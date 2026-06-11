La MTA tiene cambios planificados para el sábado 13 de junio, casualmente cuando se juega el primer partido del Mundial en el New York New Jersey Stadium (Foto: AP)
La MTA tiene cambios planificados para el sábado 13 de junio, casualmente cuando se juega el primer partido del Mundial en el New York New Jersey Stadium (Foto: AP)
Pedro Bustamante
Pedro Bustamante

Brasil vs. Marruecos es uno de los partidos más esperados del Mundial 2026 en el área de Nueva York y Nueva Jersey, y se jugará el sábado 13 de junio en el MetLife Stadium. Para miles de hinchas que viven en la ciudad o que llegarán ese día a Manhattan, Queens, Brooklyn o el Bronx, será la forma más rápida de moverse. Pero la de mantenimiento y desvíos de ruta que afectarán varias líneas clave, justo el mismo fin de semana del encuentro. Por eso es fundamental revisar con anticipación qué trenes cambian su recorrido y qué estaciones tendrán cierres parciales o servicio reducido.

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Los cambios en el para el 13 junio incluyen suspensiones parciales, paradas omitidas, trenes que funcionarán como locales en lugar de expresos y shuttles reemplazados por buses. Esto impacta a líneas muy usadas por residentes y turistas que se mueven entre Manhattan y Queens, como la 7 y la E, así como servicios importantes hacia el Bronx y Brooklyn, como la 1, 4, 5, 6, R, N, Q y los trenes S. Si vas a salir desde barrios latinos de Queens, como Jackson Heights, Corona o Elmhurst, o desde zonas del Bronx y Brooklyn con alta población hispana, estos ajustes pueden alargar tu viaje al estadio o a los fan zones en la ciudad.

Además del flujo de aficionados rumbo al MetLife Stadium, la propia MTA advierte que el fin de semana del partido se cruzan varias obras de mantenimiento de vías, mejoras de estaciones y reemplazo de equipos. Eso significa que no solo habrá más gente en los trenes y estaciones, sino que algunas conexiones habituales podrían no estar disponibles o funcionar con menos frecuencia. En la práctica, moverse por Nueva York ese viernes y sábado exigirá salir con más tiempo, revisar alternativas de ruta y, en algunos casos, combinar Metro con buses locales o shuttles especiales.

Este artículo reúne en un solo lugar todos los cambios confirmados en el Metro de Nueva York para el fin de semana de Brasil vs. Marruecos: qué líneas se ven afectadas, qué estaciones estarán cerradas o con servicio limitado y qué opciones de viaje sugiere la propia MTA. La información está organizada en tablas por línea (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, E, F, D, R, N, Q, L, J, M y los shuttles S), para que puedas localizar rápidamente tu estación de origen o de destino. Así podrás saber, por ejemplo, si tu tren habitual pasará por tu parada, si tendrás que cambiar de andén o si te conviene caminar a otra estación cercana.

Si vives en Nueva York, viajas todos los días al trabajo o estarás visitando la ciudad ese fin de semana, revisar estos cambios antes de salir puede ahorrarte retrasos, transbordos innecesarios y esperas en andenes llenos. Planificar tu ruta con estas modificaciones en mente es clave para llegar a tiempo al partido, a tu turno de trabajo o simplemente para moverte por la ciudad sin sorpresas. A continuación, revisa los ajustes línea por línea y las alternativas recomendadas para el 13 y 14 de junio.

El Metro de Nueva York será fundamental durante el Mundial 2026, pues será el medio de transporte más usado en la Gran Manzana (Foto: AFP)
El Metro de Nueva York será fundamental durante el Mundial 2026, pues será el medio de transporte más usado en la Gran Manzana (Foto: AFP)

Staten Island Railway (SIR)

Fechas y horarioZona / tramoTipo de cambioEstaciones afectadasDetalle del servicioAlternativas principales
13–15 de junio, de 1:15 a. m. del sábado a 4:00 a. m. del lunesStaten Island, entre Jefferson Av y HuguenotSuspensión parcialSin tren entre Jefferson Av y HuguenotEl SIR opera en dos secciones: 1) entre St George y Jefferson Av; 2) entre Huguenot y Tottenville.Transbordo entre el SIR y buses en Jefferson Av y/o Huguenot.

Línea 7

Fechas / vigenciaZona / sentidoTipo de cambioEstaciones afectadasDetalle del servicioAlternativas principales
Hasta junio de 2026Queens, trenes 7 hacia FlushingParada omitida103 St–Corona PlazaLos trenes hacia Flushing no paran en 103 St–Corona Plaza.Usar Junction Blvd o 111 St. Para llegar a 103 St, tomar el 7 hasta 111 St y trasbordar a un tren hacia Manhattan; para salir, tomar el 7 hasta Junction Blvd y trasbordar hacia Flushing.
13 de junio, sábado, 3:45 a. m.–2:00 p. m.Queens, trenes 7 hacia FlushingParadas omitidas82 St, 90 St, 103 St, 111 StLos trenes hacia Flushing se saltan estas estaciones. Frecuencia aproximada de 8 minutos entre 6 a. m. y 2 p. m.Para estas estaciones, tomar el 7 hasta Junction Blvd o Mets–Willets Point y trasbordar a un tren hacia Manhattan; desde las estaciones afectadas, tomar el 7 hasta Junction Blvd o 74 St–Broadway y trasbordar hacia Flushing.
Hasta primavera de 2027Queens, trenes 7 hacia FlushingParadas omitidas52 St, 69 StLos trenes hacia Flushing se saltan estas estaciones de forma prolongada.Usar 46 St–Bliss St, Woodside–61 St o 74 St–Broadway. Para estas estaciones, tomar el 7 hasta Woodside–61 St o 74 St–Broadway y trasbordar hacia Manhattan; desde las estaciones afectadas, tomar el 7 hasta 46 St–Bliss St y trasbordar hacia Flushing.
Mié., vie. y sáb., 1:30 a. m.–5:00 a. m.Queens, Hunters Point Av y Vernon Blvd–Jackson AvCambio de andénHunters Point Av, Vernon Blvd–Jackson AvTodos los trenes 7 se abordan desde el andén con dirección a Flushing.Algunas noches el cambio puede suspenderse o empezar más tarde según el trabajo en el túnel Steinway.
El Metro de Nueva York será muy determinante durante los partidos del Mundial, por lo que la MTA ha decidido planificar ciertos cambios para darse abasto (Foto: MTA)
El Metro de Nueva York será muy determinante durante los partidos del Mundial, por lo que la MTA ha decidido planificar ciertos cambios para darse abasto (Foto: MTA)

Línea 6

Fechas y horarioZona / sentidoTipo de cambioEstaciones afectadasDetalle del servicioAlternativas principales
12–15 de junio, viernes 9:45 p. m. a lunes 5:00 a. m.Bronx, trenes 6 hacia Manhattan, entre Parkchester y 3 Av–138 StServicio expreso / paradas omitidasTodas las estaciones locales entre Parkchester y 3 Av–138 St, excepto Hunts Point AvLos trenes 6 hacia Manhattan corren expreso desde Parkchester hasta 3 Av–138 St y solo paran en Hunts Point Av.Para St Lawrence Av, Morrison Av–Soundview, Elder Av y Whitlock Av: tomar el 6 hasta Hunts Point Av y trasbordar a un 6 hacia Pelham Bay Park. Para Longwood Av, E 149 St, E 143 St–St Mary’s St, Cypress Av y Brook Av: tomar el 6 hasta 3 Av–138 St y trasbordar a un 6 hacia Pelham Bay Park.

Línea 5

Fechas y horarioZona / sentidoTipo de cambioEstaciones / tramo afectadoDetalle del servicioAlternativas principales
13–14 de junio, sábado y domingo, 5:45 a. m.–7:00 p. m.Bronx, trenes 5 hacia Dyre AvParadas omitidasMorris Park, Gun Hill Rd, Baychester AvLos trenes 5 hacia Dyre Av se saltan estas estaciones.Para estas estaciones, tomar el 5 hasta Pelham Pkwy o Eastchester–Dyre Av y trasbordar a un 5 hacia el centro. Desde las estaciones afectadas, tomar el 5 hasta Pelham Pkwy o E 180 St y trasbordar a un 5 hacia Dyre Av.
13–14 de junio, sábado y domingo, días y nochesManhattan, entre 125 St y Grand Central–42 StDe expreso a localTodas las estaciones locales del tramoEl 5 opera como local en ambos sentidos entre 125 St y Grand Central–42 St.El servicio hacia Manhattan comienza después de las 10 a. m. del domingo. De noche, la línea 5 solo opera en el Bronx entre Dyre Av y E 180 St.
La línea 5 es un servicio muy usado del Metro de Nueva York. Por ello, ha sido contemplada dentro del plan de mejoras (Foto: AFP)
La línea 5 es un servicio muy usado del Metro de Nueva York. Por ello, ha sido contemplada dentro del plan de mejoras (Foto: AFP)

Línea 4

Fechas / vigenciaZona / sentidoTipo de cambioEstaciones / tramo afectadoDetalle del servicioAlternativas principales
Hasta septiembre de 2026Bronx, trenes 4 hacia WoodlawnParada omitidaBurnside AvServicio de largo plazo: los trenes hacia Woodlawn no paran en Burnside Av.Usar 176 St o 183 St. Para llegar a Burnside Av, tomar el 4 hasta 183 St y trasbordar a un tren hacia Manhattan; para salir, tomar el 4 hasta 176 St y trasbordar hacia Woodlawn.
13–14 de junio, sábado 3:45 a. m.–domingo 10:00 p. m.Bronx, trenes 4 hacia Manhattan y algunos hacia WoodlawnParadas omitidas / recorte de trayectoMosholu Pkwy; algunos trenes terminan en Kingsbridge RdParte de los trenes terminan en Kingsbridge Rd y no llegan a Mosholu Pkwy.Para Mosholu Pkwy, tomar el 4 hasta Bedford Park Blvd–Lehman College y trasbordar a un tren hacia Manhattan; desde Mosholu, tomar el 4 hacia Woodlawn y trasbordar a un tren hacia Manhattan. Frecuencia aproximada: cada 16 minutos.
12–15 de junio, viernes 10:00 p. m. a lunes de madrugadaBrooklyn, trenes 4 hacia ManhattanParadas omitidasEastern Pkwy–Brooklyn Museum, Grand Army Plaza, Bergen StLos trenes 4 hacia Manhattan se saltan estas estaciones locales.Para estas estaciones, tomar el 4 hasta Atlantic Av–Barclays Ctr y trasbordar a un 2 hacia Flatbush Av–Brooklyn College o a un 3/4 local. Desde las estaciones afectadas, tomar 2, 3 o 4 hasta Franklin Av–Medgar Evers College y trasbordar a un 4 hacia Manhattan.

Línea 3

Fechas y horarioZona / sentidoTipo de cambioEstaciones / servicio afectadoDetalle del servicioAlternativas principales
12–15 de junio, viernes 9:45 p. m. a lunes 5:00 a. m.Brooklyn, trenes 3 hacia ManhattanParadas omitidasEastern Pkwy–Brooklyn Museum, Grand Army Plaza, Bergen StLos trenes 3 hacia Manhattan se saltan estas estaciones.Para estas estaciones, tomar el 2 hasta Atlantic Av–Barclays Ctr y trasbordar a un 4 hacia Flatbush Av o a un 2/3 local. Desde las estaciones afectadas, tomar 2, 3 o 4 hasta Franklin Av–Medgar Evers College y trasbordar a un 2 o 3 hacia Manhattan.
13–14 de junio, sábado y domingo, días y nochesLínea 3 completaFrecuencia reducidaToda la líneaLos trenes 3 operan aproximadamente cada 12 minutos.Considerar líneas 2 y 4 como alternativas en Brooklyn y Manhattan.

Línea 2

Fechas y horarioZona / sentidoTipo de cambioEstaciones / servicio afectadoDetalle del servicioAlternativas principales
12–15 de junio, viernes 9:45 p. m. a lunes 5:00 a. m.Brooklyn, trenes 2 hacia ManhattanParadas omitidasEastern Pkwy–Brooklyn Museum, Grand Army Plaza, Bergen StLos trenes 2 hacia Manhattan se saltan estas estaciones.Para estas estaciones, tomar el 2 hasta Atlantic Av–Barclays Ctr y trasbordar a un 4 hacia Flatbush Av o a un 2/3 local. Desde las estaciones afectadas, tomar 2, 3 o 4 hasta Franklin Av–Medgar Evers College y trasbordar a un 2 o 3 hacia Manhattan.
13–14 de junio, sábado y domingo, días y nochesBrooklyn (tramo compartido con 3 y 4)Frecuencia reducidaServicio conjunto 2–3–4Las líneas 2 y 3 operan cada 12 minutos, compartiendo vía con la 4 en parte de Brooklyn.Usar también 4 y 5 según destino, especialmente en Atlantic Av–Barclays Ctr y Franklin Av–Medgar Evers College.

Línea 1

Fechas y horarioZona / tramoTipo de cambioEstaciones afectadasDetalle del servicioAlternativas principales
12–15 de junio, viernes 11:45 p. m. a lunes 5:00 a. m.Bronx, extremo norte de la línea 1Suspensión parcialVan Cortlandt Park–242 StEl 1 solo opera entre South Ferry y 238 St; no hay servicio en 242 St.Buses lanzadera gratis entre 238 St y Van Cortlandt Park–242 St, con transbordo entre tren y bus en 238 St.
13–14 de junio, sábado y domingo, días y nochesLínea 1 completaFrecuencia reducidaToda la líneaEl tren 1 corre aproximadamente cada 8 minutos.Se puede combinar con 2, 3 y A según el destino en Manhattan.
La MTA ha confirmado que cuadro líneas del Metro de Nueva York tendrán un servicio mejorado durante los días en los que el Mundial se juegue en el MetLife Stadium de NJ (Foto: AP)
La MTA ha confirmado que cuadro líneas del Metro de Nueva York tendrán un servicio mejorado durante los días en los que el Mundial se juegue en el MetLife Stadium de NJ (Foto: AP)

Shuttle S – Rockaway Park

Fechas y horarioZona / tramoTipo de cambioEstaciones / servicio afectadoDetalle del servicioAlternativas
13 de junio–12 de julio, sábados y domingos, días y nochesSureste de QueensSuspensión total / reemplazoShuttle S Rockaway ParkEl servicio del shuttle S Rockaway Park se suspende.La línea A opera entre Inwood–207 St y Far Rockaway–Mott Av o Rockaway Park–Beach 116 St. El S funciona solo de madrugada.

Shuttle S – Franklin Av

Fechas y horarioZona / tramoTipo de cambioEstaciones / servicio afectadoDetalle del servicioAlternativas específicas
13–14 y 20–21 de junio, sábados y domingos, 5:45 a. m.–8:00 p. m.Franklin Av Shuttle (Brooklyn)Suspensión totalShuttle S Franklin AvEl shuttle se reemplaza por buses lanzadera gratuitos.Franklin Av: conexión con A y C. Park Place: buses entre Prospect Park y Franklin Av. Botanic Garden: usar Franklin Av (2,3,4) o Classon Av. Prospect Park: buses a Franklin Av, conexión con B, Q y S.

Línea R

Fechas y horarioZona / sentidoTipo de cambioEstaciones / servicio afectadoDetalle del servicioAlternativas principales
13–14 de junio, sábado y domingo, días y nochesQueens y Manhattan, trenes R hacia BrooklynDesvío de ruta vía FTramo entre 36 St y 57 St–7 AvLos trenes R corren por la ruta de la F y se detienen en 21 St–Queensbridge, Roosevelt Island y Lexington Av/63 St.Para Queens Plaza: usar E y F o Queensboro Plaza (N, W, 7). Para Lexington Av/59 St y 5 Av/59 St: usar N, R, W en Lexington Av/59 St o N en 14 St–Union Sq; también 4, 5, 6 y N/R en Grand Central–42 St.

Línea Q

Fechas y horarioZona / sentidoTipo de cambioEstaciones / servicio afectadoDetalle del servicioAlternativas
13–15 de junio, sábado 12:01 a. m. a lunes 5:00 a. m.Bajo Manhattan y Brooklyn, ambos sentidosDesvío de ruta vía RTramo entre Canal St y DeKalb AvEl Q corre por la ruta de la R y se detiene en City Hall, Cortlandt St, Rector St, Whitehall St–South Ferry, Court St y Jay St–MetroTech.El Q opera aproximadamente cada 10 minutos; en Canal St usa el andén de la R.
La línea Q del Metro de Nueva York también sufrirá algunas modificaciones (Foto: MTA)
La línea Q del Metro de Nueva York también sufrirá algunas modificaciones (Foto: MTA)

Línea N

Fechas y horarioZona / sentidoTipo de cambioEstaciones / servicio afectadoDetalle del servicioAlternativas
13–14 de junio, sábado y domingo, todo el díaBajo Manhattan y Brooklyn, ambos sentidosDesvío de ruta vía RTramo entre Canal St y Atlantic Av–Barclays CtrLa N corre por la ruta de la R y se detiene en City Hall, Cortlandt St, Rector St, Whitehall St–South Ferry, Court St, Jay St–MetroTech y DeKalb Av.En Canal St, los trenes N usan el andén de la R. El servicio nocturno N también corre vía R en Bajo Manhattan.

Línea L

Fechas y horarioZona / tramoTipo de cambioEstaciones / servicio afectadoDetalle del servicioAlternativas
13–14 de junio, sábado 4:00 a. m. a domingo 10:00 p. m.Brooklyn y ManhattanServicio dividido / frecuencia reducidaLínea L entre Canarsie–Rockaway Pkwy, Broadway Junction y 8 AvEl servicio L opera en dos secciones: 1) entre Canarsie–Rockaway Pkwy y Broadway Junction, cada 10 minutos; 2) entre Broadway Junction y 8 Av, cada 8 minutos.Transbordo en Broadway Junction entre los dos tramos para continuar viaje.

Línea J

Fechas y horarioZona / sentidoTipo de cambioEstaciones afectadasDetalle del servicioAlternativas
13–14 de junio, sábado 3:45 a. m. a domingo 10:00 p. m.Brooklyn, trenes J hacia Jamaica CenterParadas omitidasHewes St, Lorimer St, Flushing AvLos trenes J hacia Jamaica Center se saltan estas estaciones durante los trabajos.Para estas estaciones, tomar J o M hasta Myrtle Av y trasbordar a un tren J o M en dirección a Manhattan.

Línea M

Fechas y horarioZona / sentidoTipo de cambioEstaciones / servicio afectadoDetalle del servicioAlternativas
13–14 de junio, sábado 3:45 a. m. a domingo 10:00 p. m.Brooklyn, trenes M hacia Middle VillageParadas omitidasHewes St, Lorimer St, Flushing AvLos trenes M hacia Middle Village se saltan estas estaciones.Desde estas estaciones, tomar J o M hasta Delancey St–Essex St y trasbordar a un tren J o M hacia Jamaica Center o Middle Village.
13–14 de junio, sábado 4:00 a. m.–7:00 a. m. y sábado 11:15 p. m.–domingo 8:15 a. m.Tramo Middle Village–Metropolitan Av – Delancey St–Essex StServicio adicionalMisma rama MTrenes M extra entre Middle Village–Metropolitan Av y Delancey St–Essex St en los horarios indicados.Refuerza la conexión con J y otras líneas en Delancey St–Essex St.

Línea F

VigenciaZona / tramoTipo de avisoEstaciones afectadasDetalle del servicioAlternativas
Hasta el 17 de julioMidtown Manhattan, estación 5 Av/53 StAcceso cerradoEntrada de Madison Av a 5 Av/53 StLa entrada de Madison Av a 5 Av/53 St (E y F) está cerrada en todo momento. En días laborales, la estación funciona solo como salida entre 6:30 y 10:30 a. m.Usar la entrada por 5 Av o la estación Lexington Av/53 St (E, F).

Línea E

Fechas y horarioZona / sentidoTipo de cambioEstaciones afectadasDetalle del servicioAlternativas
12–15 y 19–22 de junio, de viernes a lunes, servicio nocturnoQueens, trenes E hacia ManhattanParadas omitidas65 St, Northern Blvd, 46 St, Steinway St, 36 StLos trenes E locales hacia Manhattan se saltan estas estaciones durante la noche.Hacer trasbordo al tren F en Jackson Heights–Roosevelt Av para acceder a estas estaciones.
Hasta el 17 de julioMidtown Manhattan, estación 5 Av/53 StAcceso cerradoEntrada de Madison Av a 5 Av/53 StLa entrada de Madison Av a 5 Av/53 St (E y F) permanece cerrada.Usar la entrada por 5 Av o Lexington Av/53 St (E, F).

Línea D

Fechas y horarioZona / sentidoTipo de cambioEstaciones afectadasDetalle del servicioAlternativas
12–15 de junio, viernes 11:45 p. m. a lunes 5:00 a. m.Alto Manhattan y Bronx, trenes D hacia el norteParadas omitidas155 St, 161 St–Yankee Stadium, 167 St, 170 St, 174–175 StsLos trenes D hacia el norte se saltan estas estaciones.Para estas estaciones, tomar el D hasta Tremont Av y trasbordar a un D hacia el centro; desde las estaciones afectadas, tomar el D hasta 145 St y trasbordar a un D hacia el norte.
13–15 de junio, sábado 12:01 a. m. a lunes 5:00 a. m.Manhattan, trenes D hacia el norteDe expreso a local14 St y 23 StEl D se detiene en 14 St y 23 St y opera como local en ese tramo.Permite conexiones adicionales con líneas locales en Midtown y Downtown.
Un oficial de policía cuidando un ingreso a una estación del Metro de Nueva York (Foto: AFP)
Un oficial de policía cuidando un ingreso a una estación del Metro de Nueva York (Foto: AFP)
/ DREW ANGERER

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