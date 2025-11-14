Los agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) que trabajaron sin remuneración durante el cierre del gobierno, que duró 43 días, recibirán bonos de US$10,000, así lo anunció Kristi Noem, secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), este jueves 13 de noviembre de 2025. Si bien, la bonificación se entregará a los oficiales de la TSA en todo Estados Unidos, muchos se preguntan quiénes serán exactamente los beneficiados. A continuación, lo que necesitas saber.

Antes, el comunicado de Noem: “Me complace anunciar que, bajo la presidencia de Trump, estamos otorgando una bonificación de 10,000 dólares a los oficiales de la TSA en todo el país que se destacaron durante el cierre del gobierno de los demócratas. Garantizaron que Estados Unidos no se cerrara, sin importar cuánto desearan los demócratas que los estadounidenses promedio sintieran el dolor. Su patriotismo anónimo merece reconocimiento. El presidente Trump y yo estamos muy agradecidos con estos patriotas”.

Kristi Noem agradece la resiliencia de la TSA y otorga bono de US$10,000 tras el cierre más largo de EE.UU. (Foto: Mikaela McGee / DHS)

¿QUÉ AGENTES DE LA TSA RECIBIRÁN EL BONO DE US$10,000?

Los bonos de US$10,000 se entregarán a los agentes de la TSA que continuaron trabajando sin recibir su salario habitual durante el prolongado cierre del gobierno de EE.UU., que comenzó el 1 de octubre y terminó el 12 de noviembre de 2025, exactamente 43 días. Vale precisar que este monto se sumará al pago de sueldo adeudado que también les entregarán tras el cierre.

Al haber miles de oficiales de la TSA en todo el país norteamericano, varios de ellos se preguntan quiénes se harán acreedores de esa bonificación, toda vez que no todos trabajaron por ese lapso, sino unos cuantos días o semanas.

El pago extraordinario está dirigido a los funcionarios que trabajaron sin remuneración durante el cierre del gobierno; es decir, a quienes laboraron horas extras, apoyaron a otros compañeros y garantizaron que el público pudiera desplazarse con total normalidad. “Fueron un ejemplo: ayudaron a las personas, trabajaron turnos adicionales, apoyaron con el transporte de las personas que iban y venían del trabajo”, precisó Noem.

Durante su discurso en Houston, la secretaria del DHS destacó ejemplos de servicio extraordinario en el Aeropuerto Intercontinental George Bush:

El oficial de la TSA Reiko Walker, con 20 años de servicio y parte de la Fuerza Nacional de Despliegue de la TSA, tuvo asistencia perfecta durante el cierre y cubrió turnos adicionales. Al cabo de seis semanas, trabajó voluntariamente el doble de lo que estaba programado originalmente.

La oficial de la TSA Ashley Richardson, otra oficial con asistencia perfecta. Después de meses de sobresalir en su trabajo, planeaba mudarse a su propio apartamento, pero tuvo que cancelar la mudanza debido al cierre del gobierno de los demócratas

De acuerdo con Reuters, el cierre del gobierno obligó a 13,000 controladores de tráfico aéreo y 50,000 agentes de la TSA a trabajar sin cobrar. Pese a que se contó con el apoyo de este personal – calificado como “ejemplar” –, los problemas igual se presentaron, entre ellos el retraso o cancelación de decenas de miles de vuelos por falta de controladores aéreos, así como largas colas de seguridad.

A pesar de que el DHS informó que para la entrega del bono se contempla el trabajo ejemplar de sus agentes, no hay una lista que detalle los criterios de elegibilidad ni la cantidad de beneficiarios para saber de cuánto dinero se habla; por lo que generó críticas en un sector.

Agentes de la TSA trabajaron sin remuneración el primer día del cierre parcial del gobierno estadounidense, en el aeropuerto LAX de Los Ángeles, California, el 22 de diciembre de 2018 (Foto: Mark Ralston / AFP)

¿DE DÓNDE PROVIENEN LOS FONDOS PARA EL PAGO DE LA BONIFICACIÓN DE US$10,000?

En el comunicado de prensa que emitió el Departamento de Seguridad Nacional, el 13 de noviembre, el dinero para los pagos de las bonificaciones provienen de los fondos remanentes del año fiscal 2025.

“Estos fondos están disponibles gracias al compromiso del presidente Trump y la secretaria Noem con la responsabilidad fiscal, lo que ha permitido al DHS ahorrar al contribuyente estadounidense más de 13,200 millones de dólares desde que el mandatario regresó al cargo”, se lee.

Viajeros hacen fila en un control de seguridad del Aeropuerto Internacional O'Hare de Chicago, Illinois, el 7 de noviembre de 2025 (Foto: Kamil Krzaczynski / AFP)

¿POR QUÉ OCURRIÓ EL CIERRE DEL GOBIERNO FEDERAL?

El presidente Donald Trump cerró el gobierno federal el 1 de octubre de 2025, luego de que el Congreso no logró aprobar una ley de financiamiento para el nuevo año fiscal. ¿Por qué no hubo un consenso en el Parlamento? Debido al desacuerdo entre republicanos y demócratas respecto a los subsidios para la Ley de Asistencia Asequible (Obamacare) y otros aspectos del presupuesto.

Mientras que Trump y los republicanos buscaban aprobar una ley de financiamiento temporal sin prorrogar esos subsidios, los demócratas exigían que se mantuvieran.

El cierre de gobierno culminó el 12 de noviembre de 2025 tras una votación en la Cámara de Representantes (222 a favor y 209 en contra) y la firma de Trump del acuerdo de financiamiento, permitiendo la reapertura de la administración pública hasta el 30 de enero de 2026.

Una mujer pasa por un control de seguridad de la TSA el 7 de mayo de 2025, durante el primer día de vigencia del requisito de Real ID para quienes vuelan dentro de Estados Unidos (Foto: Kena Betancur / AFP)

