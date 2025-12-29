Reuniones familiares, cenas con amigos y eventos eventos especiales para Año Nuevo. La última semana de diciembre está llena de celebraciones que ayudan a despedir el 2025 y darle la bienvenida a un nuevo ciclo en el que se espera atraer solo cosas positivas, cumplir metas y crecer en todo sentido. Con tantas ocasiones especiales, el maquillaje, peinado y look se convierten en elementos claves, no solo por estilo, sino también por la necesidad de lucir nuestra mejor versión durante horas. Si para este 31 de diciembre todavía no decides qué llevar puesto o cómo arreglarte a la perfección, esta guía beauty te marcará la pauta.

Maquillaje para brillar en la fiesta de Año Nuevo

Mariana Beltrán, Make-Up Artist de Carolina Herrera, comparte sus mejores consejos para lograr un look radiante y sofisticado:

Prepara tu piel: La base es el primer paso hacia un maquillaje impecable. Puedes aplicar tu base con una brocha para un acabado pulido. La fórmula ligera con pigmentos revestidos en aceite de palta que caracteriza a la Nude Couture Serum Foundation hidrata, unifica y deja un acabado luminoso saludable para largas noches de celebración. Añade color: Para un look divertido y elegante, aplica la sombra Eyeshadow Stick 12 Violet Intenso de Carolina Herrera con movimientos ascendentes. Esta tonalidad única aporta un brillo fresco y elegante que complementa cualquier look festivo, que dura toda la noche. Define tus pestañas: En las fiestas, los ojos son protagonistas. Opta por una máscara que ofrezca volumen y definición, además de un negro intenso que enmarca los ojos de manera elegante y duradera, como el de la Mascara Fabulous Eyes Waterproof de Herrera Beauty. Da un toque de color a tus mejillas: Para un efecto saludable y natural, aplica el Good Girl Blusher de Herrera Beauty con movimientos ascendentes sobre las mejillas, difuminando suavemente hacia las sienes para un efecto lifting sutil, usando una brocha o tus dedos. Sus tonos universales aportan al rostro color y vivacidad, realzando las facciones con un acabado fresco, luminoso y sofisticado. Elige un labial que refleje tu estilo: Nada completa mejor un look que unos labios irresistibles. El Lipstick Sheer Fabulous Kiss Nude Touch 142 de Carolina Herrera en el tono Nude Touch destaca por su textura cremosa, alta pigmentación y empaque recargable, símbolo del lujo de la marca.

Con estos consejos podrás lograr un look radiante y sofisticado. (Foto: Carolina Herrera)

Peinados que marcarán la diferencia en Año Nuevo

Para que el peinado te dure toda la celebración, es vital que sigas unos simples pasos:

Prepara el cabello con productos suaves que aporten control y brillo.

Trabaja en secciones para obtener un acabado más uniforme.

Usa fijadores flexibles para mantener la forma sin rigidizar la fibra.

Usa herramientas diseñadas para minimizar el daño y proteger la salud de tu cabello, ayudándolo a lucir más fuerte y brillante, como las que ofrece la tecnología de Dyson.

Retoca solo lo necesario para preservar textura y volumen.

Ahora, si lo que necesitas es inspiración para tu look de fin de año, aquí te dejo dos opciones que puedes hacerte desde casa y de manera sencilla:

Liso pulido sin frizz – estilo alfombra roja / glass hair: el liso ultra pulido es uno de los looks más sofisticados para eventos de fin de año porque es brillante, recto y con acabado impecable. Esta tendencia, conocida como glass hair o efecto espejo—popular en celebridades como Kim Kardashian y Dua Lipa —domina las alfombras rojas por su apariencia limpia y elegante. Cómo lograrlo: trabaja por secciones desde el cabello húmedo usando la Dyson Airstrait, que seca y alisa sin placas calientes y con menos daño térmico. Finaliza con una raya marcada (al centro o lateral) y unas gotas de sérum para conseguir ese efecto espejo característico de la tendencia.

Ondas suaves – acabado romántico y versátil: un clásico moderno que funciona para almuerzos navideños, reuniones familiares o eventos semi formales. Las ondas suaves aportan brillo, suavidad y un acabado elegante sin parecer rígido. Cómo lograrlo: divide el cabello seco en secciones. Con la Dyson Corrale, gira la muñeca en un movimiento continuo mientras deslizas la herramienta para crear ondas fluidas. Sus placas flexibles sujetan mejor el mechón, permitiendo formar ondas uniformes con menos calor. Peina suavemente con los dedos para un efecto relajado y luminoso.

Otro punto a considerar es que mantener la forma y el estilo durante todo la fiesta no es solo una cuestión estética, sino también de comodidad y seguridad en uno mismo. Es aquí donde hay que considerar una ayuda extra para brindar control sin rigidez, resistencia a la humedad y una textura natural al tacto.

Cuando se busca mantener el peinado intacto pese a la humedad o el calor, un gel de alta fijación es la herramienta más eficaz. Permite moldear el cabello, definir estilos y asegurar un acabado limpio que no se desarma con el paso de las horas. Lo ideal es aplicarlo sobre el cabello ligeramente húmedo, distribuyéndolo de manera uniforme para obtener control sin rigidez. Una buena opción es el gel para el cabello Glued de got2b o si buscas una definición flexible, entonces las espumas moldeadoras son ideales porque aportan estructura sin endurecer el cabello, manteniendo un acabado con movimiento. Son especialmente útiles para quienes tienen rizos u ondas y buscan definición duradera sin perder suavidad. Puedes optar por la Twisted de got2b, marca de Styling de la empresa alemana Henkel, que ayuda a dar forma a los rizos mientras controla el encrespamiento hasta por 96 horas.

Looks que causarán impacto en tu fiesta de Año Nuevo

El cambio de año siempre trae consigo una pregunta inevitable: ¿qué me pongo para recibirlo? Más que estrenar, se trata de elegir prendas que hablen de quién eres y cómo quieres empezar esta nueva etapa. Aquí algunas ideas que te aliviarán la búsqueda.

Si buscas una alternativa sofisticada con un giro de color, un vestido largo de la marca Marquis, se convierte en la pieza protagonista. Su diseño asimétrico de un solo hombro y el estampado en tonos terracota aportan dinamismo y personalidad, mientras el fruncido lateral define la silueta con naturalidad.

Además, el brillo aparece como un aliado clave en los looks de temporada. Un top strapless en tono rosado aporta luz y un aire festivo al outfit, gracias a su diseño ceñido y textura brillante que realza la silueta con delicadeza. Una pieza versátil que funciona tanto con prendas neutras como en combinaciones más audaces.

Hay prendas y accesorios pensados para celebrar con estilo y reinventar tus looks durante esta temporada de Año Nuevo. (Foto: Ripley)

