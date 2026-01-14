En cualquier supermercado o tienda orgánica de Estados Unidos —desde un Whole Foods en Miami hasta una pequeña tienda latina en el área de Houston o Los Ángeles—, es frecuente encontrar barras de chocolate “más naturales”, muchas veces endulzadas con dátiles o miel. Para muchos consumidores hispanos, estos productos representan una forma de disfrutar algo dulce sin sentir culpa, el acompañamiento perfecto para un cafecito o un antojo de media tarde. Sin embargo, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) ha emitido una alerta sanitaria que ha generado atención entre los amantes del chocolate: un lote específico de las barras Spring & Mulberry fue retirado del mercado por una posible contaminación con salmonella. Aunque hasta el momento no se han reportado casos de enfermedad, el aviso busca proteger la salud de los consumidores en todo el país.

EL RETIRO DEL MERCADO: ¿QUÉ PRODUCTO ESTÁ INVOLUCRADO?

Según el comunicado oficial de la FDA, el retiro afecta a un lote de barras de chocolate de la marca Spring & Mulberry. En concreto, se trata de la barra endulzada con dátiles y hojas de menta, en presentación de 59 gramos. El fabricante decidió realizar el retiro de forma voluntaria tras detectar un posible riesgo sanitario durante un control de calidad.

Estas barras estuvieron disponibles desde el 15 de septiembre de 2025, tanto en tiendas en línea como en puntos de venta minoristas distribuidos por distintos estados del país. Hasta el momento, no se han reportado enfermedades ni efectos adversos asociados al consumo del producto.

¿CÓMO IDENTIFICAR LA BARRA DE CHOCOLATE RETIRADA?

La FDA recomienda revisar detalladamente las características del producto. El lote afectado puede reconocerse por los siguientes elementos:

Marca: Spring & Mulberry

Empaque: Caja de color verde azulado

Sabor: Chocolate con dátiles y hojas de menta

Presentación: 59 gramos

Código de lote: #025255

El código de lote aparece tanto en la parte posterior del empaque exterior como en el envoltorio interior de la barra. Solo ese lote específico está incluido en el retiro, por lo que es importante verificar antes de desechar.

Este es el producto que ha sido retirado del mercado por posible presencia de salmonella (Foto: FDA)

¿CÓMO SE DETECTÓ LA POSIBLE CONTAMINACIÓN?

De acuerdo con la información proporcionada a la FDA, el posible riesgo se descubrió durante un análisis de rutina realizado por un laboratorio externo. Estos controles, habituales en la industria alimentaria, son una práctica esencial para prevenir problemas mayores.

El fabricante notificó de inmediato a las autoridades, lo que permitió activar el protocolo de retiro antes de que hubiera reportes de enfermedad. Este caso ilustra cómo funcionan los sistemas de vigilancia alimentaria en Estados Unidos cuando operan de manera efectiva.

¿QUÉ ES LA SALMONELLA Y POR QUÉ REPRESENTA UN RIESGO?

La salmonella es una bacteria que causa infecciones gastrointestinales. En la mayoría de los casos, los síntomas aparecen entre las 6 y 72 horas después de ingerir un producto contaminado. Los grupos más vulnerables incluyen:

Niños pequeños

Adultos mayores

Personas con el sistema inmunitario debilitado

Personas con enfermedades crónicas

Los síntomas más comunes incluyen:

Fiebre

Diarrea

Náuseas

Vómitos

Dolor abdominal

En casos raros, la infección puede extenderse al torrente sanguíneo y causar afecciones graves como endocarditis o artritis infecciosa. Por eso, ante cualquier signo de enfermedad, lo recomendable es buscar atención médica inmediata.

Millones de personas en todo el mundo disfrutan de una barra de chocolate sin el temor de una posible contaminación (Foto: iStock) / apomares

¿QUÉ HACER SI TIENES UNA BARRA AFECTADA EN CASA?

Si al revisar tu despensa encuentras una barra de Spring & Mulberry con el código de lote #025255, sigue las recomendaciones de la FDA:

No consumas el producto. Desecha la barra de manera segura, evitando su reutilización. Si la compraste recientemente, contacta al punto de venta para informar el hallazgo o solicitar una devolución. Lávate las manos después de manipular el producto y limpia las superficies donde estuvo almacenado.

Aunque puede parecer un detalle menor, estas acciones ayudan a prevenir riesgos y a proteger a la familia, especialmente si en casa hay niños o adultos mayores.

UN RECORDATORIO PARA LOS CONSUMIDORES

En muchas comunidades latinas en Estados Unidos, es común confiar en productos naturales o “artesanales” que parecen más seguros o saludables. Sin embargo, casos como este recuerdan que lo orgánico también debe pasar controles de inocuidad. Ya sea que compres tus chocolates en una tienda en Nueva York, un mercado local en Texas o en línea, revisar la etiqueta y estar atentos a las alertas de la FDA es una forma simple y efectiva de cuidar la salud.

FUENTES OFICIALES Y MÁS INFORMACIÓN

Para obtener más detalles o confirmar si un producto ha sido retirado, se puede visitar:

Sitio oficial de la FDA (en español): https://www.fda.gov/consumers/espanol

Información sobre brotes y alertas de salmonella: https://www.cdc.gov/salmonella/

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!