Gracias al ajuste por costo de vida (COLA) del Seguro Social que se incrementó en 2.8% para el 2026, más de 75 millones de estadounidenses – incluidos jubilados, personas con discapacidad y beneficiarios del programa de Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI) – verán reflejados este aumento en sus prestaciones mensuales. Debido a que muchos están a la expectativa por cobrar este dinero, te damos a conocer qué fechas de diciembre y enero recibirán el pago y quiénes exactamente podrán acceder a él.

Vale precisar que el COLA es un cálculo que se hace en base al informe de la inflación; es decir, se basan en los cambios interanuales en el Índice de Precios al Consumidor para Trabajadores Asalariados Urbanos y Trabajadores Administrativos (CPI-W) durante el tercer trimestre de cada año. Por tanto, el CPI-W mide las tendencias de precios para una canasta de mercado de bienes y servicios.

¿Aumento suficiente? Cómo quedarán los pagos del Seguro Social con el COLA de 2026 (Foto: Freepik)

EL MONTO QUE RECIBIRÁN LOS BENEFICIOS POR EL INCREMENTO DEL COLA

El incremento del 2.8% del COLA para 2026 se traduce en un aumento promedio de US$56 mensuales para los jubilados; por tanto, cada beneficiario recibirá US$2,071. En tanto, el pago mensual promedio para un sobreviviente será de US$52, mientras que para un trabajador que recibe Seguro por Incapacidad subirá en US$44.

Recuerda que el monto de los pagos del Seguro Social se calcula de forma individual, es decir la cifra entre una y otra persona puede ser distinta. A continuación, los pagos promedio que se harán efectivo:

BENEFICIARIOS PAGO PROMEDIO Trabajadores jubilados US$2,071 Pareja de jubilados en la que ambos reciben beneficios US$3,208 Cónyuge sobreviviente con dos hijos US$3,898 Cónyuge sobreviviente de la tercera edad soltero US$1,919 Trabajador con una discapacidad, su cónyuge y con uno o más hijos US$2,937 Trabajadores con una discapacidad US$1,630

Respecto a los montos máximos que recibirán quienes pertenecen a la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) serán de US$994 para un individuo y US$1,491 para una pareja de beneficiarios.

¿QUÉ FECHAS DE DICIEMBRE DE 2025 Y ENERO DE 2026 SE REALIZARÁ EL PAGO?

Aunque el ajuste por costo de vida de 2.8% se reflejará en 2026, hay un grupo que lo recibirá en diciembre de 2025, mientras que el resto en enero. Averigua de quiénes se trata y cuándo tendrán ese monto en sus manos.

31 de diciembre de 2025: quienes pertenecen al SSI cobrarán su beneficio con el amento del COLA dicha fecha. ¿Por qué este año? Porque tuvo que adelantarse un día, ya que 1 de enero de 2026 es feriado; es decir, se trata de un pago adelantado.

quienes pertenecen al SSI cobrarán su beneficio con el amento del COLA dicha fecha. ¿Por qué este año? Porque tuvo que adelantarse un día, ya que 1 de enero de 2026 es feriado; es decir, se trata de un pago adelantado. 2 de enero de 2026: les corresponde a los beneficiarios que comenzaron a recibir sus pagos antes de mayo de 1997.

les corresponde a los beneficiarios que comenzaron a recibir sus pagos antes de mayo de 1997. 14 de enero: aquí se encuentran los beneficiarios con fecha de nacimiento entre el día 1 y el 10.

aquí se encuentran los beneficiarios con fecha de nacimiento entre el día 1 y el 10. 21 de enero: el pago se realiza a los beneficiarios con fecha de nacimiento entre el 11 y el 20.

el pago se realiza a los beneficiarios con fecha de nacimiento entre el 11 y el 20. 28 de enero: los beneficiarios que recibirán su pago son los que nacieron entre el 21 y el 31

los beneficiarios que recibirán su pago son los que nacieron entre el 21 y el 31 30 de enero: le corresponde sus beneficios a los del SSI. Este pago corresponde a febrero de 2026.

El Seguro Social de Estados Unidos se alista para iniciar pagos con COLA para sus beneficiarios (Foto: Freepik / SSA)

