La llegada de diciembre despierta una de las expectativas más populares de la temporada de invierno en Estados Unidos: disfrutar de una Navidad cubierta de nieve. Mientras millones de personas se preparan para las celebraciones del 25 de diciembre, quienes viven en las zonas más frías del país comienzan a preguntarse si este año podrán despertar con un paisaje completamente blanco. Sin embargo, ¿qué regiones tienen mayores posibilidades de registrar nieve durante las fiestas y cuáles podrían quedarse sin ese escenario invernal?

De acuerdo con el pronóstico estacional del Farmers’ Almanac para el invierno 2026-2027, el panorama climático contempla tormentas en el sur, episodios de frío en el norte y condiciones variables en el noreste. Aunque todavía no existe un pronóstico definitivo para el día de Navidad, las tendencias climáticas y los registros históricos permiten identificar algunas de las regiones con mejores perspectivas de conservar nieve hasta el 25 de diciembre.

¿Qué regiones de EE.UU. podrían tener una Navidad blanca en 2026?

El pronóstico de temporada del Farmers’ Almanac anticipa diferentes escenarios según la ubicación geográfica. Mientras algunas zonas del norte y las áreas montañosas presentan condiciones históricamente favorables, otras dependerán de la llegada simultánea de precipitaciones y temperaturas suficientemente bajas.

Estas son las perspectivas para las principales regiones del país:

Noreste y Nueva Inglaterra: las localidades del interior y del norte tienen mejores posibilidades de conservar nieve. En las comunidades costeras existe mayor incertidumbre debido a la posibilidad de lluvia o precipitaciones mixtas.

las localidades del interior y del norte tienen mejores posibilidades de conservar nieve. En las comunidades costeras existe mayor incertidumbre debido a la posibilidad de lluvia o precipitaciones mixtas. Grandes Lagos, valle de Ohio y Medio Oeste: podrían registrarse intervalos de nieve, aunque los periodos de temperaturas más templadas podrían derretir parte de la acumulación antes de Navidad.

podrían registrarse intervalos de nieve, aunque los periodos de temperaturas más templadas podrían derretir parte de la acumulación antes de Navidad. Estados del centro-norte: se esperan posibles episodios de frío y nevadas alternados con periodos de deshielo. La presencia de nieve durante las fiestas dependerá del momento en que ocurran estos cambios.

se esperan posibles episodios de frío y nevadas alternados con periodos de deshielo. La presencia de nieve durante las fiestas dependerá del momento en que ocurran estos cambios. Sureste: el patrón estacional más húmedo podría favorecer las precipitaciones, pero una Navidad con nieve necesitaría que el aire frío coincidiera con la llegada de una tormenta.

el patrón estacional más húmedo podría favorecer las precipitaciones, pero una Navidad con nieve necesitaría que el aire frío coincidiera con la llegada de una tormenta. Centro-sur: aunque se anticipa una trayectoria activa de tormentas, esto no garantiza una celebración navideña con nieve. Será importante que las temperaturas desciendan mientras se producen las precipitaciones.

aunque se anticipa una trayectoria activa de tormentas, esto no garantiza una celebración navideña con nieve. Será importante que las temperaturas desciendan mientras se producen las precipitaciones. Noroeste: las zonas montañosas tienen mejores perspectivas de nieve que las comunidades ubicadas en las tierras bajas. El panorama estacional todavía presenta variaciones.

las zonas montañosas tienen mejores perspectivas de nieve que las comunidades ubicadas en las tierras bajas. El panorama estacional todavía presenta variaciones. Suroeste: las Montañas Rocosas del sur cuentan con una señal estacional favorable para las nevadas en zonas elevadas. Sin embargo, las localidades de menor altitud no necesariamente tendrán las mismas condiciones.

Un aspecto importante es que la ubicación específica puede cambiar considerablemente las posibilidades de disfrutar de una Navidad blanca. Un pueblo situado en las montañas podría amanecer cubierto de nieve, mientras que otra localidad cercana, pero ubicada en un valle, podría registrar condiciones completamente diferentes.

El pronóstico de Navidad 2026 identifica las regiones de Estados Unidos donde la nieve podría permanecer durante las fiestas. | Crédito: Pexels

¿Qué lugares tienen mayores posibilidades históricas de recibir nieve en Navidad?

Los registros climáticos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) permiten identificar las zonas donde la nieve suele estar presente durante las fiestas.

Según su guía sobre la Navidad blanca, las Montañas Rocosas, Sierra Nevada, gran parte de Idaho, Minnesota, Maine, el norte del estado de Nueva York y algunas áreas de los montes Allegheny figuran entre los lugares con mejores antecedentes históricos.

Esta información se basa en los registros climáticos del periodo 1991-2020. Por ello, permite reconocer dónde es más habitual encontrar nieve durante el 25 de diciembre, pero no representa una probabilidad calculada específicamente para la Navidad de 2026.

La Navidad blanca en Estados Unidos dependerá de las temperaturas, las tormentas invernales y la acumulación de nieve antes del 25 de diciembre. | Crédito: Pexels

¿Cuándo se podrá conocer el pronóstico definitivo para Navidad 2026?

Todavía es temprano para determinar qué ciudades de Estados Unidos tendrán una Navidad blanca. A medida que se acerque el 25 de diciembre, los pronósticos locales permitirán conocer con mayor precisión si las tormentas y las temperaturas favorecerán las nevadas o si la nieve acumulada podría derretirse antes de las celebraciones.

La NOAA recomienda consultar los pronósticos meteorológicos locales durante los siete días previos a Navidad, cuando las condiciones podrán anticiparse con mayor confiabilidad.