impacto, incluyendo los intentos desesperados por evitar la colisión.

“¡Detente, detente, detente, detente!”, gritó el controlador al conductor del camión. “¡Camión 1, detente, detente, detente! ¡Detente, Camión 1! ¡Detente!”.

“Jazz 646, veo que chocaste con el vehículo. Mantente en posición. Sé que no puedes moverte. Los equipos de emergencia ya van en camino”, avisó el trabajador.

El accidente ocurrió cuando ambas unidades tenían autorización para usar la pista al mismo tiempo. (Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP)

Mientras tanto, otros vuelos fueron desviados para evitar la zona. Los pilotos de un vuelo de Frontier reaccionaron en tiempo real a la tragedia, mientras el controlador admitía la dificultad de la situación.

“Tenemos una situación en curso, hombre, eso no fue nada bueno de ver”, dijeron los pilotos de Frontier.

“Sí, traté de comunicarme con ellos… y estábamos manejando una emergencia, y cometí un error”, respondió el controlador. “No, hiciste lo mejor que pudiste”, contestó un miembro de la tripulación.

Las autoridades investigan ahora las causas del accidente, incluyendo una posible falla en la comunicación del control aéreo, mientras se conoce que el avión viajaba a más de 75 millas por hora al momento del impacto.

Qué pasó en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York

Cerca de las 11:30 p.m. del 22 de marzo, un avión Mitsubishi CRJ-900 de Jazz Aviation (operando como Air Canada Express) colisionó con un vehículo de bomberos en la Pista 4 del Aeropuerto LaGuardia.

El vuelo AC8646, que transportaba a 72 pasajeros y cuatro tripulantes desde Montreal, sufrió daños visibles en la nariz tras el impacto. El accidente resultó en la muerte del piloto y el copiloto, además de dejar 41 personas heridas, incluyendo a dos oficiales del camión de emergencia.

Según USA Today, la colisión ocurrió mientras el vehículo de rescate de la Autoridad Portuaria respondía a una alerta por olor inusual en un avión de United Airlines.

Como consecuencia del siniestro, el aeropuerto fue cerrado inmediatamente, provocando la cancelación de más de 540 vuelos y generando retrasos residuales en los accesos terrestres. Se informó que de los heridos trasladados al hospital, 32 fueron dados de alta, mientras que otros permanecen con lesiones graves.

Las autoridades investigan si hubo fallas en la comunicación del control aéreo. (Foto: EFE / Olga Fedorova)

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) lidera la investigación en la escena con el apoyo de la FAA. El cierre de la terminal se programó inicialmente hasta las 2 p.m. del 23 de marzo para permitir las labores de peritaje.

Cabe agregar que este incidente se suma a una serie de eventos de aviación recientes y ocurre en un momento complejo de interrupciones operativas debido a un cierre parcial del gobierno que ha afectado al personal de seguridad.

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