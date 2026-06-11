Brasil vs. Marruecos es uno de los partidos más esperados del Mundial 2026 en el área de Nueva York y Nueva Jersey, y se jugará el sábado 13 de junio en el MetLife Stadium. Para miles de hinchas que viven en la ciudad o que llegarán ese día a Manhattan, Queens, Brooklyn o el Bronx, el Metro de Nueva York será la forma más rápida de moverse. Pero la MTA ya confirmó trabajos de mantenimiento y desvíos de ruta que afectarán varias líneas clave, justo el mismo fin de semana del encuentro. Por eso es fundamental revisar con anticipación qué trenes cambian su recorrido y qué estaciones tendrán cierres parciales o servicio reducido.

Mira también: La MTA ha realizado ajustes en cuatro líneas del Metro de Nueva York y también en estos buses

Los cambios en el subway para el 13 junio incluyen suspensiones parciales, paradas omitidas, trenes que funcionarán como locales en lugar de expresos y shuttles reemplazados por buses. Esto impacta a líneas muy usadas por residentes y turistas que se mueven entre Manhattan y Queens, como la 7 y la E, así como servicios importantes hacia el Bronx y Brooklyn, como la 1, 4, 5, 6, R, N, Q y los trenes S. Si vas a salir desde barrios latinos de Queens, como Jackson Heights, Corona o Elmhurst, o desde zonas del Bronx y Brooklyn con alta población hispana, estos ajustes pueden alargar tu viaje al estadio o a los fan zones en la ciudad.

Además del flujo de aficionados rumbo al MetLife Stadium, la propia MTA advierte que el fin de semana del partido se cruzan varias obras de mantenimiento de vías, mejoras de estaciones y reemplazo de equipos. Eso significa que no solo habrá más gente en los trenes y estaciones, sino que algunas conexiones habituales podrían no estar disponibles o funcionar con menos frecuencia. En la práctica, moverse por Nueva York ese viernes y sábado exigirá salir con más tiempo, revisar alternativas de ruta y, en algunos casos, combinar Metro con buses locales o shuttles especiales.

Este artículo reúne en un solo lugar todos los cambios confirmados en el Metro de Nueva York para el fin de semana de Brasil vs. Marruecos: qué líneas se ven afectadas, qué estaciones estarán cerradas o con servicio limitado y qué opciones de viaje sugiere la propia MTA. La información está organizada en tablas por línea (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, E, F, D, R, N, Q, L, J, M y los shuttles S), para que puedas localizar rápidamente tu estación de origen o de destino. Así podrás saber, por ejemplo, si tu tren habitual pasará por tu parada, si tendrás que cambiar de andén o si te conviene caminar a otra estación cercana.

Si vives en Nueva York, viajas todos los días al trabajo o estarás visitando la ciudad ese fin de semana, revisar estos cambios antes de salir puede ahorrarte retrasos, transbordos innecesarios y esperas en andenes llenos. Planificar tu ruta con estas modificaciones en mente es clave para llegar a tiempo al partido, a tu turno de trabajo o simplemente para moverte por la ciudad sin sorpresas. A continuación, revisa los ajustes línea por línea y las alternativas recomendadas para el 13 y 14 de junio.

El Metro de Nueva York será fundamental durante el Mundial 2026, pues será el medio de transporte más usado en la Gran Manzana (Foto: AFP)

Staten Island Railway (SIR)

Fechas y horario Zona / tramo Tipo de cambio Estaciones afectadas Detalle del servicio Alternativas principales 13–15 de junio, de 1:15 a. m. del sábado a 4:00 a. m. del lunes Staten Island, entre Jefferson Av y Huguenot Suspensión parcial Sin tren entre Jefferson Av y Huguenot El SIR opera en dos secciones: 1) entre St George y Jefferson Av; 2) entre Huguenot y Tottenville. Transbordo entre el SIR y buses en Jefferson Av y/o Huguenot.

Línea 7

Fechas / vigencia Zona / sentido Tipo de cambio Estaciones afectadas Detalle del servicio Alternativas principales Hasta junio de 2026 Queens, trenes 7 hacia Flushing Parada omitida 103 St–Corona Plaza Los trenes hacia Flushing no paran en 103 St–Corona Plaza. Usar Junction Blvd o 111 St. Para llegar a 103 St, tomar el 7 hasta 111 St y trasbordar a un tren hacia Manhattan; para salir, tomar el 7 hasta Junction Blvd y trasbordar hacia Flushing. 13 de junio, sábado, 3:45 a. m.–2:00 p. m. Queens, trenes 7 hacia Flushing Paradas omitidas 82 St, 90 St, 103 St, 111 St Los trenes hacia Flushing se saltan estas estaciones. Frecuencia aproximada de 8 minutos entre 6 a. m. y 2 p. m. Para estas estaciones, tomar el 7 hasta Junction Blvd o Mets–Willets Point y trasbordar a un tren hacia Manhattan; desde las estaciones afectadas, tomar el 7 hasta Junction Blvd o 74 St–Broadway y trasbordar hacia Flushing. Hasta primavera de 2027 Queens, trenes 7 hacia Flushing Paradas omitidas 52 St, 69 St Los trenes hacia Flushing se saltan estas estaciones de forma prolongada. Usar 46 St–Bliss St, Woodside–61 St o 74 St–Broadway. Para estas estaciones, tomar el 7 hasta Woodside–61 St o 74 St–Broadway y trasbordar hacia Manhattan; desde las estaciones afectadas, tomar el 7 hasta 46 St–Bliss St y trasbordar hacia Flushing. Mié., vie. y sáb., 1:30 a. m.–5:00 a. m. Queens, Hunters Point Av y Vernon Blvd–Jackson Av Cambio de andén Hunters Point Av, Vernon Blvd–Jackson Av Todos los trenes 7 se abordan desde el andén con dirección a Flushing. Algunas noches el cambio puede suspenderse o empezar más tarde según el trabajo en el túnel Steinway.

El Metro de Nueva York será muy determinante durante los partidos del Mundial, por lo que la MTA ha decidido planificar ciertos cambios para darse abasto (Foto: MTA)

Línea 6

Fechas y horario Zona / sentido Tipo de cambio Estaciones afectadas Detalle del servicio Alternativas principales 12–15 de junio, viernes 9:45 p. m. a lunes 5:00 a. m. Bronx, trenes 6 hacia Manhattan, entre Parkchester y 3 Av–138 St Servicio expreso / paradas omitidas Todas las estaciones locales entre Parkchester y 3 Av–138 St, excepto Hunts Point Av Los trenes 6 hacia Manhattan corren expreso desde Parkchester hasta 3 Av–138 St y solo paran en Hunts Point Av. Para St Lawrence Av, Morrison Av–Soundview, Elder Av y Whitlock Av: tomar el 6 hasta Hunts Point Av y trasbordar a un 6 hacia Pelham Bay Park. Para Longwood Av, E 149 St, E 143 St–St Mary’s St, Cypress Av y Brook Av: tomar el 6 hasta 3 Av–138 St y trasbordar a un 6 hacia Pelham Bay Park.

Línea 5

Fechas y horario Zona / sentido Tipo de cambio Estaciones / tramo afectado Detalle del servicio Alternativas principales 13–14 de junio, sábado y domingo, 5:45 a. m.–7:00 p. m. Bronx, trenes 5 hacia Dyre Av Paradas omitidas Morris Park, Gun Hill Rd, Baychester Av Los trenes 5 hacia Dyre Av se saltan estas estaciones. Para estas estaciones, tomar el 5 hasta Pelham Pkwy o Eastchester–Dyre Av y trasbordar a un 5 hacia el centro. Desde las estaciones afectadas, tomar el 5 hasta Pelham Pkwy o E 180 St y trasbordar a un 5 hacia Dyre Av. 13–14 de junio, sábado y domingo, días y noches Manhattan, entre 125 St y Grand Central–42 St De expreso a local Todas las estaciones locales del tramo El 5 opera como local en ambos sentidos entre 125 St y Grand Central–42 St. El servicio hacia Manhattan comienza después de las 10 a. m. del domingo. De noche, la línea 5 solo opera en el Bronx entre Dyre Av y E 180 St.

La línea 5 es un servicio muy usado del Metro de Nueva York. Por ello, ha sido contemplada dentro del plan de mejoras (Foto: AFP)

Línea 4

Fechas / vigencia Zona / sentido Tipo de cambio Estaciones / tramo afectado Detalle del servicio Alternativas principales Hasta septiembre de 2026 Bronx, trenes 4 hacia Woodlawn Parada omitida Burnside Av Servicio de largo plazo: los trenes hacia Woodlawn no paran en Burnside Av. Usar 176 St o 183 St. Para llegar a Burnside Av, tomar el 4 hasta 183 St y trasbordar a un tren hacia Manhattan; para salir, tomar el 4 hasta 176 St y trasbordar hacia Woodlawn. 13–14 de junio, sábado 3:45 a. m.–domingo 10:00 p. m. Bronx, trenes 4 hacia Manhattan y algunos hacia Woodlawn Paradas omitidas / recorte de trayecto Mosholu Pkwy; algunos trenes terminan en Kingsbridge Rd Parte de los trenes terminan en Kingsbridge Rd y no llegan a Mosholu Pkwy. Para Mosholu Pkwy, tomar el 4 hasta Bedford Park Blvd–Lehman College y trasbordar a un tren hacia Manhattan; desde Mosholu, tomar el 4 hacia Woodlawn y trasbordar a un tren hacia Manhattan. Frecuencia aproximada: cada 16 minutos. 12–15 de junio, viernes 10:00 p. m. a lunes de madrugada Brooklyn, trenes 4 hacia Manhattan Paradas omitidas Eastern Pkwy–Brooklyn Museum, Grand Army Plaza, Bergen St Los trenes 4 hacia Manhattan se saltan estas estaciones locales. Para estas estaciones, tomar el 4 hasta Atlantic Av–Barclays Ctr y trasbordar a un 2 hacia Flatbush Av–Brooklyn College o a un 3/4 local. Desde las estaciones afectadas, tomar 2, 3 o 4 hasta Franklin Av–Medgar Evers College y trasbordar a un 4 hacia Manhattan.

Línea 3

Fechas y horario Zona / sentido Tipo de cambio Estaciones / servicio afectado Detalle del servicio Alternativas principales 12–15 de junio, viernes 9:45 p. m. a lunes 5:00 a. m. Brooklyn, trenes 3 hacia Manhattan Paradas omitidas Eastern Pkwy–Brooklyn Museum, Grand Army Plaza, Bergen St Los trenes 3 hacia Manhattan se saltan estas estaciones. Para estas estaciones, tomar el 2 hasta Atlantic Av–Barclays Ctr y trasbordar a un 4 hacia Flatbush Av o a un 2/3 local. Desde las estaciones afectadas, tomar 2, 3 o 4 hasta Franklin Av–Medgar Evers College y trasbordar a un 2 o 3 hacia Manhattan. 13–14 de junio, sábado y domingo, días y noches Línea 3 completa Frecuencia reducida Toda la línea Los trenes 3 operan aproximadamente cada 12 minutos. Considerar líneas 2 y 4 como alternativas en Brooklyn y Manhattan.

Línea 2

Fechas y horario Zona / sentido Tipo de cambio Estaciones / servicio afectado Detalle del servicio Alternativas principales 12–15 de junio, viernes 9:45 p. m. a lunes 5:00 a. m. Brooklyn, trenes 2 hacia Manhattan Paradas omitidas Eastern Pkwy–Brooklyn Museum, Grand Army Plaza, Bergen St Los trenes 2 hacia Manhattan se saltan estas estaciones. Para estas estaciones, tomar el 2 hasta Atlantic Av–Barclays Ctr y trasbordar a un 4 hacia Flatbush Av o a un 2/3 local. Desde las estaciones afectadas, tomar 2, 3 o 4 hasta Franklin Av–Medgar Evers College y trasbordar a un 2 o 3 hacia Manhattan. 13–14 de junio, sábado y domingo, días y noches Brooklyn (tramo compartido con 3 y 4) Frecuencia reducida Servicio conjunto 2–3–4 Las líneas 2 y 3 operan cada 12 minutos, compartiendo vía con la 4 en parte de Brooklyn. Usar también 4 y 5 según destino, especialmente en Atlantic Av–Barclays Ctr y Franklin Av–Medgar Evers College.

Línea 1

Fechas y horario Zona / tramo Tipo de cambio Estaciones afectadas Detalle del servicio Alternativas principales 12–15 de junio, viernes 11:45 p. m. a lunes 5:00 a. m. Bronx, extremo norte de la línea 1 Suspensión parcial Van Cortlandt Park–242 St El 1 solo opera entre South Ferry y 238 St; no hay servicio en 242 St. Buses lanzadera gratis entre 238 St y Van Cortlandt Park–242 St, con transbordo entre tren y bus en 238 St. 13–14 de junio, sábado y domingo, días y noches Línea 1 completa Frecuencia reducida Toda la línea El tren 1 corre aproximadamente cada 8 minutos. Se puede combinar con 2, 3 y A según el destino en Manhattan.

La MTA ha confirmado que cuadro líneas del Metro de Nueva York tendrán un servicio mejorado durante los días en los que el Mundial se juegue en el MetLife Stadium de NJ (Foto: AP)

Shuttle S – Rockaway Park

Fechas y horario Zona / tramo Tipo de cambio Estaciones / servicio afectado Detalle del servicio Alternativas 13 de junio–12 de julio, sábados y domingos, días y noches Sureste de Queens Suspensión total / reemplazo Shuttle S Rockaway Park El servicio del shuttle S Rockaway Park se suspende. La línea A opera entre Inwood–207 St y Far Rockaway–Mott Av o Rockaway Park–Beach 116 St. El S funciona solo de madrugada.

Shuttle S – Franklin Av

Fechas y horario Zona / tramo Tipo de cambio Estaciones / servicio afectado Detalle del servicio Alternativas específicas 13–14 y 20–21 de junio, sábados y domingos, 5:45 a. m.–8:00 p. m. Franklin Av Shuttle (Brooklyn) Suspensión total Shuttle S Franklin Av El shuttle se reemplaza por buses lanzadera gratuitos. Franklin Av: conexión con A y C. Park Place: buses entre Prospect Park y Franklin Av. Botanic Garden: usar Franklin Av (2,3,4) o Classon Av. Prospect Park: buses a Franklin Av, conexión con B, Q y S.

Línea R

Fechas y horario Zona / sentido Tipo de cambio Estaciones / servicio afectado Detalle del servicio Alternativas principales 13–14 de junio, sábado y domingo, días y noches Queens y Manhattan, trenes R hacia Brooklyn Desvío de ruta vía F Tramo entre 36 St y 57 St–7 Av Los trenes R corren por la ruta de la F y se detienen en 21 St–Queensbridge, Roosevelt Island y Lexington Av/63 St. Para Queens Plaza: usar E y F o Queensboro Plaza (N, W, 7). Para Lexington Av/59 St y 5 Av/59 St: usar N, R, W en Lexington Av/59 St o N en 14 St–Union Sq; también 4, 5, 6 y N/R en Grand Central–42 St.

Línea Q

Fechas y horario Zona / sentido Tipo de cambio Estaciones / servicio afectado Detalle del servicio Alternativas 13–15 de junio, sábado 12:01 a. m. a lunes 5:00 a. m. Bajo Manhattan y Brooklyn, ambos sentidos Desvío de ruta vía R Tramo entre Canal St y DeKalb Av El Q corre por la ruta de la R y se detiene en City Hall, Cortlandt St, Rector St, Whitehall St–South Ferry, Court St y Jay St–MetroTech. El Q opera aproximadamente cada 10 minutos; en Canal St usa el andén de la R.

La línea Q del Metro de Nueva York también sufrirá algunas modificaciones (Foto: MTA)

Línea N

Fechas y horario Zona / sentido Tipo de cambio Estaciones / servicio afectado Detalle del servicio Alternativas 13–14 de junio, sábado y domingo, todo el día Bajo Manhattan y Brooklyn, ambos sentidos Desvío de ruta vía R Tramo entre Canal St y Atlantic Av–Barclays Ctr La N corre por la ruta de la R y se detiene en City Hall, Cortlandt St, Rector St, Whitehall St–South Ferry, Court St, Jay St–MetroTech y DeKalb Av. En Canal St, los trenes N usan el andén de la R. El servicio nocturno N también corre vía R en Bajo Manhattan.

Línea L

Fechas y horario Zona / tramo Tipo de cambio Estaciones / servicio afectado Detalle del servicio Alternativas 13–14 de junio, sábado 4:00 a. m. a domingo 10:00 p. m. Brooklyn y Manhattan Servicio dividido / frecuencia reducida Línea L entre Canarsie–Rockaway Pkwy, Broadway Junction y 8 Av El servicio L opera en dos secciones: 1) entre Canarsie–Rockaway Pkwy y Broadway Junction, cada 10 minutos; 2) entre Broadway Junction y 8 Av, cada 8 minutos. Transbordo en Broadway Junction entre los dos tramos para continuar viaje.

Línea J

Fechas y horario Zona / sentido Tipo de cambio Estaciones afectadas Detalle del servicio Alternativas 13–14 de junio, sábado 3:45 a. m. a domingo 10:00 p. m. Brooklyn, trenes J hacia Jamaica Center Paradas omitidas Hewes St, Lorimer St, Flushing Av Los trenes J hacia Jamaica Center se saltan estas estaciones durante los trabajos. Para estas estaciones, tomar J o M hasta Myrtle Av y trasbordar a un tren J o M en dirección a Manhattan.

Línea M

Fechas y horario Zona / sentido Tipo de cambio Estaciones / servicio afectado Detalle del servicio Alternativas 13–14 de junio, sábado 3:45 a. m. a domingo 10:00 p. m. Brooklyn, trenes M hacia Middle Village Paradas omitidas Hewes St, Lorimer St, Flushing Av Los trenes M hacia Middle Village se saltan estas estaciones. Desde estas estaciones, tomar J o M hasta Delancey St–Essex St y trasbordar a un tren J o M hacia Jamaica Center o Middle Village. 13–14 de junio, sábado 4:00 a. m.–7:00 a. m. y sábado 11:15 p. m.–domingo 8:15 a. m. Tramo Middle Village–Metropolitan Av – Delancey St–Essex St Servicio adicional Misma rama M Trenes M extra entre Middle Village–Metropolitan Av y Delancey St–Essex St en los horarios indicados. Refuerza la conexión con J y otras líneas en Delancey St–Essex St.

Línea F

Vigencia Zona / tramo Tipo de aviso Estaciones afectadas Detalle del servicio Alternativas Hasta el 17 de julio Midtown Manhattan, estación 5 Av/53 St Acceso cerrado Entrada de Madison Av a 5 Av/53 St La entrada de Madison Av a 5 Av/53 St (E y F) está cerrada en todo momento. En días laborales, la estación funciona solo como salida entre 6:30 y 10:30 a. m. Usar la entrada por 5 Av o la estación Lexington Av/53 St (E, F).

Línea E

Fechas y horario Zona / sentido Tipo de cambio Estaciones afectadas Detalle del servicio Alternativas 12–15 y 19–22 de junio, de viernes a lunes, servicio nocturno Queens, trenes E hacia Manhattan Paradas omitidas 65 St, Northern Blvd, 46 St, Steinway St, 36 St Los trenes E locales hacia Manhattan se saltan estas estaciones durante la noche. Hacer trasbordo al tren F en Jackson Heights–Roosevelt Av para acceder a estas estaciones. Hasta el 17 de julio Midtown Manhattan, estación 5 Av/53 St Acceso cerrado Entrada de Madison Av a 5 Av/53 St La entrada de Madison Av a 5 Av/53 St (E y F) permanece cerrada. Usar la entrada por 5 Av o Lexington Av/53 St (E, F).

Línea D

Fechas y horario Zona / sentido Tipo de cambio Estaciones afectadas Detalle del servicio Alternativas 12–15 de junio, viernes 11:45 p. m. a lunes 5:00 a. m. Alto Manhattan y Bronx, trenes D hacia el norte Paradas omitidas 155 St, 161 St–Yankee Stadium, 167 St, 170 St, 174–175 Sts Los trenes D hacia el norte se saltan estas estaciones. Para estas estaciones, tomar el D hasta Tremont Av y trasbordar a un D hacia el centro; desde las estaciones afectadas, tomar el D hasta 145 St y trasbordar a un D hacia el norte. 13–15 de junio, sábado 12:01 a. m. a lunes 5:00 a. m. Manhattan, trenes D hacia el norte De expreso a local 14 St y 23 St El D se detiene en 14 St y 23 St y opera como local en ese tramo. Permite conexiones adicionales con líneas locales en Midtown y Downtown.

Un oficial de policía cuidando un ingreso a una estación del Metro de Nueva York (Foto: AFP) / DREW ANGERER

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