Gracias al ajuste por costo de vida (COLA) del Seguro Social que se incrementó en 2.8% para el 2026, más de 75 millones de estadounidenses – incluidos jubilados, personas con discapacidad y beneficiarios del programa de Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI) – verán reflejados este aumento en sus prestaciones mensuales. Debido a que muchos están a la expectativa por cobrar este dinero, te damos a conocer qué fechas de diciembre y enero recibirán el pago y quiénes exactamente podrán acceder a él.
Vale precisar que el COLA es un cálculo que se hace en base al informe de la inflación; es decir, se basan en los cambios interanuales en el Índice de Precios al Consumidor para Trabajadores Asalariados Urbanos y Trabajadores Administrativos (CPI-W) durante el tercer trimestre de cada año. Por tanto, el CPI-W mide las tendencias de precios para una canasta de mercado de bienes y servicios.
EL MONTO QUE RECIBIRÁN LOS BENEFICIOS POR EL INCREMENTO DEL COLA
El incremento del 2.8% del COLA para 2026 se traduce en un aumento promedio de US$56 mensuales para los jubilados; por tanto, cada beneficiario recibirá US$2,071. En tanto, el pago mensual promedio para un sobreviviente será de US$52, mientras que para un trabajador que recibe Seguro por Incapacidad subirá en US$44.
Recuerda que el monto de los pagos del Seguro Social se calcula de forma individual, es decir la cifra entre una y otra persona puede ser distinta. A continuación, los pagos promedio que se harán efectivo:
|BENEFICIARIOS
|PAGO PROMEDIO
|Trabajadores jubilados
|US$2,071
|Pareja de jubilados en la que ambos reciben beneficios
|US$3,208
|Cónyuge sobreviviente con dos hijos
|US$3,898
|Cónyuge sobreviviente de la tercera edad soltero
|US$1,919
|Trabajador con una discapacidad, su cónyuge y con uno o más hijos
|US$2,937
|Trabajadores con una discapacidad
|US$1,630
Respecto a los montos máximos que recibirán quienes pertenecen a la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) serán de US$994 para un individuo y US$1,491 para una pareja de beneficiarios.
¿QUÉ FECHAS DE DICIEMBRE DE 2025 Y ENERO DE 2026 SE REALIZARÁ EL PAGO?
Aunque el ajuste por costo de vida de 2.8% se reflejará en 2026, hay un grupo que lo recibirá en diciembre de 2025, mientras que el resto en enero. Averigua de quiénes se trata y cuándo tendrán ese monto en sus manos.
- 31 de diciembre de 2025: quienes pertenecen al SSI cobrarán su beneficio con el amento del COLA dicha fecha. ¿Por qué este año? Porque tuvo que adelantarse un día, ya que 1 de enero de 2026 es feriado; es decir, se trata de un pago adelantado.
- 2 de enero de 2026: les corresponde a los beneficiarios que comenzaron a recibir sus pagos antes de mayo de 1997.
- 14 de enero: aquí se encuentran los beneficiarios con fecha de nacimiento entre el día 1 y el 10.
- 21 de enero: el pago se realiza a los beneficiarios con fecha de nacimiento entre el 11 y el 20.
- 28 de enero: los beneficiarios que recibirán su pago son los que nacieron entre el 21 y el 31
- 30 de enero: le corresponde sus beneficios a los del SSI. Este pago corresponde a febrero de 2026.
