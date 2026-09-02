Los clientes que acostumbran hacer depósitos, retiros o consultas con un asesor en persona deberán tomar previsiones: los bancos de Estados Unidos no abrirán sus puertas durante un día de septiembre. Aunque las agencias permanecerán cerradas, los usuarios normalmente podrán utilizar los cajeros automáticos, las aplicaciones móviles y los portales de banca en línea. Por eso, si necesitas hacer un trámite que requiera asistencia personal, entregar documentos, retirar una cantidad importante de dinero o resolver un problema con tu cuenta, conviene organizarlo. En esta nota te explicamos la fecha del cierre y el motivo-

Bank of America y otros grandes bancos del país no abrirán sus puertas un día de septiembre (Foto: Justin Sullivan / Getty Images / AFP)

¿QUÉ FECHA DE SEPTIEMBRE NO HABRÁ ATENCIÓN EN LOS BANCOS DE EE.UU. Y POR QUÉ?

Todas las sucursales de las diferentes agencias de Estados Unidos cerrarán sus puertas este lunes 7 de septiembre, con motivo de Labor Day o Día del Trabajo. La fecha figura en el calendario de feriados del Sistema de la Reserva Federal, por lo que no habrá atención presencial en ventanilla en numerosas instituciones financieras.

Pese al cierre, hay una alternativa: usar los cajeros automáticos, las aplicaciones móviles y los portales de banca en línea. Sin embargo, algunas operaciones —como depósitos, transferencias o pagos— podrían no procesarse o reflejarse en la cuenta hasta el siguiente día hábil, el martes 8 de septiembre.

En todo caso, si tienes que hacer algún movimiento importante el lunes 7, lo mejor es que vayas días antes.

¿QUÉ ES EL LABOR DAY?

Labor Day es una fecha en Estados Unidos dedicada a reconocer el esfuerzo de los trabajadores y su aporte a la sociedad. También invita a recordar la historia del movimiento laboral en el país y la lucha por los derechos de los empleados.

Fueron los integrantes de varios sindicatos de trabajadores de Nueva York que plantearon la creación de este feriado, el cual fue logrado el 5 de septiembre de 1882, fecha en la que se festejó por primera vez.

Labor Day marca el próximo feriado federal del calendario estadounidense (Foto: Freepik)

¿QUÉ BANCOS NO ABRIRÁN EL 7 DE SEPTIEMBRE?

Entre los bancos que cerrarán el lunes 7 de septiembre son: Bank of America, Wells Fargo, JP Morgan, Goldman Sachs, Chase, Citibank, U.S. Bank, SunTrust Bank, Capital One, Citizens Bank, Santander Bank, BBVA y Compass.

Como lo señalamos líneas arriba, pese a que no habrá atención en sus sucursales o agencias por Labor Day, las transacciones mediante la banca en línea o el cajero automático sí estarán disponibles.

¿QUÉ OTRAS FECHAS NO ATENDERÁN LOS BANCOS EN EE.UU.?

12 de octubre 2026: Columbus Day

Columbus Day 11 de noviembre 2026: Veterans Day, Día de los Veteranos

Veterans Day, Día de los Veteranos 26 de noviembre 2026: Thanksgiving Day, Día de Acción de Gracias, en español

Thanksgiving Day, Día de Acción de Gracias, en español 25 de diciembre 2026: Navidad