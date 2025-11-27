El pasado 13 de noviembre de 2025, la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Kristi Noem, anunció la entrega de un bono de US$10,000 para los agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) que trabajaron sin remuneración durante el cierre del gobierno, que duró 43 días. La noticia emocionó a los oficiales de la agencia federal, pero en aquella oportunidad no se dio a conocer cuándo se harían los pagos. Por tal motivo, Mag El Comercio te detalla la fecha que llegará ese dinero a manos de los agentes.

Vale precisar que el cierre del gobierno obligó a varios controladores de tráfico aéreo y agentes de la TSA a trabajar sin cobrar; y aunque se contó con el apoyo de este personal, los problemas – como el retraso o cancelación de decenas de miles de vuelos y largas colas de seguridad – igual se presentaron.

Noem agradeció el compromiso de los agente de la TSA por trabajar sin remuneración durante 43 días (Foto: Tia Dufour / Flickr de DHS) / Tia Dufour

¿CUÁNDO PAGARÁN LOS BONOS DE US$10,000 A LOS AGENTES DE LA TSA?

A través de un comunicado del Departamento de Transporte (DOT, por sus siglas en inglés), se dio a conocer que los bonos serán enviados a más tardar el 9 de diciembre de este 2025. Por tal motivo, si fuiste uno de los agentes beneficiados recibirás una notificación durante la última semana de noviembre; es decir, a partir del 24, en el que te informarán sobre el cheque que recibirás.

“Estos hombres y mujeres patriotas no fallaron ni un segundo y mantuvieron a los pasajeros seguros durante el cierre (…). Este premio reconoce su dedicación y un sincero agradecimiento por su gran esfuerzo al servicio de la nación”, señaló el secretario de Transporte de EE. UU., Sean P. Duffy.

En tanto, el titular de la Administración Federal de Aviación (FAA), Bryan Bedford, dijo estar orgulloso y agradecido con el personal de tráfico aéreo que trabajó “durante desafíos operativos extraordinarios para mantener el NAS (sistema nacional del espacio aéreo) funcionando de forma segura durante el cierre gubernamental más prolongado. Su dedicación representa el más alto nivel de servicio público”.

El DHS precisó las fechas clave para la entrega de su cheque de US$10,000 (Foto: Tia Dufour / Flickr de DHS) / Tia Dufour

DESTINARÁN MÁS RECURSOS PARA IMPLEMENTATR LA TSA

En su discurso desde el Aeropuerto Internacional de Minneapolis-Saint Paulen, en Minnesota, Noem informó que la administración Trump destinará US$1,000 millones a la TSA para mejorar las operaciones de la agencia.

Adelantó que comprarán nuevos equipos de escaneo, de rayos X y de tecnología avanzada de imágenes.

Los agentes del TSA saludando a Noem en el Aeropuerto Internacional de Minneapolis-Saint Paulen, en Minnesota (Foto: Tia Dufour / Flickr de DHS) / Tia Dufour

