Si planeas salir de compras este viernes 27 de noviembre, conviene que sepas antes a qué hora abre cada tienda. Walmart, Target y Best Buy, entre otras cadenas, cerraron este jueves por Thanksgiving y reabren para el Black Friday. Sin embargo, no todas lo hacen a la misma hora, y algunas tienen horarios distintos según la sucursal o el tipo de membresía. En esta nota te contamos cuándo abren las principales tiendas, para que organices tu recorrido y llegues a tiempo a las ofertas.

El Black Friday en Estados Unidos es un evento comercial que mueve millones de dólares, por lo que las tiendas buscan llamar más clientes a sus locales de distintas maneras: una de ellas es ofreciéndoles regalos (Foto: Getty Images)

HORARIOS DE ATENCIÓN DE LAS TIENDAS EN BLACK FRIDAY EN EE.UU.

Las grandes cadenas abren este viernes 27 de noviembre, la mayoría desde las 6 a.m. hora local. A continuación, los horarios para el viernes 27:

Tienda Apertura Cierre Walmart 6 a. m. 11 p. m.

(en la mayoría) Target 6 a. m. 10 p. m.

(varía por sucursal) Best Buy 6 a. m. 10 p. m. Costco 9 a. m. socios Executive

10 a. m. los demás 8:30 p. m.

(varía por sucursal) Home Depot 6 a. m. 9 p. m. o 10 p. m.

(varía por sucursal) Lowe’s 6 a. m. 10 p. m. Macy’s 6 a. m. 10 p. m. o 11 p. m.

(varía por sucursal) Kohl’s 5 a. m. Medianoche en la mayoría JCPenney 5 a. m. No especificado Dick’s 6 a. m. No especificado

Cabe precisar que el horario puede cambiar según la sucursal, por lo que es recomendable revisar la página de la tienda que planeas visitar este viernes 26 de diciembre.

¿QUÉ ES Y DE DÓNDE VIENE?

El Black Friday es el viernes posterior al Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. Es una jornada en la que tiendas y marcas ofrecen descuentos y condiciones especiales, además de marcar el inicio de las compras navideñas.

El nombre se popularizó en Filadelfia, donde la policía lo usaba para describir el caos de tráfico y multitudes del día después de Thanksgiving.

¿CÓMO APROVECHAR LAS COMPRAS EN BLACK FRIDAY?

Haz una lista: de esta forma comprarás lo que necesitas y evitarás llevar productos solo por el descuento.

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puedes usar herramientas gratuitas como Keepa y CamelCamelCamel para compras en Amazon. Desconfía de las ofertas dudosas: la BBC advierte que algunas “gangas”, por lo que debes dudar.

la BBC advierte que algunas “gangas”, por lo que debes dudar. Revisa que la tienda sea confiable antes de pagar: así reduces el riesgo de fraude.

Cada tienda tiene su horario establecido para comenzar a recibir clientes en el Black Friday (Foto: Getty Images)