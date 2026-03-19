Las temperaturas están de 20 a 30 grados por encima de lo normal y muchas zonas ‘pasaron del invierno al verano’ en pocas horas ya que en gran parte de California parece que fuera el mes de julio. La ola de calor tiene en alerta a miles de personas y más de uno se pregunta cuándo llegará el alivio a la sensación sofocante que se experimenta cuando se pone un pie en la calle. Y es que los expertos han pronosticado que se podrá llegar hasta a 100°F por lo que es vital conocer cómo protegerte y que tu salud no se ponga en riesgo ante el peligro de un posible golpe de calor. Si estás en la ciudad de Los Ángeles como residente o acabas de llegar por turismo, es necesario que tengas en cuenta que existen centros de enfriamiento y lugares con aire acondicionado gratis como las bibliotecas y centros comunitarios que puedes visitar para sentirte mejor o recomendarlo a algún hispano que conozcas y no tenga recursos para sentir este alivio en su vivienda o trabaje todos los días al aire libre.

¿Qué está pasando en California con la inusual ola de calor de marzo?

La intensa ola de calor temprana en el sur de California con temperaturas extremas y riesgo moderado para poblaciones sensibles mantiene en alerta a meteorólogos y autoridades locales. De acuerdo con los pronósticos, varias comunidades costeras y de los valles experimentarán condiciones inusualmente cálidas, lo que podría aumentar el riesgo de problemas relacionados con el calor, especialmente para grupos de riesgo, trabajadores al aire libre y adultos mayores, pero, ¿qué está pasando?

Especialmente en las zonas costeras y de valle se esperan temperaturas hasta 25 grados por encima de lo normal para la temporada. Esto ya hizo que se batan más de 400 récords de temperatura en el oeste de Estados Unidos entre el 11 y 19 de marzo de 2026, afectando a más de 40 millones de personas y provocando un acelerado derretimiento de nieve en zonas clave para el suministro de agua.

Según el Servicio Meteorológico de Estados Unidos (NWS), el evento ha sido impulsado por un domo de alta presión que podría extenderse y agravar la escasez hídrica en los próximos meses.

Expertos en salud pública y el Servicio Nacional de Meteorología advierten que esta ola de calor puede provocar desde agotamiento por calor hasta golpes de calor potencialmente mortales. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Dónde encontrar centros de enfriamiento hoy en Los Ángeles

El Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles ha designado más de 100 centros de enfriamiento para el beneficio de sus residentes que funcionan sin necesidad de cita ni documentación, e instan al público a extremar precauciones, mantenerse muy hidratados, proteger a las personas de la tercera edad y las mascotas, según reportan desde CNN.

Teniendo en cuenta que personas sin aire acondicionado y quienes trabajan al aire libre están dentro del grupo de riesgo de golpes de calor y problemas respiratorios, es importante conocer que las autoridades estatales y locales han activado una amplia red de centros de enfriamiento y espacios públicos con aire acondicionado gratuito para que los residentes puedan resguardarse durante las horas más peligrosas del día. Aquí la información que necesitas:

La Ciudad de Los Ángeles mantiene abiertos “cooling locations” en cientos de instalaciones municipales, incluyendo centros recreativos, parques con instalaciones cerradas y sucursales de la Biblioteca Pública de Los Ángeles, que funcionan como refugios frescos durante esta ola de calor.

Además, el Departamento de Manejo de Emergencias de la ciudad indica que existen centros de enfriamiento dedicados con aire acondicionado, abiertos de 10 a.m. a 9 p.m. hasta el viernes 20 de marzo, en espacios como el Pecan Recreation Center (145 S. Pecan St., Los Ángeles) y el Algin Sutton Recreation Center (8800 S. Hoover St.), entre otros puntos distribuidos en barrios de bajos ingresos.

Si necesitas ubicar uno cercano a tu localidad, el portal oficial Ready LA County ofrece un mapa interactivo y un listado actualizado de centros de enfriamiento (“Cooling Centers” y “Augmented Cooling Centers”), donde se incluyen bibliotecas, centros comunitarios y otros edificios públicos preparados para recibir a personas que necesitan un lugar fresco. La recomendación de las autoridades del condado es utilizar el mapa en ready.lacounty.gov/heat o llamar al 2-1-1 para que un operador indique la ubicación más cercana y los horarios de apertura, algo especialmente útil para familias sin vehículo o residentes de zonas periféricas.

Las bibliotecas del Condado de Los Ángeles son una buena opción para refugiarte del calor extremo en California. (Foto: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Bibliotecas y centros comunitarios con aire acondicionado gratuito

El sistema de bibliotecas del Condado de Los Ángeles informa que muchas de sus sucursales están funcionando como centros de enfriamiento, ofreciendo salas con aire acondicionado, agua y espacios de descanso silenciosos durante las horas de mayor calor. Entre las sedes que figuran con horario extendido o en el programa de “Cooling Centers” se encuentran bibliotecas como A C Bilbrew, East Los Angeles, La Crescenta, La Puente, Rowland Heights, Baldwin Park y otras decenas de sucursales que permanecen abiertas de 10 u 11 de la mañana hasta las 7 u 8 de la noche, según el día.

Autoridades locales señalan que estas bibliotecas y centros comunitarios están abiertos para toda la comunidad, sin necesidad de cita ni documentación, y se recomienda acudir especialmente entre el mediodía y el final de la tarde, cuando el índice de calor alcanza sus valores máximos. En ciudades del área metropolitana como Glendale, las autoridades también han habilitado centros comunitarios, como el Adult Recreation Center y el Pacific Park & Community Center, como centros de enfriamiento del martes 17 al viernes 20 de marzo, subrayando que son espacios gratuitos y climatizados para cualquier residente que lo necesite.

Herramientas para ubicar refugios frescos en el sur de California

Para quienes viven en otros puntos del sur de California más allá del centro de Los Ángeles, como el Valle de San Fernando, ciudades del este del condado o zonas como Sylmar, las autoridades locales recomiendan usar el mapa interactivo “Cool Spots LA”, que muestra más de 100 ubicaciones en la ciudad —entre ellas instalaciones de Recreation & Parks, piscinas y sucursales de bibliotecas— disponibles para descanso e hidratación en sus horarios regulares. A la par, la línea 2-1-1 de Los Ángeles funciona como punto de información para todo el condado, mientras que el teléfono 3-1-1 permite a los residentes de la Ciudad de Los Ángeles localizar centros cercanos y aclarar dudas sobre horarios o transporte.

Recomendaciones de salud para evitar golpes de calor

Expertos en salud pública y el Servicio Nacional de Meteorología advierten que esta ola de calor puede provocar desde agotamiento por calor hasta golpes de calor potencialmente mortales, especialmente en adultos mayores, niños pequeños, personas con enfermedades crónicas, trabajadores al aire libre y personas sin hogar. Las recomendaciones oficiales son:

Beber agua con frecuencia y no esperar a tener sed para hidratarse.

Evitar bebidas alcohólicas o muy azucaradas.

Permanecer en espacios con aire acondicionado durante las horas pico de calor.

Vestir ropa ligera y de colores claros.

Lmitar la actividad física intensa al aire libre.

Nunca dejar a niños, adultos mayores o mascotas dentro de vehículos estacionados, ni por unos minutos, ya que el interior puede alcanzar temperaturas letales en muy poco tiempo durante una ola de calor.

En caso de síntomas como dolor de cabeza intenso, mareos, confusión, piel caliente y seca, náuseas o desmayo, las autoridades sanitarias recomiendan buscar atención médica de inmediato, ya que estos signos pueden indicar un golpe de calor que requiere intervención urgente.

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