Black Friday suele ser uno de los mejores momentos del año para aprovechar descuentos, pero ¿qué sucede si el producto que compraste baja aún más de precio pocos días después? Es posible, porque muchos comercios continúan cambiando sus promociones durante la temporada navideña y hasta el Cyber Monday. En Estados Unidos, ninguna ley federal obliga a las tiendas a reembolsar la diferencia, aunque algunas permiten solicitar un ajuste de precio dentro de cierto plazo. Te contamos qué debes hacer y qué tiendas ofrecen esa opción.

Plazos, condiciones y exclusiones cambian según la tienda, y algunas dejan fuera los precios de Black Friday (Foto: Getty Images)

¿QUÉ PASA SI EL PRECIO BAJA DESPUÉS DE TU COMPRA DE BLACK FRIDAY?

Como lo mencionamos, no existe una regla federal que obligue a las tiendas a devolver la diferencia cuando un producto baja de precio después de la compra. Ese beneficio se llama “price adjustment” (o “price protection”), una política para que la tienda te reembolse la diferencia entre lo que pagaste y el precio actual del mismo artículo, publica The New York Times.

Por lo tanto, si el precio baja después de tu compra, no tienes derecho automático a un reembolso; dependerá de la política de la tienda, y normalmente tienes que pedir el ajuste tú mismo dentro de un plazo.

Entonces, ¿qué hacer?

1. Revisa la política de la tienda antes de reclamar. Los plazos y las exclusiones cambian.

2. Confirma que es el mismo producto; por lo tanto, debe coincidir el modelo, la marca, el tamaño y el color.

3. Ten a la mano el comprobante (recibo o número de pedido).

4. Pide el ajuste dentro del plazo, por chat, teléfono o en tienda. Normalmente no es automático.

5. Si no hay política, considera devolver y recomprar, siempre que estés dentro del plazo de devolución; pero ten en cuenta el riesgo de que se agote el stock, precisa WBALTV.

LAS POLÍTICAS DE LAS TIENDAS

A continuación, una tabla presentando la política de algunas tiendas este 2026. Vale mencionar que siempre debes confirmar en la página oficial de cada establecimiento.

Tienda ¿Qué ofrece? Target Reembolso si su precio baja hasta el 24 de diciembre.

Si compraste en una fecha fuera de esa ventana, solo tienes 14 días. Best Buy Iguala su propio precio más bajo en la mayoría de compras del 30 de octubre al 31 de diciembre.

Si compraste en una fecha fuera de esa ventana, tienes hasta el 15 de enero de 2027. Costco 30 días. Home Depot 30 días.

Se excluyen liquidaciones, pedidos especiales y compras en eventos promocionales. Walmart.com No reembolsa bajadas posteriores de precio en pedidos en línea. Amazon Generalmente no. Apple Excluye reducciones por tiempo limitado y eventos como Black Friday.