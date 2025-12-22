El gobierno de Estados Unidos ha implementado una medida urgente que está dirigida a los inmigrantes calificados como “indocumentados”. Sucede que se les pretende brindar un mayor incentivo económico si aceptan abandonar el país antes de que finalice el presente año. A continuación, te revelaré los detalles sobre el ‘Bono de Salida’.

En un principio, los inmigrantes que optaban por autodeportarse mediante la aplicación CBP Home recibirían $1,000; sin embargo, la secretaria de Homeland Security, Kristi Noem, anunció que este monto se incrementará a $3,000.

“Durante la temporada navideña, el contribuyente estadounidense está triplicando el incentivo para salir voluntariamente del país, ofreciendo este bono de salida, pero solo hasta finales de año”, fueron las palabras de la funcionaria Noem.

Esta medida renovada tiene como objetivo que los extranjeros opten por abandonar EE.UU. y regresar a sus países de origen antes del 31 de diciembre del 2025, pero no sería el único beneficio que percibirían.

Los ciudadanos migrantes que tengan multas o sanciones civiles pendientes por infracciones cometidas durante su estadía en este país, podrán beneficiarse de la anulación total de dichas deudas si deciden acogerse a la salida voluntaria.

En caso usted no cuente con estatus legal en el territorio estadounidense y desea aceptar esta iniciativa, las autoridades indican que el proceso es totalmente gratuito y no es necesario presentarse ante un juez migratorio.

Qué ocurre si no tengo estatus legal en EE.UU. y soy detenido por inmigración

En caso los agentes de ICE o CBP te detiene en alguna zona de Estados Unidos y determinan que no tienes estatus, te arrestarían de manera inmediata y te trasladarían a un centro de detención. Acto seguido, se iniciaría un proceso de removal (deportación) en tu contra.

Tu expulsión de este país puede ser inmediata o demoraría por un buen tiempo. En ciertos casos, te podrían entregar un ‘Notice to Appear’ (NTA) con el propósito de que te presentes ante un juez.

