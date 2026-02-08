Su nombre estuvo voceado durante todo el domingo 8 de febrero cuando más de uno se preguntaba quiénes eran los artistas que acompañarían a Bad Bunny en el show de medio tiempo del Super Bowl LX y fue una de las grandes sorpresas junto a Lady Gaga que cantó “Baile inolvidable’ y bailó al ritmo de salsa. El ‘Halftime Show’ fue una total fiesta en español en el Levi’s Stadium de California mientras los Seattle Seahawks y los New England Patriots se enfrentan nuevamente tras 11 años de su último duelo y ahí estuvo el cantante boricua Ricky Martin quien no solo sumó al orgullo de Puerto Rico, sino que interpretó las frases de una canción con una poderosa letra del ‘Conejo Malo’ y aquí te explico de qué trata porque está cargada de orgullo latino y mensaje social.
Un escenario boricua en el evento más visto de EE.UU.
Puerto Rico se convirtió en el gran protagonista del ‘Halftime Show’ de Bad Bunny en un estadio lleno y con millones de personas mirando en televisión en todo el mundo. Aquí todo sonó en español, con ritmos caribeños, banderas y referencias claras a la isla y a la comunidad inmigrante.
Sin embargo, no solo la presencia de Lady Gaga sorprendió, sino también la de Ricky Martin quien le regaló a sus compatriotas en Estados Unidos el orgullo de ver a dos generaciones de artistas puertorriqueños dominar el escenario más grande del deporte estadounidense, lo que se volvió una validación emocional y cultural.
Él apareció rodeado de vegetación y vestido totalmente de blanco, además de estar sentado en las típicas sillas blancas de plástico que ya son un clásico en las presentaciones de Bad Bunny y en su último disco. Fue ahí donde empezó a cantar: “Quieren quitarme el río y también la playa, quieren el barrio mío y que abuelita se vaya, no, no suelte’ la bandera ni olvide’ el lelolai, que no quiero que hagan contigo lo que le pasó a Hawái”.
El poderoso mensaje de “Lo que le pasó a Hawaii”
El álbum ‘Debí tirar más fotos’ no solo obtuvo el premio a mejor álbum del año en la edición 2026 de los premios Grammy sino que incluye una canción que es especial para todos los boricuas. Se trata de “Lo que le pasó a Hawaii” que trae una metáfora de pérdida, distancia y memoria. Una parte de esta fue interpretada por Ricky Martin dejando un mensaje de “no olvides de dónde vienes” dirigido a todos los latinos que viven en Estados Unidos sin olvidar sus raíces, más aún en tiempos donde la inmigración atraviesa su momento más doloroso bajo el mandato de Donald Trump y las constantes redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE).
Y es que cuando el boricua habla de los que viven “entre idiomas, fronteras y sueños postergados”, describe exactamente la realidad de millones de inmigrantes y descendientes de latinos que luchan por no perder el español ni sus costumbres mientras se adaptan al día a día estadounidense.
Letra de “Lo que le pasó a Hawaii”
Esto fue un sueño que yo tuve
Ella se ve bonita, aunque a vece’ le vaya mal
En los ojos, una sonrisa aguantándose llorar
La espuma de sus orilla’ parecieran de champán
Son alcohol pa’ las herida’, pa’ la tristeza bailar
Son alcohol pa’ las herida’, porque hay mucho que sanar
En el verde monte adentro, aún se puede respirar
Las nubes están más cerca, con Dios se puede hablar
Se oye al jíbaro llorando, otro más que se marchó
No quería irse pa’ Orlando, pero el corrupto lo echó
Y no se sabe hasta cuándo
Quieren quitarme el río y también la playa
Quieren el barrio mío y que abuelita se vaya
No, no suelte’ la bandera ni olvide’ el lelolai
Que no quiero que hagan contigo lo que le pasó a Hawái
Ten cuida’o, Luis, ten cuida’o
Aquí, nadie quiso irse, y quien se fue, sueña con volver
Si algún día me tocara, qué mucho me va a doler
Otra jíbara luchando, una que no se dejó
No quería irse tampoco y, en la isla, se quedó
Y no se sabe hasta cuándo
Quieren quitarme el río y también la playa
Quieren el barrio mío y que tus hijos se vayan
No, no suelte’ la bandera ni olvide’ el lelolai
Que no quiero que hagan contigo lo que le pasó a Hawái
No, no suelte’ la bandera ni olvide’ el lelolai
Que no quiero que hagan contigo—
(Lelolai, lelolai)(Oh, lelolai, lelolai)
Setlist de Bad Bunny en el Super Bowl LX
- Tití Me preguntó
- Yo Perreo Sola
- EoO
- Voy a llevarte pa PR
- Monaco
- Die With a Smile (versión salsa)
- Baile inolvidable
- Nuevayol
- Lo que le pasó a Hawaii
- El Apagón
- Café con Ron
- Debí tirar más fotos - DtMF
