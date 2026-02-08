Su nombre estuvo voceado durante todo el domingo 8 de febrero cuando más de uno se preguntaba quiénes eran los artistas que acompañarían a Bad Bunny en el show de medio tiempo del Super Bowl LX y fue una de las grandes sorpresas junto a Lady Gaga que cantó “Baile inolvidable’ y bailó al ritmo de salsa. El ‘Halftime Show’ fue una total fiesta en español en el Levi’s Stadium de California mientras los Seattle Seahawks y los New England Patriots se enfrentan nuevamente tras 11 años de su último duelo y ahí estuvo el cantante boricua Ricky Martin quien no solo sumó al orgullo de Puerto Rico, sino que interpretó las frases de una canción con una poderosa letra del ‘Conejo Malo’ y aquí te explico de qué trata porque está cargada de orgullo latino y mensaje social.

Un escenario boricua en el evento más visto de EE.UU.

Puerto Rico se convirtió en el gran protagonista del ‘Halftime Show’ de Bad Bunny en un estadio lleno y con millones de personas mirando en televisión en todo el mundo. Aquí todo sonó en español, con ritmos caribeños, banderas y referencias claras a la isla y a la comunidad inmigrante.

Sin embargo, no solo la presencia de Lady Gaga sorprendió, sino también la de Ricky Martin quien le regaló a sus compatriotas en Estados Unidos el orgullo de ver a dos generaciones de artistas puertorriqueños dominar el escenario más grande del deporte estadounidense, lo que se volvió una validación emocional y cultural.

Él apareció rodeado de vegetación y vestido totalmente de blanco, además de estar sentado en las típicas sillas blancas de plástico que ya son un clásico en las presentaciones de Bad Bunny y en su último disco. Fue ahí donde empezó a cantar: “Quieren quitarme el río y también la playa, quieren el barrio mío y que abuelita se vaya, no, no suelte’ la bandera ni olvide’ el lelolai, que no quiero que hagan contigo lo que le pasó a Hawái”.

Ricky Martin apareció junto a las típicas sillas blancas de Bad Bunny que son una representación cargada de nostalgia y recuerdos personales. (Photo by Patrick T. Fallon / AFP) / PATRICK T. FALLON

El poderoso mensaje de “Lo que le pasó a Hawaii”

El álbum ‘Debí tirar más fotos’ no solo obtuvo el premio a mejor álbum del año en la edición 2026 de los premios Grammy sino que incluye una canción que es especial para todos los boricuas. Se trata de “Lo que le pasó a Hawaii” que trae una metáfora de pérdida, distancia y memoria. Una parte de esta fue interpretada por Ricky Martin dejando un mensaje de “no olvides de dónde vienes” dirigido a todos los latinos que viven en Estados Unidos sin olvidar sus raíces, más aún en tiempos donde la inmigración atraviesa su momento más doloroso bajo el mandato de Donald Trump y las constantes redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE).

Y es que cuando el boricua habla de los que viven “entre idiomas, fronteras y sueños postergados”, describe exactamente la realidad de millones de inmigrantes y descendientes de latinos que luchan por no perder el español ni sus costumbres mientras se adaptan al día a día estadounidense.

La aparición de Ricky Martin se volvió uno de los momentos más comentados de la noche del Super Bowl LX. (Foto: JOSH EDELSON / AFP) / JOSH EDELSON

Letra de “Lo que le pasó a Hawaii”

Esto fue un sueño que yo tuve

Ella se ve bonita, aunque a vece’ le vaya mal

En los ojos, una sonrisa aguantándose llorar

La espuma de sus orilla’ parecieran de champán

Son alcohol pa’ las herida’, pa’ la tristeza bailar

Son alcohol pa’ las herida’, porque hay mucho que sanar

En el verde monte adentro, aún se puede respirar

Las nubes están más cerca, con Dios se puede hablar

Se oye al jíbaro llorando, otro más que se marchó

No quería irse pa’ Orlando, pero el corrupto lo echó

Y no se sabe hasta cuándo

Quieren quitarme el río y también la playa

Quieren el barrio mío y que abuelita se vaya

No, no suelte’ la bandera ni olvide’ el lelolai

Que no quiero que hagan contigo lo que le pasó a Hawái

Ten cuida’o, Luis, ten cuida’o

Aquí, nadie quiso irse, y quien se fue, sueña con volver

Si algún día me tocara, qué mucho me va a doler

Otra jíbara luchando, una que no se dejó

No quería irse tampoco y, en la isla, se quedó

Y no se sabe hasta cuándo

Quieren quitarme el río y también la playa

Quieren el barrio mío y que tus hijos se vayan

No, no suelte’ la bandera ni olvide’ el lelolai

Que no quiero que hagan contigo lo que le pasó a Hawái

No, no suelte’ la bandera ni olvide’ el lelolai

Que no quiero que hagan contigo—

(Lelolai, lelolai)(Oh, lelolai, lelolai)

Setlist de Bad Bunny en el Super Bowl LX

Tití Me preguntó

Yo Perreo Sola

EoO

Voy a llevarte pa PR

Monaco

Die With a Smile (versión salsa)

Baile inolvidable

Nuevayol

Lo que le pasó a Hawaii

El Apagón

Café con Ron

Debí tirar más fotos - DtMF

