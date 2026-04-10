Si eres de las personas que todavía prefiere hacer sus trámites directamente en las sucursales bancarias de Estados Unidos, te adelantamos que Bank of America cerrará todas sus oficinas un día de mayo. Este cierre afectará la atención presencial en ventanilla, lo que puede modificar la forma en que depositas, retiras efectivo o resuelves gestiones con un asesor. Y no será el único, pues otras entidades financieras también suspenderán la atención al público en la misma jornada, por lo que conviene planificar con anticipación cualquier operación urgente que necesites hacer en persona. Aquí te contamos la fecha exacta y el motivo del cierre.

Bancos en rojo en el calendario: la jornada de mayo en la que no abrirán varios bancos en USA (Foto: Bank of America / Instagram)

¿QUÉ FECHA DE MAYO NO HABRÁ ATENCIÓN EN LOS BANCOS DE EE.UU. Y POR QUÉ?

Todas las sucursales de Bank of America, así como las de otros bancos en Estados Unidos, cerrarán sus puertas el lunes 25 de mayo, feriado por el Memorial Day (Día de los Caídos, en español). Por tanto, si esa fecha estabas pensando realizar un trámite bancario, no te sorprendas si al llegar a una agencia no haya atención al público.

Para evitar la alteración de pagos, depósitos o gestiones urgentes que tenías previstos, lo mejor es planificar con anticipación tus operaciones financieras. Vale precisar que el cierre de los bancos por el feriado aplica no solamente a sus sucursales, también a sus oficinas administrativas.

Pero no te preocupes, pues, aunque no abran, la banca en línea y los cajeros automáticos que no están dentro de las entidades financieras seguirán operando. Así que puedes usarlos si necesitas transferir y/o pagar facturas programadas, aunque recuerda que no siempre estas operaciones se procesan en tiempo real. Entonces, si vas a hacer algún movimiento importante, mejor ve días antes.

¿Qué es el Memorial Day?

Memorial Day es un feriado federal en EE.UU. que se celebra el último lunes de mayo y está dedicado a honrar a los militares estadounidenses que murieron mientras servían en las Fuerzas Armadas.

Originalmente surgió tras la Guerra Civil para recordar a los soldados caídos de la Unión, pero con el tiempo se extendió a todos los que fallecieron en conflictos posteriores.

El origen del Memorial Day se remonta a la época de la Guerra Civil estadounidense (Foto: AFP)

¿QUÉ OTROS BANCOS NO ABRIRÁN EL 25 DE MAYO?

Además de Bank of America, los otros bancos que también cerrarán el lunes 25 de mayo son: Wells Fargo, JP Morgan, Goldman Sachs, Chase, Citibank, U.S. Bank, SunTrust Bank, Capital One, Citizens Bank, Santander Bank, BBVA y Compass.

Como lo señalamos líneas arriba, pese a que no habrá atención en sus sucursales o agencias por el Memorial Day, las transacciones mediante la banca en línea o el cajero automático sí estarán disponibles.

¿QUÉ OTRAS FECHAS DE 2026 NO ATENDERÁN LOS BANCOS EN EE.UU.?

19 de junio 2026: Juneteenth Day

Juneteenth Day 3 de julio 2026: Día de la Independencia

Día de la Independencia 7 de septiembre 2026: Labor Day, Día del Trabajo, en español

Labor Day, Día del Trabajo, en español 12 de octubre 2026: Columbus Day

Columbus Day 11 de noviembre 2026: Veterans Day, Día de los Veteranos

Veterans Day, Día de los Veteranos 26 de noviembre 2026: Thanksgiving Day, Día de Acción de Gracias, en español

Thanksgiving Day, Día de Acción de Gracias, en español 25 de diciembre 2026: Navidad

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