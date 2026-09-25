Para miles de neoyorquinos, incluidos muchos hogares hispanos que se trasladan cada día entre el Bronx, Queens, Brooklyn, Manhattan y Staten Island para trabajar, llevar a sus hijos a la escuela, acudir a citas médicas, pasear o visitar familiares, el costo del transporte representa una presión constante sobre el presupuesto. En una ciudad donde el subway y los autobuses forman parte de la rutina —desde el tren 7 hasta las líneas de buses que conectan vecindarios enteros— una propuesta del Concejo Municipal busca facilitar el acceso a Fair Fares NYC, el programa que permite pagar la mitad de la tarifa en viajes elegibles.

La medida está dirigida, entre otros grupos, a personas que solicitan o reciben SNAP, el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, o asistencia en efectivo. Sin embargo, es importante aclarar que el 50% de rebaja no es una tarifa nueva ni un beneficio recién aprobado: Fair Fares ya opera en la ciudad. Lo que intenta modificar el proyecto Int. 0248-2026, en su versión propuesta 248-A, es la forma en que potenciales beneficiarios llegan al programa.

La iniciativa fue impulsada por la concejal Crystal Hudson y permanece en trámite legislativo. Este miércoles 23 de septiembre de 2026 apareció en la agenda del Comité de Bienestar General del Concejo Municipal de Nueva York, pero todavía no se ha convertido en ley. Por ahora, no hay un cambio automático para quienes reciben SNAP ni para quienes ya usan asistencia en efectivo.

Todos los días, el Metro de Nueva York mueve a millones de personas (Foto: MTA)

¿QUÉ PROPONE EL PROYECTO PARA QUIENES RECIBEN SNAP?

La propuesta busca establecer una vía más sencilla para que residentes elegibles se inscriban en Fair Fares NYC si ya entregaron información al solicitar SNAP o asistencia en efectivo.

En la práctica, la ciudad podría utilizar datos que una persona ya presentó ante el Departamento de Servicios Sociales para iniciar un proceso de inscripción más directo. Aun así, el solicitante tendría que autorizar el uso de esa información antes de que sea empleada para ese propósito.

La versión 248-A dispone que el Departamento de Servicios Sociales mantenga un mecanismo simplificado mediante ACCESS HRA y atención presencial en Job Centers y SNAP Centers. Es decir, alguien que ya presentó documentos para pedir ayuda alimentaria o apoyo económico podría evitar parte de los trámites repetidos al buscar el descuento de transporte, siempre que reúna los requisitos vigentes.

Aspecto Lo que plantea el proyecto Proyecto Int. 0248-2026 / Proposed Int. No. 248-A Patrocinadora principal Concejal Crystal Hudson Beneficio relacionado Fair Fares NYC Datos que podrían utilizarse Información de solicitudes de SNAP y asistencia en efectivo Condición esencial Consentimiento de la persona elegible Canales previstos ACCESS HRA, Job Centers y SNAP Centers Avisos a beneficiarios Notificaciones individualizadas cada seis meses Idiomas Inglés y los idiomas designados por la ciudad Inscripción automática No; se plantea un proceso simplificado Estado actual Pendiente en comité; no es ley vigente

El texto también contempla avisos individualizados cada seis meses para beneficiarios de SNAP y asistencia en efectivo que todavía no estén registrados en Fair Fares. Esas notificaciones tendrían que explicar el funcionamiento del programa, los costos de transporte y las opciones disponibles para iniciar el procedimiento por ACCESS HRA.

EL DESCUENTO DEL 50% YA EXISTE

Fair Fares NYC es un programa municipal dirigido a residentes de bajos ingresos. La ciudad reporta que más de 378,000 neoyorquinos ya están inscritos y pueden obtener una reducción de 50% en servicios de transporte participantes.

Para los usuarios elegibles, el precio de un trayecto puede bajar de $3.00 a $1.50. En una ciudad con costos altos de vivienda, alimentos y servicios, ese ahorro puede ser relevante para trabajadores que toman el metro varios días por semana, estudiantes adultos, padres de familia y personas que dependen de los buses para llegar a consultas o empleos.

Servicio de transporte ¿Aplica el descuento Fair Fares? Metro de Nueva York Sí, 50% de descuento Buses locales y Limited Sí, en servicios elegibles Select Bus Service (SBS) Sí Staten Island Railway Sí Roosevelt Island Tramway Sí Hudson Rail Link Sí Westchester Bee Line Sí Access-A-Ride Sí, en viajes elegibles MTA Express Buses No Long Island Rail Road (LIRR) No Metro-North Railroad No PATH No AirTrain No

El beneficio para Access-A-Ride se aplica cuando la cuenta de Fair Fares se vincula con el perfil correspondiente de ese servicio. Asimismo, los usuarios que emplean el mismo método de pago pueden acceder al tope semanal de OMNY: luego de 12 viajes pagados dentro de siete días consecutivos, los trayectos adicionales no generan un cargo.

Nueva York ha ampliado el programa Fair Fares, por lo que más personas accederán a pasajes a mitad de precio en el subway y en los buses (Foto: MTA)

¿QUIÉNES PUEDEN ACCEDER A FAIR FARES NYC?

Recibir SNAP no significa que una persona quede inscrita de inmediato ni que cumpla automáticamente todos los criterios. Fair Fares tiene condiciones propias relacionadas con edad, residencia, ingresos y acceso a otros programas de movilidad subsidiada.

Entre los requisitos principales se encuentran los siguientes:

Tener entre 18 y 64 años.

Vivir en uno de los cinco boroughs: Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens o Staten Island.

Estar dentro de los límites anuales de ingresos establecidos por la ciudad.

No contar con transporte gratuito completo otorgado por DSS/HRA u otra agencia municipal.

No participar ni ser elegible para determinados programas de descuento que impidan recibir la tarifa reducida en metro y buses.

Cumplir las condiciones del programa al momento de presentar la solicitud.

El programa está disponible para residentes elegibles sin importar su estatus migratorio. La ciudad no exige ni registra información sobre estatus migratorio para determinar si una persona puede participar. Esta precisión es relevante para familias inmigrantes y comunidades hispanas que viven, trabajan y estudian en los cinco boroughs.

Estos son los límites de ingresos anuales vigentes para 2026:

Personas en el hogar Ingreso anual máximo 1 $23,940 2 $32,460 3 $40,980 4 $49,500 5 $58,020 6 $66,540 7 $75,060 8 $83,580 Más de 8 Sumar $8,520 por cada integrante adicional

La expansión aprobada en 2025 permitió incluir a hogares con ingresos de hasta 145% del nivel federal de pobreza. Ese cambio abrió la puerta a más trabajadores y familias, aunque reunir las condiciones no garantiza que alguien ya esté dentro de Fair Fares.

El programa permite viajes en los buses de Nueva York a mitad de precio (Foto: MTA)

¿LA INSCRIPCIÓN SERÍA AUTOMÁTICA?

No. Este es uno de los aspectos que más confusión puede generar alrededor de la propuesta. Una versión anterior de la iniciativa incluía la idea de inscripción automática para determinados programas de beneficios administrados por la ciudad. Sin embargo, la versión 248-A se enfoca en un procedimiento simplificado para Fair Fares NYC.

La persona elegible podría autorizar que se utilice la información entregada previamente al solicitar SNAP o asistencia en efectivo. También recibiría avisos sobre la opción disponible si aún no forma parte del programa de tarifa reducida.

En otras palabras, la medida pretende reducir pasos y evitar que los solicitantes tengan que presentar los mismos datos más de una vez. Pero no elimina las reglas de elegibilidad ni convierte el descuento en automático.

Para acceder mediante este mecanismo, el residente tendría que:

Cumplir los requisitos de Fair Fares NYC.

Recibir o consultar la notificación sobre la alternativa disponible.

Dar consentimiento para utilizar los datos ya presentados.

Completar los pasos requeridos por la ciudad.

La administración municipal puede pedir documentos para comprobar identidad, edad, domicilio e ingresos. Si se solicitan papeles adicionales, el solicitante debe enviarlos dentro del plazo establecido para evitar que el proceso quede incompleto.

¿QUÉ PAPEL TENDRÍA EL ESTADO DE NUEVA YORK?

La propuesta incluye coordinación entre el gobierno municipal y agencias estatales para ubicar a más personas que podrían calificar.

El texto pide al comisionado de Servicios Sociales hacer esfuerzos para establecer acuerdos con la Office of Temporary and Disability Assistance, conocida como OTDA, y otras entidades del Estado de Nueva York. La finalidad sería obtener información que permita identificar o notificar a residentes potencialmente elegibles que no hayan recibido un aviso de la ciudad.

Además, el Departamento de Servicios Sociales tendría que entregar reportes anuales al Concejo Municipal con datos sobre el alcance y uso de Fair Fares.

Entre la información que debería reportarse se encuentran:

Número total de personas inscritas.

Método utilizado para completar el registro.

Cantidad de participantes incorporados mediante el proceso simplificado.

Promedio de viajes semanales realizados con el beneficio.

Datos demográficos de los usuarios, según el método de inscripción.

La iniciativa también contempla un estudio sobre la posibilidad de crear inscripción automática en programas municipales de ayuda. Esa evaluación incluiría factores como presupuesto, disponibilidad de información, obstáculos tecnológicos y protección de la privacidad. No supondría una inscripción automática inmediata.