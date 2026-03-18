El proceso para obtener la residencia permanente en Estados Unidos sigue siendo una carrera de paciencia para miles de inmigrantes. Cada mes, el Departamento de Estado publica su esperado boletín de visas, un documento clave que define si una solicitud puede avanzar o si deberá seguir en pausa. Para abril de 2026, el panorama no cambia demasiado: la demanda continúa superando ampliamente el número limitado de visas disponibles por ley federal, lo que mantiene largas listas de espera en varias categorías familiares. Este informe no solo guía a quienes aplican desde el extranjero, sino también a quienes ya están dentro del país ajustando su estatus migratorio, marcando el ritmo de uno de los procesos más importantes para quienes buscan la residencia permanente.

¿Cómo funciona el boletín de visas?

El boletín de abril establece dos fechas fundamentales que todo solicitante debe entender. Por un lado, están las “Final Action Dates”, que determinan cuándo se puede aprobar una residencia. Por otro, las “Dates for Filing”, que indican cuándo puedes enviar tu solicitud. Dependiendo de la categoría y el país de origen, estas fechas pueden marcar la diferencia entre avanzar o seguir esperando.

El Departamento de Estado de EE.UU. confirma que la alta demanda mantiene estancados muchos casos. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

Este sistema responde a límites anuales fijados por el Congreso: aproximadamente 226,000 visas familiares y al menos 140,000 visas por empleo en todo el mundo, además de topes por país que generan retrasos más largos en naciones con alta demanda.

Las demoras para abril de 2026 (familia)

Según el boletín, así se encuentran algunas de las principales categorías familiares:

F1 (hijos solteros mayores de ciudadanos)

México: febrero de 2007

Otros países: mayo de 2017

F2A (cónyuges e hijos menores de residentes)

México: febrero de 2023

Otros países: febrero de 2024 (en muchos casos al corriente para aplicar)

F2B (hijos solteros mayores de residentes)

México: febrero de 2009

Otros países: mayo de 2017

F3 (hijos casados de ciudadanos)

México: mayo de 2001

Otros países: diciembre de 2011

F4 (hermanos de ciudadanos)

México: abril de 2001

Otros países: junio de 2008

¿Qué significan estas fechas?

Estas fechas indican que solo los solicitantes cuya petición fue presentada antes de esos años pueden avanzar hacia la residencia. En términos simples, hay casos que llevan más de 20 años en espera, especialmente en categorías como F3 y F4.

Boletín de visas de Abril 2026. | Crédito: Elaborado por Inmigrando con Kathia / Facebook

Un sistema bajo presión

El boletín de abril deja claro que el sistema migratorio sigue bajo una fuerte presión. La combinación de límites legales estrictos y alta demanda provoca que incluso pequeños avances en las fechas sean significativos pero también inciertos. El propio Departamento de Estado advierte que el progreso de un mes no garantiza que continúe en los siguientes.

Lo que debes tener en cuenta

Si estás esperando una visa por lazos familiares, este boletín es tu referencia mensual obligatoria. Puede abrirte una puerta para avanzar… o confirmar que aún te toca esperar. Por eso, más que nunca, seguir de cerca cada actualización es clave para no perder oportunidades cuando tu fecha finalmente llegue.

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