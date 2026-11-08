El Black Friday es uno de los eventos comerciales más esperados del año y volverá a finales de noviembre con descuentos en distintas categorías de productos. La campaña representa una gran oportunidad para quienes buscan comprar dispositivos electrónicos, ropa, electrodomésticos y artículos para el hogar a precios promocionales, tanto en Estados Unidos como en México.

En 2026, la jornada principal se llevará a cabo el viernes 27 de noviembre, un día después de la celebración de Thanksgiving (Día de Acción de Gracias) en Estados Unidos; sin embargo, los compradores no tendrán que esperar necesariamente hasta esa fecha, ya que algunas tiendas acostumbran adelantar sus promociones y mantenerlas durante varios días.

¿Cuándo comienza el Black Friday 2026?

El Black Friday tendrá lugar oficialmente el viernes 27 de noviembre de 2026, siguiendo la tradición estadounidense de celebrarse inmediatamente después de Thanksgiving. Durante esta fecha, grandes cadenas comerciales, marcas internacionales y plataformas de comercio electrónico ofrecerán descuentos en diferentes productos.

Aunque ese viernes marca el inicio oficial del evento, algunas empresas suelen activar sus campañas desde los primeros días de noviembre. Las fechas, los precios y las condiciones de las promociones dependerán de cada establecimiento, por lo que conviene revisar sus anuncios antes de realizar una compra.

Algunas tiendas podrían adelantar sus promociones durante noviembre y extenderlas hasta el domingo 29. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿Hasta cuándo durarán las ofertas del Black Friday 2026?

Aunque el Black Friday está programado para un solo día, numerosas tiendas acostumbran prolongar sus descuentos durante el fin de semana. Por ello, algunas promociones podrían continuar hasta el domingo 29 de noviembre, antes de dar paso a otra jornada importante para el comercio electrónico.

Entre las categorías que suelen destacar durante estas campañas están los celulares, las computadoras, los televisores, los videojuegos, los electrodomésticos, la ropa y el calzado. También pueden encontrarse ofertas en artículos para el hogar, accesorios y productos relacionados con los preparativos para las fiestas navideñas.

Cyber Monday 2026: ¿cuándo será la siguiente jornada de descuentos?

Después del Black Friday llegará el Cyber Monday, que en 2026 se celebrará el lunes 30 de noviembre. Esta jornada está especialmente vinculada con las compras por internet y suele reunir promociones en tecnología, dispositivos electrónicos y otros artículos disponibles en plataformas digitales.

No obstante, los descuentos del Cyber Monday no necesariamente serán mayores que los del Black Friday. Por eso, antes de aprovechar una promoción, es recomendable comparar los precios finales, revisar las políticas de devolución y comprobar las condiciones de cada establecimiento. Conforme avance noviembre, las tiendas podrán anunciar sus calendarios de ofertas anticipadas para quienes buscan adelantar sus compras navideñas.