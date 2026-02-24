El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, restó gravedad a los videos que se volvieron virales y que muestran a personas lanzando bolas de nieve a agentes del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD) durante la tormenta invernal. Para el alcalde, lo ocurrido en Washington Square Park no fue un delito, sino simplemente “una pelea de bolas de nieve”. Consultado sobre si coincidía con la jefa policial Jessica Tisch, quien calificó el incidente como “criminal”, Mamdani respondió que había visto los videos y quiso comenzar reconociendo el trabajo de los oficiales.

“He visto videos de chicos tirando bolas de nieve a miembros del NYPD en Washington Square Park. Y primero quiero decir que los agentes han estado en la primera línea ayudando a nuestra ciudad a responder a esta tormenta de nieve”, dijo a los periodistas.

El alcalde destacó que los policías y otros trabajadores municipales mantuvieron a salvo a los neoyorquinos en medio de condiciones extremas.

“Han estado manteniendo a los neoyorquinos seguros y también han sido clave en nuestros esfuerzos por cuidar a la ciudad en este tipo de situaciones… Ellos y toda nuestra fuerza laboral merecen ser tratados con respeto”, afirmó.

El alcalde aseguró que no se trató de un acto criminal, sino de un juego entre jóvenes, aunque pidió respeto para los oficiales. (Foto: Eyewitness News ABC7NY / YouTube)

“La única persona de la fuerza laboral de la ciudad que merece recibir una bola de nieve soy yo”, agregó el alcalde.

Las declaraciones provocaron la reacción inmediata de los sindicatos policiales. Según el New York Post, el presidente de la Asociación Benéfica de la Policía de la Ciudad de Nueva York, Patrick Hendry, calificó las imágenes como “inaceptables y escandalosas”.

“Los individuos involucrados deben ser identificados, arrestados y acusados de agresión a un oficial de policía. Y todos nuestros líderes de la ciudad deben condenar este ataque despreciable”, señaló.

Mamdani, sin embargo, mantuvo su postura cuando se le insistió sobre las críticas del sindicato.

“Por los videos que he visto, no”, respondió al ser preguntado si se trataba de un delito. “Parece una pelea de bolas de nieve”.

Cuando se le dijo que en las grabaciones también aparecen adultos, el alcalde se limitó a decir: “Por el video que vi, parecían chicos en una pelea de nieve”.

Horas antes, el alcalde ya había abordado el tema en redes sociales, después de que la comisionada Tisch anunciara una investigación.

“He visto los videos de chicos lanzando bolas de nieve a agentes del NYPD en Washington Square Park”, escribió Mamdani en la red social X.

“Los oficiales, como todos los trabajadores de la ciudad, han estado afuera durante una tormenta histórica, manteniendo seguros a los neoyorquinos y el tránsito en movimiento. Trátenlos con respeto. Si alguien va a recibir una bola de nieve, que sea yo”.

I’ve seen the videos of kids throwing snowballs at NYPD officers in Washington Square Park.



Officers, like all city workers, have been out in a historic blizzard, keeping New Yorkers safe and cars moving.



Treat them with respect. If anyone’s catching a snowball, it’s me. — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) February 24, 2026

La gobernadora del estado, Kathy Hochul, adoptó un tono mucho más duro y emitió un comunicado criticando lo ocurrido.

“Nuestros oficiales del NYPD ponen su vida en riesgo para protegernos todos los días. Nunca es aceptable lanzar nada a un agente de policía, punto”, afirmó.

Su mensaje va en contra de lo declarado por el alcalde y se alinea con lo dicho por la comisionada Tisch, quien señaló vía X que “el comportamiento que se ve es inaceptable y es criminal. Nuestros detectives están investigando este asunto”.

Pelea de bolas de nieve en Nueva York termina con policías agredidos: ¿qué pasó exactamente?

La policía de Nueva York investiga un incidente ocurrido en Washington Square Park, donde varios oficiales fueron atacados con bolas de nieve durante la tormenta invernal.

Según videos captados en el lugar, los agentes fueron blanco de lanzamientos desde varias direcciones, llegando incluso a ser empujados y agredidos físicamente.

The Independent informa que, como resultado, varios policías fueron trasladados a un hospital en condición estable tras recibir impactos en el rostro, aunque no se han realizado arrestos hasta el momento.

El alcalde se limitó a pedir respeto para los oficiales, restando importancia a la gravedad de los hechos. (Foto: AFP)

El suceso generó una gran controversia política, ya que críticos del alcalde Mamdani señalan el ataque como una supuesta evidencia de la pérdida de respeto hacia las autoridades bajo su administración.

El alcalde se limitó a pedir respeto para los oficiales, restando importancia a la gravedad de los hechos en un intento por calmar la situación.

