Medicare ajustará los precios para hacer más accesibles varios medicamentos esenciales. | Crédito: Freepik / Medicare
Oscar Guerrero Tello
Oscar Guerrero Tello

Medicare bajará los precios de 15 fármacos de receta utilizados por adultos mayores y personas con discapacidades, un cambio que responde a negociaciones iniciadas durante el Gobierno de Joe Biden en el marco de la Ley para la Reducción de la Inflación, firmada en 2022. La medida también ha sido respaldada por la actual administración Trump, que presionó a fabricantes para obtener reducciones voluntarias.

Aunque la Casa Blanca de Trump inicialmente no apoyó la inclusión de Ozempic en Medicare, terminó impulsando ajustes de precios mediante acuerdos voluntarios. Sin embargo, esta rebaja anunciada ahora es obligatoria porque proviene de una legislación previamente aprobada.

¿Desde cuándo bajan los precios?

Los precios reducidos entrarán en vigor en 2027 para los 15 medicamentos incluidos este martes. Otros diez fármacos que fueron negociados durante el mandato de Biden aplicarán sus rebajas desde 2026.

Los nuevos precios de Medicare buscan reducir el gasto en medicamentos costosos. | Crédito: Freepik

Los nuevos precios corresponden exclusivamente al costo que pagará Medicare Parte D, es decir, los medicamentos que los beneficiarios retiran en farmacias para uso doméstico. No son precios que apliquen automáticamente a personas con otros seguros.

Aun así, el ahorro esperado es enorme:

  • Hasta $12,000 millones para los contribuyentes.
  • Hasta $685 millones menos en gastos de bolsillo para beneficiarios de Medicare.

La Secretaría de Salud y Servicios Humanos, dirigida por Robert F. Kennedy Jr., celebró la reducción y declaró que el objetivo es “hacer a Estados Unidos saludable de nuevo”.

Uno de cada cinco adultos en EE.UU. ha dejado de surtir una receta por considerar que el precio es demasiado alto, según . Y uno de cada siete admite haber dividido pastillas o tomado dosis menores para que la medicación le dure más.

Para especialistas como Stace Dusetzina, de la Universidad Vanderbilt, estas rebajas representan “muy buenas negociaciones” que podrían ofrecer un alivio duradero.

Medicare anunció que varios medicamentos tendrán precios mucho más bajos para los beneficiarios. | Crédito: Freepik

Medicamentos del Medicare que bajan de precio a partir de 2027

DrogaPrecio de lista (2024)Nuevo precio en Medicare (2027)
Ozempic, Rybelsus, Wegovy$960$274
Trelegy Ellipta$654$175
Xtandi$13,480$7,004
Pomalyst$21,744$8,650
Ofev$12,622$6,350
Ibrance$15,741$7,871
Linzess$539$136
Calquence$14,228$8,600
Austedo / Austedo XR$6,000$4,093
Breo Ellipta$397$67
Xifaxan$2,696$1,000
Vraylar$1,376$770
Tradjenta$488$78
Janumet / Janumet XR$526$80
Otezla$4,722$1,650

