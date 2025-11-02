El regreso de Bed Bath & Beyond es un hecho: la cadena estadounidense especializada en artículos para el hogar sorprende al mercado minorista con la apertura de dos nuevas tiendas tras haberse declarado en bancarrota en 2023. Conoce dónde y cuándo se abrirán estos locales.

En 2023, Bed Bath & Beyond (BBBY) –uno de los mayores referentes en artículos para el hogar y decoración en Estados Unidos– se declaró en bancarrota tras años de dificultades financieras, gravadas por la pandemia del COVID-19.

CALENDARIO DE APERTURAS DE BED BATH & BEYOND EN TENNESSEE

La compañía Bed Bath & Beyond anunció, a través de un comunicado, la reapertura de dos nuevas sucursales en Tennesse, lo que marca una nueva etapa de expansión en manos de nuevos operadores. Estos son:

The Avenue, Murfreesboro : Apertura el 1 de noviembre

: Apertura el 1 de noviembre One Bellevue Place, Nashville: Apertura el 8 de noviembre

Las reapariciones llegan apenas dos años después de la declaración de bancarrota ante tribunales estadounidenses (Foto: Diseñado por Freepik)

¿SE PUEDEN USAR LOS CUPONES DE DESCUENTO DE BED BATH & BEYOND?

“Todos los cupones de Bed Bath & Beyond, desde US$10 de descuento en compras de US$150 hasta US$50 en compras de US$1,000, continuarán aceptándose en las nuevas tiendas”, detalló Bed Bath & Beyond en su anuncio. El famoso cupón “Big Blue”, que otorga un 20% de descuento y es considerado el preferido de la clientela, mantendrá su vigencia sin fecha de expiración, reforzando la política de fidelización que ha distinguido a la marca durante décadas.

