El próximo martes 11 de noviembre, Bank of America cerrará todas sus sucursales en Estados Unidos en conmemoración del Día de los Veteranos, una fecha federal que rinde homenaje a quienes han servido en las Fuerzas Armadas del país. El banco confirmó que las operaciones presenciales quedarán suspendidas durante toda la jornada y que la atención al público se reanudarán con normalidad el miércoles por la mañana.

La decisión forma parte del calendario oficial de días festivos de la Reserva Federal, que establece 11 feriados nacionales al año en los que las instituciones financieras deben suspender sus servicios presenciales.

Bank of America, como la mayoría de los grandes bancos del país, cumple con estas fechas otorgando a sus empleados un día libre remunerado. Por ello, la entidad recomienda a sus clientes planificar con anticipación cualquier trámite que requiera atención en una oficina.

Bank of America cerrará todas sus sucursales en Estados Unidos durante 24 horas (Foto: AFP)

BANK OF AMERICA NO SERÁ EL ÚNICO EN DETENER SUS OPERACIONES

Otros bancos importantes como Wells Fargo, JPMorgan Chase, Citibank, Goldman Sachs, Capital One, US Bank, Santander, BBVA y Citizens Bank también cerrarán sus puertas el 11 de noviembre. Sin embargo, los cajeros automáticos, la banca en línea y las aplicaciones móviles seguirán funcionando con normalidad, permitiendo realizar transacciones básicas como transferencias, pagos de servicios o retiros de efectivo.

LOS DÍAS FESTIVOS FEDERALES EN ESTADOS UNIDOS

El Día de los Veteranos es uno de los 11 días festivos federales en los que la mayoría de los bancos, oficinas de gobierno y servicios públicos suspenden actividades. Esto significa que las oficinas gubernamentales, las oficinas de correos, las bibliotecas públicas, las escuelas y las bolsas de valores también permanecerán cerradas. Por otro lado, supermercados, farmacias y restaurantes suelen operar en sus horarios habituales, dejando a los consumidores con opciones abiertas para sus actividades cotidianas.

Además de los bancos, las oficinas de correos, las bolsas de valores, las bibliotecas públicas y las escuelas suelen cerrar el Día de los Veteranos (Foto: EFE)

La conmemoración de esta fecha busca reconocer el sacrificio y la valentía de millones de hombres y mujeres que han servido en el ejército estadounidense. En muchas ciudades del país se realizan desfiles, ceremonias conmemorativas y actos públicos para honrar a los veteranos, lo que convierte al 11 de noviembre en una jornada de reflexión y agradecimiento nacional.

FECHA FESTIVOS FEDERALES EN 2025 1 de enero Año Nuevo 2025 20 de enero Cumpleaños de Martin Luther King, Jr. 17 de febrero Cumpleaños de George Washington 26 de mayo Día de los Caídos 19 de junio Juneteenth 4 de julio Día de la Independencia 1 de septiembre Día del Trabajo 13 de octubre Día de Colón/Día de los Pueblos Indígenas 11 de noviembre Día de los Veteranos 27 de noviembre Día de Acción de Gracias 25 de diciembre Día de Navidad

Bank of America recordó además que, antes de fin de año, habrá otros dos cierres programados: el Día de Acción de Gracias, que se celebrará el 27 de noviembre, y el Día de Navidad, el 25 de diciembre. Ambos feriados también figuran en el calendario de la Reserva Federal y aplican a todas las instituciones financieras del país, lo que significa que los bancos volverán a cerrar en esas fechas.

En lo que va del 2025, las entidades financieras ya han cerrado en fechas como el Día de Año Nuevo, el Día de Martin Luther King Jr., el Día de los Presidentes, el Día de los Caídos, el Juneteenth, el Día de la Independencia, el Día del Trabajo y el Día de la Raza. Estos cierres son uniformes y coordinados a nivel nacional, garantizando que todos los bancos operen bajo el mismo calendario de descanso federal.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí.