Colgar objetos del espejo retrovisor puede parecer un detalle inofensivo, pero en algunos estados de EE. UU. esto puede convertirse en un motivo válido para que la policía detenga un vehículo y aplique una multa. El Consulado de México en Tucson advirtió que esta práctica incluso puede derivar en consecuencias legales más serias. En declaraciones a Univision Arizona, Jesús Gutiérrez, cónsul de protección en esa sede consular, pidió a los conductores evitar este tipo de hábitos.

“Estos objetos que de repente colgamos en el (espejo) retrovisor: pinito aromatizante, el rosario o el zapato de tu hijo. Todo eso puede ser motivo de detención”, señaló.

El funcionario explicó que las normas de tránsito prohíben colocar cualquier elemento que obstruya la visibilidad del conductor. Además, alertó que “hemos visto muchas detenciones de tránsito que después derivan en una detención migratoria”, lo que aumenta el riesgo para ciertos conductores.

Según el Consulado de México en Tucson, este tipo de infracción deriva en múltiples detenciones que luego escalan a revisiones migratorias. (Foto referencial: Pixabay)

El llamado es especialmente relevante para quienes viven en el condado de Pinal. Las autoridades consulares recomiendan mantener el vehículo en buenas condiciones y cumplir estrictamente las reglas de tránsito para evitar infracciones que puedan escalar a situaciones más delicadas.

El medio citado señala que la advertencia cobra mayor relevancia porque en el pasado existió un acuerdo entre la oficina del sheriff del condado de Pinal y autoridades federales bajo el programa 287(g). Ese convenio permite que la policía local contacte a agentes federales si sospecha que una persona detenida no tiene estatus migratorio regular.

Por ese motivo, el consulado insiste en medidas básicas como tener la documentación en regla, portar licencia de conducir válida, placas y seguro vigentes, usar el cinturón de seguridad, respetar los límites de velocidad y no manejar bajo los efectos del alcohol.

El riesgo es mayor en el condado de Pinal, donde existen antecedentes de colaboración entre la policía local y agentes federales. (Foto referencial: Pixabay)

Asimismo, recomiendan mantener una distancia prudente entre vehículos y revisar periódicamente el estado del auto.

En caso de ser detenido, Gutiérrez aconseja mantener la calma y hacer una pregunta clave al oficial: “establecer dos cosas con el oficial: ¿Estoy detenido o soy libre de irme?”.

Explicó que una detención de tránsito no autoriza a retener a una persona por largos periodos a la espera de autoridades migratorias y que, si eso ocurre, “eso puede usarse en un proceso”.

Para apoyo, el Consulado de México en Tucson puso a disposición el número 520-623-7874.

Estados en donde se prohíbe colgar objetos en el espejo retrovisor

El portal AutoTorque informa que en varios estados de Estados Unidos está prohibido o restringido colgar objetos del espejo retrovisor, sobre todo cuando esos objetos pueden bloquear la vista del conductor.

Las leyes varían según cada estado, pero la regla general es que no se permita colocar nada que reduzca la visibilidad clara a través del parabrisas.

Por ejemplo, Arizona considera ilegal conducir con objetos colgados del espejo retrovisor si estos “obstruyen o reducen” la visibilidad del conductor: esto incluye aromatizantes u otros adornos y puede derivar en multas o detener al conductor para una infracción de tránsito.

En estados como California, Texas, Minnesota, Nueva York, Pennsylvania e Illinois también hay leyes que prohíben objetos colgantes en el espejo si bloquean la vista del conductor o incluyen normas más amplias de “obstrucción del campo visual”.

Lo más seguro es evitar colocar adornos o elementos decorativos en el espejo retrovisor. (Foto referencial: Pixabay)

El medio La Nación señala que, en Florida, la ley estatal prohíbe colgar cualquier objeto del espejo retrovisor o en el parabrisas que reduzca la visibilidad clara del conductor. Las multas pueden llegar a ser considerables si se detecta la infracción.

Según LegalClarity.org, hay estados donde la redacción de la ley es menos explícita pero sigue prohibiendo la obstrucción de la vista en general, lo cual puede incluir objetos colgantes; en esos casos, lo que importa es si el objeto realmente dificulta la visibilidad del conductor.

Aunque las leyes no siempre mencionan cada estado por nombre, muchas jurisdicciones importantes en EE. UU. prohíben o limitan colgar cosas del espejo retrovisor si afectan la visibilidad, así que lo más seguro es evitar colocar adornos o elementos decorativos allí.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!