La temporada de compras navideñas en Estados Unidos trae consigo ofertas, pedidos por internet y un aumento de las entregas a domicilio. Sin embargo, mientras millones de consumidores esperan sus compras de Black Friday y Cyber Monday, también hay delincuentes atentos a cualquier oportunidad para llevarse los paquetes que los repartidores dejan frente a las viviendas. Estos ladrones, conocidos como ‘Porch Pirates’, se han convertido en un problema para las autoridades y los compradores, especialmente durante las semanas de mayor actividad comercial del año.

El riesgo no se limita a perder una compra. Las redes dedicadas al robo de paquetes han desarrollado métodos más sofisticados para identificar entregas de productos costosos y conocer los horarios en que llegan a determinadas direcciones. Ante este escenario, especialistas recomiendan tomar medidas sencillas para proteger los pedidos, evitar que queden expuestos y reducir las posibilidades de convertirse en una víctima durante las fiestas.

¿Qué son los ‘Porch Pirates’ y por qué aumentan los robos durante las fiestas?

El término ‘Porch Pirates’ se utiliza en EE.UU. para describir a los delincuentes que roban paquetes dejados por los repartidores en las puertas, porches o entradas de las viviendas. Su actividad suele intensificarse durante la temporada navideña, cuando aumenta considerablemente el volumen de compras por internet y las entregas a domicilio.

De acuerdo con las cifras presentadas en un reportaje de ABC News, alrededor de 58 millones de paquetes fueron robados en EE.UU. durante 2024. Las pérdidas económicas llegaron hasta los US$16.000 millones.

La preocupación también está relacionada con el volumen de dinero que movilizan las principales jornadas comerciales. Black Friday y Cyber Monday se encuentran entre los días de mayores compras del año. Durante el periodo analizado en el reportaje, los consumidores estadounidenses gastaron más de US$26.000 millones en estas fechas.

Las autoridades advierten que algunos de estos delitos no son hechos aislados, sino que pueden estar relacionados con organizaciones criminales que también participan en robos de vehículos, convertidores catalíticos y mercancía de establecimientos comerciales.

¿Cómo evitar que los ‘Porch Pirates’ roben tus paquetes?

Una de las recomendaciones más importantes de los especialistas es evitar que los pedidos permanezcan expuestos durante mucho tiempo. Cuanto menos visibles estén desde la calle, menores serán las oportunidades para que un delincuente los identifique y se los lleve.

Estas son algunas de las medidas mencionadas en el reportaje:

Retira los paquetes lo antes posible: procura recoger tus compras apenas recibas la notificación de entrega. No las dejes durante varias horas frente a tu vivienda.

procura recoger tus compras apenas recibas la notificación de entrega. No las dejes durante varias horas frente a tu vivienda. Utiliza una caja de entrega: los especialistas recomiendan instalar un contenedor discreto y fácil de abrir para el repartidor. De esta manera, el trabajador puede introducir el pedido y dejarlo fuera de la vista de quienes pasan por la calle.

los especialistas recomiendan instalar un contenedor discreto y fácil de abrir para el repartidor. De esta manera, el trabajador puede introducir el pedido y dejarlo fuera de la vista de quienes pasan por la calle. Instala una cámara de seguridad: contar con un dispositivo que vigile la entrada de la vivienda puede ayudarte a supervisar las entregas y tener mayor tranquilidad, especialmente cuando no estás en casa.

contar con un dispositivo que vigile la entrada de la vivienda puede ayudarte a supervisar las entregas y tener mayor tranquilidad, especialmente cuando no estás en casa. Presta atención a los avisos de entrega: revisa las notificaciones de las empresas de mensajería para saber cuándo llega un pedido y organizar su recogida.

Los ‘Porch Pirates’ robaron millones de paquetes en Estados Unidos y las autoridades advierten sobre sus métodos cada vez más sofisticados. | Crédito: Freepik

¿Cómo utiliza UPS la inteligencia artificial para combatir a los ladrones de paquetes?

Las empresas de mensajería también están recurriendo a nuevas tecnologías para reducir los riesgos durante las entregas. UPS cuenta con una herramienta llamada Delivery Defense, que utiliza inteligencia artificial y aprendizaje automático para analizar información relacionada con los envíos.

El sistema asigna una puntuación de confianza a las direcciones, en una escala de 1 a 1.000. Según explicó un representante de la compañía, una puntuación de 1.000 representa el mayor nivel de confianza de que el paquete llegará correctamente a su destino, mientras que uno indica el nivel más bajo.

Esta información permite identificar posibles dificultades y ofrecer alternativas a los comercios para aumentar las probabilidades de que las compras lleguen de manera segura a sus destinatarios.

¿Cómo operan las redes que roban paquetes en Estados Unidos?

Los delincuentes también han encontrado formas más sofisticadas de identificar los pedidos que tienen mayor valor. Un caso investigado en Long Island, Nueva York, mostró cómo una presunta red criminal habría accedido ilegalmente a la información de la red de entregas de FedEx para conocer cuándo se dejarían teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos.

Según los fiscales, los integrantes de esta organización podían identificar posibles productos de valor mediante características como el precio y las dimensiones de los paquetes. De esa manera, sabían qué entregas podían contener teléfonos u otros aparatos electrónicos.

La investigación permitió detener a 14 personas presuntamente vinculadas con esta red. Además, las autoridades recuperaron más de 200 teléfonos celulares y decenas de miles de dólares en efectivo. Los investigadores sostuvieron que los artículos robados eran comercializados internacionalmente.

FedEx señaló que su prioridad es ofrecer un servicio de entrega seguro y confiable, y que continuará colaborando con las autoridades para perseguir a quienes intenten utilizar indebidamente la información de sus clientes.

Expertos revelan cómo proteger tus paquetes durante Black Friday, Cyber Monday y las compras navideñas. | Crédito: Pexels

¿Qué hacer si descubres que alguien intenta robar un paquete de tu casa?

Los especialistas también advierten que estos incidentes pueden terminar en situaciones peligrosas. En 2024, un residente de Queens, Nueva York, se enfrentó a un presunto ladrón de paquetes con un bate de béisbol, después de que su vecindario fuera víctima de varios robos.

Otro caso ocurrió en Atlanta, donde dos adolescentes recibieron disparos cuando presuntamente intentaban llevarse un paquete de una vivienda. El propietario terminó enfrentando dos cargos de agresión agravada.

Las autoridades recordaron que las leyes sobre el uso de la fuerza para proteger una propiedad dependen de la jurisdicción. En Georgia, por ejemplo, no está permitido recurrir a fuerza letal únicamente para impedir el robo de un paquete, salvo que se presenten determinadas circunstancias, como un ingreso violento a la vivienda o la inminencia de un delito grave con uso de fuerza.

Por ello, si detectas que alguien intenta llevarse una entrega, evita enfrentarlo físicamente. Es preferible comunicarte con las autoridades y proporcionar las imágenes de las cámaras de seguridad u otra información que pueda ayudar en la investigación.