La llegada de las bajas temperaturas a Florida no solo obliga a sus residentes usar ropa abrigadora, ya que también afecta considerablemente el funcionamiento de los vehículos. Por ejemplo, el fuerte frío afecta la presión en los neumáticos, ocasionado que estos no tengan el rendimiento adecuado y, en el peor de los casos, sean los causantes de un accidente de tránsito. En caso vivas en esta región y cuentes con un automóvil, te explicaré por qué es importante que tengas en consideración esta alerta y cómo estar preparado sin que tu bolsillo se vea afectado.

Quizás te preguntes cómo es posible que el clima gélido baje la presión de los neumáticos. Según información de FOX 35 Orlando , el viento frío que se está registrando en esta área ocasiona que el aire almacenado en las ruedas de los vehículos se contraigan, permitiendo que se reduzca.

Se estima que por cada 10° que baja la temperatura se pierde probablemente medio kilo de presión. En ese caso, la temperatura en Florida descendió de los 27° a 1°; por lo tanto, los neumáticos de tu vehículo habrán perdido aproximadamente dos kilos y medio de presión.

No es seguro conducir cuando los neumáticos pierden su presión a causa del fuerte frío. (Crédito: prostooleh / Freepik)

Si tus neumáticos pierden esa cantidad de aire, automáticamente tu vehículo te mandará una alerta mediante el tablero. Esto te demuestra que no suele ser seguro conducir en esas condiciones, según lo señalado por Firestone Complete Auto Care.

Entre los peligros latentes de asumir este riesgo al conducir son los siguientes:

Tus neumáticos no reaccionarían correctamente en caso frenes, lo que permite que tu vehículo derrape con facilidad en vías mojadas.

Tu vehículo se volvería más flotante cuando conduzcas por curvas y maniobras de emergencia. Esto significa mayor balanceo.

Los flancos de tus neumáticos se flexionan y se calientan más; por lo tanto, es vulnerable a pinchazos en vías.

Por lo tanto, es sumamente importante que los neumáticos se mantengan en una presión ideal. Lo habitual serían que se estén calibrados entre 30 y 35 psi. De esa manera, existe una mayor seguridad vial y tus ruedas rendirán correctamente.

Dónde conseguir aire gratis en Florida

Probablemente, la presión de tus neumáticos desciendan repentinamente cuando estés conduciendo; sin embargo, hay gasolineras, talleres de neumáticos y minoristas en el área de Florida Central que te brindan aire comprimido gratuito. Aquí te dejo algunas opciones:

Wawa

Costco

Bj’s+Gas

Belle Tire

Discount Tire Store

Les Schwab Tires

Mavis Discount

En Florida existen puntos que te permiten llenar de aire tus neumáticos totalmente gratuito. (Crédito: Freepik)

Pronósticos del clima en Florida durante Año Nuevo

Según el medio citado, Florida presentó un descenso drástico en los valores térmicos para el 1 de enero del 2026. El fin de semana pasado, las temperaturas llegaron a los 80°F; sin embargo, a vísperas de Año Nuevo el clima se mantuvo entre los 30° y 40°. Los pronósticos alertan que el panorama gélido se mantendrá hasta el fin de semana.

