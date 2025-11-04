Aunque el cambio de hora nos haya hecho retroceder los relojes, el espíritu de las compras avanza a toda velocidad: el Black Friday 2025 ya comenzó en Walmart. Sí, leíste bien. Este año las rebajas llegaron antes que nunca, con descuentos en marcas top como Dyson, Lego, Keurig y Reebok, mucho antes de que el pavo siquiera entre al horno. Y si pensabas esperar al gran día, piénsalo dos veces: las mejores ofertas ya están activas.

Los compradores más astutos saben que este es el momento perfecto para adelantarse a la locura de noviembre. No solo porque los precios están por los suelos, sino porque puedes empezar a tachar nombres de tu lista navideña sin estrés (y quizá, darte uno que otro capricho en el camino).

Walmart ha decidido abrir el juego con una primera ola de ofertas anticipadas que se extenderá del 14 al 16 de noviembre, marcando el inicio no oficial del mayor evento de descuentos del año.

El Black Friday marca el inicio de la temporada de compras navideñas (Foto: AFP)

LAS MEJORES OFERTAS QUE PUEDES ENCONTRAR AHORA EN WALMART

¿Y qué puedes encontrar ahora mismo? De todo. Desde una aspiradora Dyson con US$140 de rebaja hasta una Chromebook Asus por menos de US$140 o un juego de maletas de tres piezas por apenas US$81 (antes US$400). En otras palabras, Walmart no está esperando al Black Friday… lo está trayendo al presente.

Entre las estrellas del catálogo, destacan los productos que combinan funcionalidad con deseo. Por ejemplo, la aspiradora Dyson en promoción tiene un cabezal limpiador desenredante perfecto para quienes conviven con mascotas y migas rebeldes, mientras que la motosierra inalámbrica y los sopladores de hojas ligeros convierten la limpieza otoñal en una tarea casi terapéutica. Walmart parece haber entendido que el verdadero lujo está en la comodidad.

Este modelo está en oferta en Walmart a un precio menor que el de una reacondicionada en Amazon (Foto: Walmart)

Y no todo es tecnología o gadgets para el hogar. También hay espacio para los pequeños placeres personales. Las almohadas de espuma viscoelástica Serta bajan a solo US$12, las joyas con cristales Swarovski lucen como de alta gama sin romper el bolsillo, y los amantes del descanso encontrarán mantas eléctricas y juegos de sábanas premium que transforman cualquier cama en una suite de hotel.

Para quienes buscan renovar su espacio o su estilo, la selección de electrodomésticos, decoración y moda ofrece oportunidades únicas. Un ventilador de torre silencioso, el secador iónico Nexpure, o incluso la popular olla multifuncional de 10 usos, muestran que la anticipación no solo ahorra dinero: también mejora la calidad de vida antes de las fiestas.

Date un capricho y llévate este ventilador de torre rebajado (Foto: Walmart)

Y si crees que estas son todas las sorpresas, estás subestimando al gigante minorista. Walmart promete más rondas de descuentos en los próximos días, así que lo mejor que puedes hacer es activar las alertas en su sitio web o en su app para no perderte ninguna de las joyas que aparecen (y desaparecen) en cuestión de horas.

En un año donde el Black Friday parece adelantarse al calendario, una cosa queda clara: esperar no siempre es la mejor estrategia. Así que si ves una oferta que te haga dudar, recuerda que los precios bajos también duermen poco. Corre antes de que otro se lleve ese regalo que ya estás imaginando bajo el árbol.

