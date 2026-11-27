Si todavía estás digiriendo el pavo, el puré de papas y el pie de calabaza del Día de Acción de Gracias, pero quieres empezar a hacer compras y ahorrar dinero, esto es para ti: el viernes 27 de noviembre inició el Black Friday 2026 en todo el país. Como ocurre cada año, las grandes cadenas ya tienen listas sus ofertas para quienes quieren adelantar el shopping navideño, sea para armar la lista de obsequios de los seres queridos o para surtir la cena de Nochebuena o decorar la casa y el jardín de principio a fin. Pero si tienes tiempo en Estados Unidos, seguro sabes que hay algo más que las rebajas habituales: varios comercios entregarán tarjetas de regalo, artículos gratuitos y premios que alcanzan los US$10,000.

Para hacerte con algún premio, en muchos casos no hace falta gastar un centavo; basta con madrugar, hacer fila y llegar a tiempo. Eso sí, ninguna campaña es idéntica a otra. Unas exigen un gasto mínimo o pertenecer a un programa de recompensas, mientras que otras se reservan para los primeros en cruzar la puerta. Conviene entonces conocer los detalles de cada establecimiento antes de salir, sobre todo si piensas ir con toda la familia. Toma lápiz y papel... o un " pantallazo".

TARGET: TARJETAS DE HASTA US$1,000

Target tiene, quizá, uno de los mejores regalos que un comprador en esta época pudiera desear: regalará tarjetas a los primeros 100 clientes elegibles de cada local, con valores de US$25, US$50 o US$100. Además, una persona por sucursal se llevará una de US$1,000. Los establecimientos abren a las 6 a. m. y los boletos se reparten más o menos una hora antes. Ya adentro, el pase debe canjearse durante los primeros 60 minutos de atención. ¿Vale la pena despertar temprano?

Detalle Información Fecha Viernes 27 de noviembre Apertura 6 a. m., hora local Boletos Desde aproximadamente las 5 a. m. Beneficio Tarjetas de US$25, US$50, US$100 y US$1,000 Compra obligatoria No

Target suele albergar largas filas desde antes de su apertura por los regalos que ofrece a sus clientes (Foto: Getty Images) / Kena Betancur

KOHL’S: KOHL’S CASH Y SORTEO DE US$10,000

Kohl’s abre sus puertas a las 5 a. m. Los primeros 200 clientes de cada tienda participante recibirán un sobre sorpresa con Kohl’s Cash por entre US$5 y US$100. En tanto, el sábado 28 de noviembre, los primeros 200 de cada local podrán llevarse cupones de Sephora at Kohl’s de hasta US$100. Además, del 27 al 30 de noviembre habrá un sorteo con gift cards, paquetes de productos y un premio mayor de US$10,000.

Los primeros clientes que ingresan recibirán Kohl’s Cash (Foto: Kohl’s)

MICHAELS: CALENDARIOS DE ADVIENTO GRATIS

Michaels entregará 500 calendarios de Adviento “Countdown to Craftsmas” por tienda. Incluyen actividades, ideas de decoración y cupones para la temporada navideña. No se exige pagar nada, pero las existencias vuelan. En uno de los ejemplares de cada sucursal viene escondida una tarjeta de US$100, y hay además un premio nacional de US$10,000.

JCPENNEY: GLOBOS DE NIEVE, FREIDORAS Y MÁS

JCPenney abre a las 5 a. m. y obsequiará, en cantidades limitadas, globos de nieve coleccionables del Hogwarts Express, inspirados en Harry Potter. A lo largo de la jornada habrá además rifas y entregas de premios, sin necesidad de gastar.

Hora Premio o beneficio anunciado 5 a. m. Cupones de US$10, US$50 o US$500 de descuento, según el monto mínimo de compra 9 a. m. Freidora de aire Ninja de doble canasta o cupón 1 p. m. Aretes de diamantes cultivados en laboratorio o cupón 5 p. m. Maleta Samsonite de 21 pulgadas o cupón

JCPenney tendrá regalos en diferentes momentos del día (Foto: AFP) / SAUL LOEB

ACADEMY SPORTS + OUTDOORS: TARJETAS SORPRESA

Los primeros 100 clientes de cada tienda podrán recibir una tarjeta con valor sorpresa de entre U$20 y US$500. El reparto sigue el orden de llegada, así que revisa el horario de tu sucursal más cercana.

BASS PRO SHOPS Y CABELA’S: HASTA US$500

Los primeros 50 clientes de 16 años o más que entren el viernes podrán recibir una tarjeta de entre US$10 y US$500. No sirven el mismo día: su vigencia va del 4 al 26 de diciembre.

BEST BUY: COMPRA UNA GIFT CARD DE US$100 PAGANDO SOLO US$60

El viernes 27, los miembros de My Best Buy podrán adquirir una gift card de US$100 por US$60, es decir, pagando US$40 menos. Solo se vende en tiendas físicas y habrá al menos 50 por local. La membresía no cuesta nada y el plástico se puede usar de inmediato.

OTRAS PROMOCIONES DURANTE EL BLACK FRIDAY