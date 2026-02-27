La posibilidad de que las entidades bancarias en Estados Unidos comiencen a revisar el estatus migratorio de quienes confían en sus servicios ha generado preocupación en diversos sectores del país. La propuesta, que pretende redefinir la relación entre la banca y sus clientes, plantea un cuestionamiento sobre la privacidad. En caso residas en este país y eres un usuario frecuente de un banco, te invito a que descubras los detalles completos de esta polémica iniciativa y las razones planteadas por los expertos sobre sus posibles consecuencias.

La administración de Donald Trump se encargó de impulsar esta iniciativa que exigiría a las instituciones financieras en requerir y verificar el estatus de ciudadanía de todos sus clientes. La medida podría afectar a todas las personas que deseen abrir una cuenta nueva como a los usuarios frecuentes.

Debes saber que, actualmente, los bancos no tienen el deber legal de comprobar la situación migratoria ni el origen de los usuarios al momento de inaugurar o gestionar sus cuentas bancarias. Sin embargo, esto podría modificarse a corto plazo.

El punto central de esta posible propuesta establece que los usuarios están obligados a presentar documentos oficiales, tales como pasaportes o certificados que certifiquen la condición de ciudadano estadounidense.

Por el momento, la medida aún se encuentra en debate en el Departamento del Tesoro, ya que se pretende determinar si el cumplimiento de este requisito se limitará a los usuarios que abrirán cuentas nuevas o también afectara a quienes forman parte de la cartera de clientes.

La administración de Donald Trump ha sido la encargada de presentar esta propuesta como parte de su plan contra la inmigración ilegal. (Crédito: EFE / Will Oliver)

Por qué la propuesta ha generado preocupación en la industria financiera

Ante la posible legalización de esta propuesta, los representantes de la industria financiera de EE.UU. expresaron su preocupación ante el escenario de que cualquier entidad bancaria asuma funciones de control en trámites de migración.

“Es una mala idea. Estamos muy alarmados. Verificar el estatus de ciudadanía de cada cliente del banco sería inviable”, fueron las palabras de un vocero del sector financiero del país a CNN .

De concretarse la medida, todos los bancos de EE.UU. tendrán que corroborar el estatus legal de sus clientes. (Crédito: Freepik.es)

Entonces, de concretarse, la iniciativa ampliará los protocolos actuales de identificación de usuarios, que obligan a los bancos validar información personal como nombres y direcciones con fines de detectar algún delito financiero.

Se trata de una nueva estrategia que pretende implementar el gobierno de Donald Trump como parte de su “lucha” contra la inmigración ilegal. De ser así, los bancos serán una nueva herramienta para identificar quiénes no cuentan con un estatus legal en los Estados Unidos.

