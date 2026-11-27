Si todavía estás digiriendo el pavo, el puré de papas y el pie de calabaza del Día de Acción de Gracias, pero quieres empezar a hacer compras y ahorrar dinero, esto es para ti: el viernes 27 de noviembre inició el Black Friday 2026 en todo el país. Como ocurre cada año, las grandes cadenas ya tienen listas sus ofertas para quienes quieren adelantar el shopping navideño, sea para armar la lista de obsequios de los seres queridos o para surtir la cena de Nochebuena o decorar la casa y el jardín de principio a fin. Pero si tienes tiempo en Estados Unidos, seguro sabes que hay algo más que las rebajas habituales: varios comercios entregarán tarjetas de regalo, artículos gratuitos y premios que alcanzan los US$10,000.
Para hacerte con algún premio, en muchos casos no hace falta gastar un centavo; basta con madrugar, hacer fila y llegar a tiempo. Eso sí, ninguna campaña es idéntica a otra. Unas exigen un gasto mínimo o pertenecer a un programa de recompensas, mientras que otras se reservan para los primeros en cruzar la puerta. Conviene entonces conocer los detalles de cada establecimiento antes de salir, sobre todo si piensas ir con toda la familia. Toma lápiz y papel... o un " pantallazo".
TARGET: TARJETAS DE HASTA US$1,000
Target tiene, quizá, uno de los mejores regalos que un comprador en esta época pudiera desear: regalará tarjetas a los primeros 100 clientes elegibles de cada local, con valores de US$25, US$50 o US$100. Además, una persona por sucursal se llevará una de US$1,000. Los establecimientos abren a las 6 a. m. y los boletos se reparten más o menos una hora antes. Ya adentro, el pase debe canjearse durante los primeros 60 minutos de atención. ¿Vale la pena despertar temprano?
|Detalle
|Información
|Fecha
|Viernes 27 de noviembre
|Apertura
|6 a. m., hora local
|Boletos
|Desde aproximadamente las 5 a. m.
|Beneficio
|Tarjetas de US$25, US$50, US$100 y US$1,000
|Compra obligatoria
|No
KOHL’S: KOHL’S CASH Y SORTEO DE US$10,000
Kohl’s abre sus puertas a las 5 a. m. Los primeros 200 clientes de cada tienda participante recibirán un sobre sorpresa con Kohl’s Cash por entre US$5 y US$100. En tanto, el sábado 28 de noviembre, los primeros 200 de cada local podrán llevarse cupones de Sephora at Kohl’s de hasta US$100. Además, del 27 al 30 de noviembre habrá un sorteo con gift cards, paquetes de productos y un premio mayor de US$10,000.
MICHAELS: CALENDARIOS DE ADVIENTO GRATIS
Michaels entregará 500 calendarios de Adviento “Countdown to Craftsmas” por tienda. Incluyen actividades, ideas de decoración y cupones para la temporada navideña. No se exige pagar nada, pero las existencias vuelan. En uno de los ejemplares de cada sucursal viene escondida una tarjeta de US$100, y hay además un premio nacional de US$10,000.
JCPENNEY: GLOBOS DE NIEVE, FREIDORAS Y MÁS
JCPenney abre a las 5 a. m. y obsequiará, en cantidades limitadas, globos de nieve coleccionables del Hogwarts Express, inspirados en Harry Potter. A lo largo de la jornada habrá además rifas y entregas de premios, sin necesidad de gastar.
|Hora
|Premio o beneficio anunciado
|5 a. m.
|Cupones de US$10, US$50 o US$500 de descuento, según el monto mínimo de compra
|9 a. m.
|Freidora de aire Ninja de doble canasta o cupón
|1 p. m.
|Aretes de diamantes cultivados en laboratorio o cupón
|5 p. m.
|Maleta Samsonite de 21 pulgadas o cupón
ACADEMY SPORTS + OUTDOORS: TARJETAS SORPRESA
Los primeros 100 clientes de cada tienda podrán recibir una tarjeta con valor sorpresa de entre U$20 y US$500. El reparto sigue el orden de llegada, así que revisa el horario de tu sucursal más cercana.
BASS PRO SHOPS Y CABELA’S: HASTA US$500
Los primeros 50 clientes de 16 años o más que entren el viernes podrán recibir una tarjeta de entre US$10 y US$500. No sirven el mismo día: su vigencia va del 4 al 26 de diciembre.
BEST BUY: COMPRA UNA GIFT CARD DE US$100 PAGANDO SOLO US$60
El viernes 27, los miembros de My Best Buy podrán adquirir una gift card de US$100 por US$60, es decir, pagando US$40 menos. Solo se vende en tiendas físicas y habrá al menos 50 por local. La membresía no cuesta nada y el plástico se puede usar de inmediato.
OTRAS PROMOCIONES DURANTE EL BLACK FRIDAY
|Tienda
|Qué ofrece
|Condiciones
|Lowe’s
|Cubeta de cinco galones con productos para el hogar; posibilidad de ganar un electrodoméstico de hasta $2,000
|Para miembros de MyLowe’s Rewards en tiendas participantes. La cantidad y el contenido pueden variar.
|Shoe Carnival
|Tarjetas de recompensa de hasta US$1,000 y opciones de ganar zapatos Skechers, Adidas y White Mountain
|Para los primeros 100 clientes. El calzado se entrega en horarios específicos.
|Fleet Farm
|Gorra coleccionable de 2026 y boletos de descuento sorpresa de hasta 50%
|Solo en sucursales participantes.
|Simon
|Vasos de chocolate Feastables Creamy Peanut Butter Snowman gratis
|Para miembros de Simon+, hasta agotar existencias.
|Macy’s
|Bolsa conmemorativa del centenario del desfile de Thanksgiving
|Con compras de al menos US$100 en tiendas, el 27 y 28 de noviembre.
|World Market
|Recompensas de US$20, US$50 o US$100 mediante una búsqueda de piezas de Golden Santa
|Del 1 al 29 de noviembre, con pistas en locales y en su sitio web.