La temporada de grandes descuentos en Estados Unidos está por llegar y millones de compradores ya se están preparando. Aunque ambos eventos comerciales prometen rebajas muy atractivas, el Black Friday y el Cyber Monday tienen fechas y características propias que conviene revisar con atención. Para que sepas cuándo son estos días de ofertas y cuáles son sus principales diferencias, sigue leyendo este artículo informativo.

Ambas jornadas de promociones son muy esperadas por los residentes estadounidenses, pues es probable que ciertos artículos y servicios obtengan hasta un 50% de descuento.

Si bien se trata de dos fechas que permiten ahorrar una buena cantidad de dinero, no todas las familias cuentan con los ingresos suficientes para comprar en ambos eventos comerciales. Por lo tanto, intentarán descubrir cuál de estas opciones es la más conveniente.

Muchas familias de EE. UU. tratarán de aprovechar estos descuentos en las fechas señaladas. (Crédito: Jan van der Wolf / Pexels)

Cuándo se dará el Black Friday y el Cyber Monday en EE. UU.

Black Friday se desarrollará este 27 de noviembre. En Estados Unidos, este evento comercial se realiza habitualmente al viernes posterior del Día de Acción de Gracias, celebrada el jueves 26 del mes indicado.

Por su parte, Cyber Monday tiene lugar durante el lunes 30 de noviembre, tres días después de las ofertas presentadas durante el Black Friday.

En la actualidad, cada usuario puede realizar compras online durante el Black Friday y el Cyber Monday. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

En qué se diferencian Black Friday y Cyber Monday

En caso te preguntas qué aspectos diferentes tienen el Black Friday y Cyber Monday si ambos son eventos comerciales, te resaltaré que presentan orígenes y enfoques distintos.

En el caso de Black Friday, se destacó por ser una fecha de grandes descuentos únicamente en tiendas físicas, aunque con el pasar de los años ganó presencia en Internet. Por su parte, Cyber Monday surgió con el propósito de incentivar las compras digitales en este país.

Entonces, ¿en qué evento conviene realizar una compra? Para ello, tendrás que revisar las ofertas ofrecidas en cada jornada y analizar cuál te permite ahorrar más. Black Friday es una buena opción en caso quieras comprar regalos para las fiestas decembrinas, mientras que Black Monday resalta por sus sorprendentes descuentos en la línea tecnológica.