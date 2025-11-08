Este fin de semana, cientos de miles de estadounidenses pudieron ir al supermercado con sus tarjetas EBT cargadas gracias a los pagos completos del programa SNAP, correspondientes a noviembre. La rapidez con la que algunos estados respondieron a una orden judicial temporal permitió que los fondos llegaran antes de que la Corte Suprema interviniera para suspender la medida.

Entre los estados donde los beneficios ya se reflejaron en las cuentas están Hawaii, Oregon, Wisconsin, California, Kansas, Nueva Jersey, Pennsylvania, Washington, Arizona, Colorado y Massachusetts. Allí, las autoridades no esperaron: activaron a sus equipos y proveedores de EBT para que las familias pudieran comprar alimentos sin retrasos.

En Hawaii, Joseph Campos II, subdirector del Departamento de Servicios Humanos, aseguró que el proceso se llevó a cabo “con rapidez y precisión”. Mientras tanto, en Oregon, la gobernadora Tina Kotek destacó que los empleados trabajaron toda la noche para que nadie se quedara sin acceso a sus comidas.

Las autoridades confirmaron que los pagos de SNAP de noviembre se emitieron desde el viernes. | Crédito: AFP

En Washington, más de 250,000 hogares recibieron sus fondos completos, y en Colorado, unos 32,000 beneficiarios ya cuentan con sus prestaciones antes de cualquier orden del Tribunal Supremo. En Massachusetts, medio millón de residentes también se beneficiaron de los pagos, y se espera que la otra mitad reciba sus fondos la próxima semana, siempre pendiente de la resolución judicial.

El resto del país, sin embargo, sigue en espera. Estados como Nueva York, Nuevo Hampshire, Connecticut y Minnesota habían prometido distribuir los fondos este fin de semana o en los próximos días, pero la suspensión temporal decretada por la jueza Ketanji Brown Jackson mantiene en el aire la fecha exacta de los pagos.

El retraso tiene su raíz en el cierre prolongado del gobierno federal y en la disputa legal sobre cómo se deben entregar los fondos de SNAP. Aunque un fondo de emergencia permitió pagos parciales, los tribunales ordenaron que se completara el pago total de noviembre, generando una batalla legal que aún no termina.

Algunos estados actuaron rápido para que las familias recibieran sus beneficios de SNAP sin retrasos. | Crédito: SANDY HUFFAKER / AFP

Mientras tanto, los beneficiarios de los 11 estados que actuaron con rapidez ya pueden comprar alimentos para sus familias, dejando en evidencia cómo la gestión local puede marcar la diferencia en momentos de incertidumbre nacional.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!