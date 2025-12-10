Con la llegada de la época navideña, muchos trabajadores están a la expectativa de recibir un bono que les ayudará a solventar muchos gastos este mes de diciembre. Si bien, no todas las empresas o empleadores los entregan, ¿quiénes realmente reciben su aguinaldo por Navidad y cuándo? Averígualo a continuación.

¿QUÉ ES EL BONO DE NAVIDAD EN EE.UU.?

En Estados Unidos, el bono de Navidad es un beneficio que las empresas o empleadores pueden ofrecer a su equipo durante las fiestas decembrinas. Aunque no todos lo entregan, este puede otorgarse de diversas formas:

Un cheque o una suma de dinero adicional al salario. La cantidad que entregue dependerá del empleador.

La cantidad que entregue dependerá del empleador. Un día extra de vacaciones. También puede ofrecer al trabajador tiempo libre para realizar actividades.

También puede ofrecer al trabajador tiempo libre para realizar actividades. Un presente. Puede ser alimentos (pavos, jamones y postres), vales de regalo (entrada a centros de relajación o spas), entradas para eventos deportivos o parques temáticos, etc.

La bonificación suele darse en efectivo o cheques, pero también de otras formas (Foto: Freepik)

¿CUÁNDO SE COBRA EL BONO NAVIDEÑO Y QUÉ CANTIDAD SE ENTREGA?

Al ser conocido como el “salario de 13 meses”, el aguinaldo de Navidad en EE.UU. se entrega a los trabajadores al final del año. Cada empleador determinará en qué momento del mes de diciembre lo otorga.

Para determinar el monto, dependerá del tamaño de la compañía, sus recursos y su rendimiento financiero. “Se estima que el aguinaldo promedio ronda los US$1,900. El rango puede oscilar entre US$100 y US$5,000, ya que técnicamente se considera un regalo, por lo que puede ser lo que la empresa decida ofrecer. La regla general es esperar entre el 2% y el 5% del salario”, publica Go Ranking Rates.

¿QUIÉNES RECIBEN EL BONO POR NAVIDAD EN ESTADOS UNIDOS?

El bono de Navidad en EE.UU. no es obligatorio por ley; por lo tanto, se da solo a quienes el empleador decide incluir en su política de bonos. En la práctica, lo reciben sobre todos los trabajadores de empresas privadas que tienen un programa formal de bonificación de fin de año.

En algunas ocasiones se entrega a los empleados en puestos profesionales o de oficina y en compañías con buenos resultados financieros; es decir, para premiar desempeño y retener talento.

Normalmente, no lo reciben los empleados del sector público, ya que está restringido o prohibido. En estos casos, como mucho se dan pequeños obsequios simbólicos.

Un joven celebra con varios billetes de 100 dólares en mano. (Foto: Freepik)

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!