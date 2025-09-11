Si sueñas con asistir al Mundial 2026, debes estar atento: el proceso para conseguir entradas ya arrancó y el primer paso es participar en el sorteo preferente de Visa, que te da acceso anticipado a la compra de boletos. Aquí te explico los requisitos, fechas y pasos clave para no quedarte fuera.
Fechas y horarios del sorteo preferente de Visa
Periodo de participación: del 10 al 19 de septiembre de este año.
Horarios de inicio y cierre:
- 11:00 am (hora del Este, EE.UU.)
- 8:00 am (hora del Pacífico, EE.UU.)
- 9:00 am (Ciudad de México)
- 17:00 (hora central europea)
Solo podrán participar titulares de tarjeta Visa (débito, crédito o prepagada recargable habilitada con 3D Secure) vigente y válida.
Pasos para inscribirte
Antes del periodo de participación (opcional, pero recomendado):
- Entra a FIFA.com/tickets y haz clic en el ícono de persona (arriba a la derecha).
- Si no tienes un FIFA ID, selecciona “INSCRIBIRSE” y completa el registro.
- Si ya tienes cuenta, inicia sesión, ve a “Mi cuenta” y verifica o actualiza tu información.
Durante el periodo de participación:
- Ingresa a FIFA.com/tickets cuando abra el sorteo.
- Si tienes FIFA ID, haz clic en el botón de inscripción, inicia sesión y sigue las instrucciones para configurar tu cuenta de boletos.
- Si aún no tienes cuenta, regístrate en ese momento y crea tu cuenta de boletos.
- Confirma tu participación en el sorteo preferente de Visa.
Resultados y compra de boletos
- Notificaciones de resultados: a partir del 29 de septiembre.
- Asignación de horarios de compra: inicia el 1 de octubre.
- Si resultas elegido, recibirás un correo hasta 48 horas antes de tu horario asignado.
- Revisa también las carpetas de spam o correo no deseado y mantén habilitados los correos de FIFA hasta finales de octubre.
- Los boletos estarán disponibles por orden de llegada, sujetos a disponibilidad y a los términos y condiciones de FIFA.
Otras fases de venta y paquetes
Si no participas en el sorteo preferente o no eres seleccionado, no te preocupes: FIFA anunciará fases posteriores de venta en su web oficial. Además, existen paquetes de hospitality (boletos incluidos) disponibles en FIFAworldcup.com/hospitality.
Visa para viajar
Tener un boleto no es requisito para solicitar una visa a EE.UU., Canadá o México, y obtenerla no garantiza la compra de entradas. Es tu responsabilidad conocer la documentación y requisitos médicos para ingresar a los países sede.
