El próximo viernes 28 de noviembre marca el inicio oficial del Black Friday 2025 en Estados Unidos , una de las jornadas de descuentos más esperadas por los usuarios. En este día, millones de consumidores estarán listos para aprovechar los precios bajos, pero surge la duda: ¿a qué hora exacta se lanzarán las múltiples ofertas tanto en tiendas físicas como en las plataformas online?

Este importante evento de comercio electrónico se dará un día después del Día de Acción de Gracias , que se celebrará este 27 de noviembre. Aunque hay distintos minoristas, como Best Buy y Walmart, que ya están lanzando ofertas, los precios y la disponibilidad cambiarán drásticamente en ‘Black Friday’.

Por ello, es necesario que estés preparado para aquel día. A continuación, te ofrecerá la información que necesitas para que tengas una buena experiencia al momento de comprar y no te arrepientas de haber perdido algún descuento.

Black Friday es uno de los eventos de comercio electrónico más esperados por los usuarios cada año. (Crédito: Freepik)

¿A qué hora iniciará el Black Friday en Estados Unidos?

Dependerá netamente de la modalidad de compra que desees, ya sea visitando las tiendas físicas o mediante los sitios webs. En caso deseas comprar online, esta jornada de descuentos iniciará a las 00:00 horas del próximo 28 de noviembre.

Ahora, si estás acostumbrado acercarte físicamente a los establecimientos minoristas, alrededor de las 5:00 o 6:00 a.m. del mencionado día estarán abiertas las puertas para los clientes. Por lo tanto, es necesario madrugar para aprovechar los descuentos.

Entre las categorías más buscadas por los usuarios durante el Black Friday son artefactos electrónicos y vestimenta. (Crédito: Freepik)

Horarios de atención de los principales minoristas de EE.UU. por Black Friday

Minorista Hora de atención en Black Friday Descuentos Walmart Desde el 25 al 30 de noviembre, atenderán desde las 6:00 a.m. Hasta un 70% de descuentos en TVs, juguetes y electrodomésticos. Amazon Venta online Más del 50% de descuento en Echo, Kindles y moda elegible para prime. Las ofertas se actualizarán cada hora. Target En línea: desde el 27 de noviembre a las 5:00 p.m.

En tienda física: desde las 6:00 a.m. del 28 de noviembre Entre 40 y 60% de descuento en Nintendo, gadgets de cocina y ropa. Best Buy En tienda: desde el 28 de noviembre a las 6:00 a.m. Hasta $1,400 de descuento en TV’s LG, $50 de descuento en auriculares Samsumg y 50% de descuento en portátiles. Macy’s En línea: desde las 00:00 horas del 28 de noviembre.

En tienda física: desde las 6:00 a.m. del 28 de noviembre. Hasta un 70% de descuento en ropa, belleza y hogar. Envíos gratuitos por compras desde $25. Kohl’s En línea: desde las 00:00 horas del 28 de noviembre.

En tienda física: desde las 5:00 a.m. del 28 de noviembre. Hasta 60% de descuento en ropa. JcPenney En tienda física: desde las 5:00 a..m del 28 de noviembre. Entre 50 y 70% de descuento en joyería, ropa de cama y jeans. Envíos gratuitos por compras mayores a $35. Home Depot En tienda física: desde las 6:00 a.m. del 28 de noviembre. Hasta 50% de descuento en herramientas, decoración y luces. Lowe’s En tienda física: desde las 6:00 a.m. del 28 de noviembre. Entre 40 y 60% de descuento en parrillas, aspiradoras y hogar inteligente.

Qué categorías de productos son las más buscadas en Black Friday

En las últimas ediciones de este evento de comercio electrónico, los usuarios prefieren compras dispositivos Apple (AirPods, iPads), televisores 4K de gran tamaño y consolas de videojuegos (PlayStation y XBox). También se añade los pequeños electrodomésticos de cocina.